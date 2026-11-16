Tesla macht beim Ausbau seiner einzigen europäischen Fabrik Ernst: Der Elektroautobauer will rund drei Milliarden Euro in das Werk in Grünheide bei Berlin investieren. In einer neuen Produktionshalle könnten später bis zu eine Million Cybercabs gebaut werden – jene Robotaxis, mit denen Tesla ins autonome Fahrgeschäft vorstoßen will. Die Tesla-Aktie (Kürzel: TSLA, ISIN: US88160R1014) bekommt damit am Montag eine Nachricht mit Signalwirkung für das Europageschäft.
Tesla-Aktie: Drei Milliarden Euro für Grünheide – Platz für bis zu eine Million Cybercabs
Tesla will rund drei Milliarden Euro in den Ausbau seines Werks in Grünheide bei Berlin stecken. Zunächst entsteht eine neue Produktionshalle, in der später bis zu eine Million Robotaxis vom Typ Cybercab gebaut werden könnten. Baustart soll im ersten Halbjahr 2027 sein, Produktionsstart 2029.
Die Pläne
Was baut Tesla in Grünheide genau?
Nach Angaben von Tesla entsteht zunächst ein neues Produktionsgebäude. Hinzu kommen Nebengebäude und eine weitere Kläranlage. In der neuen Halle soll es später möglich sein, bis zu eine Million Cybercabs zu produzieren. Tesla selbst spricht von der Grundlage für die technologisch fortschrittlichste Tesla-Fabrik der Welt.
Der Zeitplan ist ambitioniert, aber konkret: Der Bau soll im ersten Halbjahr 2027 beginnen, die Produktion 2029 anlaufen. Den Genehmigungsantrag will Tesla noch in diesem Jahr stellen. Er baut auf einem Antrag für das Gesamtprojekt aus dem Jahr 2023 auf. Für Bau und Produktionsplanung stellt das Unternehmen nach eigenen Angaben mehrere hundert Menschen ein.
Hintergrund
Warum kommt der Ausbau gerade jetzt?
Die Ausbaupläne für Grünheide liegen schon länger vor. Tesla hatte die Erweiterung während der Absatzflaute jedoch auf Eis gelegt und an eine Erholung des Marktes geknüpft. Inzwischen zieht die Nachfrage nach Angaben des Unternehmens wieder an. Neu sind nun die konkreten Zahlen.
Auch beim Personal geht es wieder aufwärts: Nachdem die Belegschaft zwischenzeitlich unter 11.000 gesunken war, wurden laut einem Sprecher in den vergangenen Monaten rund 2.000 Menschen zusätzlich eingestellt. Das Werk, das im März 2022 eröffnet wurde, ist auf ein Produktionsziel von 7.500 Fahrzeugen pro Woche ausgelegt, das entspricht rund 375.000 im Jahr. Zudem hatte Tesla bereits zuvor einen Ausbau der Batteriezellfertigung angekündigt.
Neue Produktionshalle
Kernstück der Investition, dazu Nebengebäude und eine weitere Kläranlage.
Cybercab-Kapazität
Bis zu eine Million Robotaxis sollen in der neuen Halle später gebaut werden können.
Zeitplan
Genehmigungsantrag noch 2026, Baustart im ersten Halbjahr 2027, Produktionsstart 2029.
Personal
Mehrere hundert Neueinstellungen für Bau und Produktionsplanung.
Einordnung
Was bedeutet die Investition für die Tesla-Aktie?
Für Anleger ist vor allem die Richtung interessant: Tesla verankert das Robotaxi-Projekt Cybercab auch in Europa und investiert dafür einen Milliardenbetrag in Deutschland. Die Investition in Grünheide zeigt, dass Tesla auch langfristig mit erheblichen Stückzahlen plant.
Gleichzeitig liegt zwischen Ankündigung und Umsatz ein weiter Weg. Bis zur geplanten Produktion vergehen mehr als zwei Jahre, und die Angabe von bis zu einer Million Fahrzeugen beschreibt die mögliche Kapazität der Halle, nicht eine zugesagte Stückzahl. Ob und in welchem Tempo die Kapazität genutzt wird, hängt von der Nachfrage, der Regulierung autonomer Fahrzeuge und der technischen Reife ab.
FAQ zur Tesla-Aktie und dem Ausbau in Grünheide
Wie viel investiert Tesla in Grünheide? Rund drei Milliarden Euro, zunächst in eine neue Produktionshalle, Nebengebäude und eine weitere Kläranlage.
Wie viele Cybercabs sollen in Grünheide gebaut werden? Die neue Halle soll es später ermöglichen, bis zu eine Million Cybercabs zu produzieren.
Wann startet die Produktion? Baustart ist für das erste Halbjahr 2027 geplant, der Produktionsstart für 2029.
Unter welchem Kürzel und welcher ISIN wird die Tesla-Aktie gehandelt? Kürzel TSLA an der Nasdaq, ISIN US88160R1014.
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