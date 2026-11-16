Tesla-Aktie: Cybercab ohne Lenkrad für 29.990 Dollar, Musk nennt die Gebühr zu hoch – startet jetzt das Robotaxi-Zeitalter?

Es ist ein Satz, den man von einem Konzernchef selten hört. Kaum hatte Tesla am Freitagabend US-Zeit ausgewählte Kunden eingeladen, das Cybercab für den privaten Gebrauch zu bestellen, räumte Elon Musk selbst ein, dass die monatliche Gebühr zu hoch sei. Das zweisitzige Robotaxi ohne Lenkrad und Pedale kostet geschätzt 29.990 Dollar. Fahren kann es aber nur mit einem Autonomie-Abo für 299 Dollar im Monat – und nur in den Gebieten, in denen Teslas Robotaxi-Dienst bereits unterwegs ist. Musk schrieb, die Gebühr solle eher den Kosten des Fahrassistenten FSD und der Konnektivität entsprechen, rund 115 Dollar im Monat. Für die Tesla-Aktie ist der Verkaufsstart ein symbolischer Meilenstein – und ein Härtetest für Musks größte Wette.