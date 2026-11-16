Tesla-Aktie: Cybercab erstmals für Privatkunden bestellbar

Das Cybercab kostet laut Bestellseite 29.990 US-Dollar vor Steuern und ist damit Teslas günstigstes Fahrzeug. Bestellen können nur eingeladene Kunden, fällig wird eine nicht erstattbare Anzahlung von 1.000 Dollar. Als Liefertermin nennt die Bestellseite Dezember 2026 in Austin, Texas.

Entscheidend ist das Abo: Ohne die monatliche Autonomie-Subscription für 299 Dollar fährt das Auto nicht. Laut den veröffentlichten Vertragsauszügen deckt sie das autonome Fahren, Konnektivität, Fernunterstützung, Pannenhilfe und Abschleppen bis etwa 50 Meilen ab, dazu Reifen, Windschutzscheiben, Innenraumfilter und Kamerareinigung. Versicherung, Zulassung, Laden, Parken und Reinigung zahlen Besitzer selbst. Das Abo verlängert sich monatlich und ist jederzeit kündbar.