Tesla-Aktie (Nasdaq: TSLA, ISIN US88160R1014): Tesla öffnet sein Robotaxi erstmals für den privaten Besitz. Am Freitagabend, 13. November 2026, teilte der offizielle Robotaxi-Account des Konzerns auf X mit, dass ausgewählte Kunden nun eingeladen werden, ein Cybercab für den persönlichen Gebrauch zu kaufen. Der Zweisitzer ohne Lenkrad und Fußpedale war bislang nur Teil von Teslas Fahrdienst in Austin.
Tesla-Aktie: Cybercab erstmals für Privatkunden bestellbar
Ein Auto ohne Lenkrad und Pedale für die eigene Garage: Tesla lädt ausgewählte Kunden ein, das Cybercab für 29.990 US-Dollar zu bestellen. Ohne Abo für 299 Dollar im Monat fährt es allerdings nicht, und auch nur dort, wo Teslas Robotaxi-Dienst unterwegs ist.
Das Angebot
Was bekommen Käufer für ihr Geld?
Das Cybercab kostet laut Bestellseite 29.990 US-Dollar vor Steuern und ist damit Teslas günstigstes Fahrzeug. Bestellen können nur eingeladene Kunden, fällig wird eine nicht erstattbare Anzahlung von 1.000 Dollar. Als Liefertermin nennt die Bestellseite Dezember 2026 in Austin, Texas.
Entscheidend ist das Abo: Ohne die monatliche Autonomie-Subscription für 299 Dollar fährt das Auto nicht. Laut den veröffentlichten Vertragsauszügen deckt sie das autonome Fahren, Konnektivität, Fernunterstützung, Pannenhilfe und Abschleppen bis etwa 50 Meilen ab, dazu Reifen, Windschutzscheiben, Innenraumfilter und Kamerareinigung. Versicherung, Zulassung, Laden, Parken und Reinigung zahlen Besitzer selbst. Das Abo verlängert sich monatlich und ist jederzeit kündbar.
Nur im Geofence
Das Cybercab fährt nur innerhalb der Robotaxi-Zonen.
Acht Städte
Austin, Dallas, Houston, Fort Worth, San Antonio, Miami, Orlando und Tampa.
Start in Austin
Die ersten Auslieferungen sind nur für Austin geplant.
Strategie
Warum der Schritt für Tesla zählt
Mit dem Verkauf an Privatkunden macht Tesla das autonome Fahren erstmals zu einem Produkt für den eigenen Besitz und nicht nur zu einem Fahrdienst. Das Abo-Modell schafft zugleich wiederkehrende Einnahmen pro Fahrzeug. Das Cybercab rückt damit weiter ins Zentrum: Erst am 6. November hatte Tesla angekündigt, die Produktion des Cybertruck einzustellen. In diesem Jahr hat Tesla laut eigenem Aktionärsbrief die Cybercab-Fertigung in der Gigafactory Texas aufgenommen.
Häufige Fragen zum Tesla Cybercab
Was kostet das Tesla Cybercab? 29.990 US-Dollar vor Steuern plus 299 Dollar Abo pro Monat.
Kann jeder ein Cybercab bestellen? Nein, vorerst nur von Tesla eingeladene Kunden.
Wo darf das Cybercab fahren? Nur innerhalb der Gebiete, in denen Teslas Robotaxi-Dienst zugelassen ist; die ersten Fahrzeuge gehen nach Austin.
Wie lauten Kürzel und ISIN der Tesla-Aktie? TSLA an der Nasdaq, ISIN US88160R1014.
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