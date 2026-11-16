Es ist ein Satz, den man von einem Konzernchef selten hört. Kaum hatte Tesla am Freitagabend US-Zeit ausgewählte Kunden eingeladen, das Cybercab für den privaten Gebrauch zu bestellen, räumte Elon Musk selbst ein, dass die monatliche Gebühr zu hoch sei. Das zweisitzige Robotaxi ohne Lenkrad und Pedale kostet geschätzt 29.990 Dollar. Fahren kann es aber nur mit einem Autonomie-Abo für 299 Dollar im Monat – und nur in den Gebieten, in denen Teslas Robotaxi-Dienst bereits unterwegs ist. Musk schrieb, die Gebühr solle eher den Kosten des Fahrassistenten FSD und der Konnektivität entsprechen, rund 115 Dollar im Monat. Für die Tesla-Aktie ist der Verkaufsstart ein symbolischer Meilenstein – und ein Härtetest für Musks größte Wette.
Tesla-Aktie: Cybercab ohne Lenkrad für 29.990 Dollar, Musk nennt die Gebühr zu hoch – startet jetzt das Robotaxi-Zeitalter?
Zum ersten Mal können Privatkunden ein Auto ohne Lenkrad und Pedale kaufen – allerdings nur auf Einladung, nur in wenigen Städten und mit einem Pflicht-Abo von 299 Dollar im Monat, das selbst Elon Musk für zu teuer hält. Die Tesla-Aktie hat sich zuletzt kräftig erholt. Die große Top-Story: was das Cybercab-Angebot wirklich bedeutet, welche Hürden bleiben und warum die Robotaxi-Wette über die Zukunft der Tesla-Aktie entscheidet.
Das Angebot
Ein Auto ohne Lenkrad – mit vielen Sternchen
Das Kleingedruckte ist lang. Es gibt kein öffentliches Bestellformular, Tesla verschickt Einladungen an ausgewählte Kunden in den USA. Wer bestellt, zahlt eine nicht erstattungsfähige Anzahlung von 1.000 Dollar und erhält höchstens ein Fahrzeug. Ausgeliefert werden soll ab Dezember. Betrieben werden darf das Cybercab nur in den abgegrenzten Zonen des Robotaxi-Dienstes, vor allem in Texas. Rechnerisch kostet das erste Jahr damit rund 33.600 Dollar, ohne Steuern und Versicherung. Musk deutete an, dass das Angebot später über die ersten Städte hinaus ausgeweitet werden soll.
Die größte Hürde liegt in Washington. Die US-Verkehrsaufsicht NHTSA verlangt von Tesla eine Erklärung, wie das Cybercab die Sicherheitsanforderungen erfüllt, die für Autos mit Lenkrad und Pedalen geschrieben wurden. Eine Zulassung für den landesweiten Betrieb ist das noch lange nicht.
Die Zahlen
Gewinn eingebrochen, Fantasie ungebrochen
An der Börse wird die Tesla-Aktie längst nicht mehr nach verkauften Autos bewertet. Im dritten Quartal trat der Umsatz mit 28,05 Milliarden Dollar auf der Stelle, der Betriebsgewinn brach um 56 Prozent auf 718 Millionen Dollar ein, weil Tesla Milliarden in KI, autonomes Fahren und den Roboter Optimus steckt. Trotzdem legte die Aktie in der vergangenen Woche an fünf Tagen in Folge zu, insgesamt um rund 17 Prozent, bevor sie am Freitag mit dem schwachen Technologiesektor auf 390,22 Dollar nachgab. Getrieben wird der Kurs von der Robotaxi-Fantasie: Bis Ende September legten Teslas fahrerlose Fahrzeuge fast 2 Millionen Meilen zurück, die Zahl der aktiven FSD-Kunden stieg auf 1,74 Millionen.
Das große Bild
Vom Autobauer zum Mobilitätsbetreiber
Das Cybercab-Angebot zeigt, wohin Musk Tesla steuern will: weg vom Verkauf einzelner Autos, hin zu wiederkehrenden Erlösen aus Software und Mobilität.
Das Abo-Modell ist dabei der eigentliche Kern. Tesla verkauft nicht nur ein Fahrzeug, sondern den Zugang zu seiner Autonomie – monatlich und dauerhaft. Gelingt es, diese Erlöse über Privatkunden, den eigenen Robotaxi-Dienst und die bestehende Flotte zu skalieren, würde sich das Geschäftsmodell grundlegend verändern. Dass Musk die Gebühr selbst als zu hoch bezeichnet, deutet allerdings darauf hin, dass Tesla den Preis noch sucht – und dass der Massenmarkt erst mit deutlich niedrigeren Kosten erreichbar wäre.
Hinzu kommt die Machtfrage im Musk-Imperium. Tesla und SpaceX verhandeln laut Bloomberg über eine Fusion, eine Einigung gilt frühestens im Dezember als möglich. Die Hauptversammlung von Tesla am 3. Dezember dürfte zur Bühne für diese Debatte werden. Gleichzeitig räumt Tesla in der Fabrik in Texas Platz für das Cybercab: Die Produktion des Cybertruck soll bis Mitte 2027 auslaufen. Die Tesla-Aktie ist damit eine Wette auf drei Dinge zugleich – Autonomie, Roboter und Musks Konzernumbau.
Häufige Fragen zur Tesla-Aktie und zum Cybercab
Was kostet das Tesla Cybercab?
Geschätzt 29.990 Dollar. Für den autonomen Betrieb ist zusätzlich ein Abo von 299 Dollar im Monat nötig. Elon Musk hält die Gebühr für zu hoch und nannte rund 115 Dollar als angemessen.
Wer kann das Cybercab kaufen?
Zunächst nur ausgewählte Kunden in den USA, die eine Einladung von Tesla erhalten. Das Fahrzeug darf nur in den Gebieten des Tesla-Robotaxi-Dienstes fahren.
Wann wird das Cybercab ausgeliefert?
Tesla nennt Dezember 2026 als Liefertermin.
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