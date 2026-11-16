Tesla-Aktie: Drei Milliarden Euro für Grünheide – Platz für bis zu eine Million Cybercabs

Die Ausbaupläne für Grünheide liegen schon länger vor. Tesla hatte die Erweiterung während der Absatzflaute jedoch auf Eis gelegt und an eine Erholung des Marktes geknüpft. Inzwischen zieht die Nachfrage nach Angaben des Unternehmens wieder an. Neu sind nun die konkreten Zahlen.

Auch beim Personal geht es wieder aufwärts: Nachdem die Belegschaft zwischenzeitlich unter 11.000 gesunken war, wurden laut einem Sprecher in den vergangenen Monaten rund 2.000 Menschen zusätzlich eingestellt. Das Werk, das im März 2022 eröffnet wurde, ist auf ein Produktionsziel von 7.500 Fahrzeugen pro Woche ausgelegt, das entspricht rund 375.000 im Jahr. Zudem hatte Tesla bereits zuvor einen Ausbau der Batteriezellfertigung angekündigt.