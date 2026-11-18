Barclays sehe Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) an der Schwelle zu einer entscheidenden Entwicklungsphase im Geschäft mit autonomen Fahrdiensten. Nach Einschätzung der britischen Investmentbank beginne der US-Elektroautobauer nun mit der raschen Skalierung seines Robotaxi-Angebots - einem Schritt, auf den Investoren bereits seit Langem gewartet hätten. Besonders positiv bewerte Barclays die Ankündigung aus der vergangenen Woche, wonach die Robotaxi-Dienste inzwischen in sämtlichen Städten, in denen sie angeboten würden, rund um die Uhr verfügbar seien. Dies sei ein ermutigendes Zeichen für den technischen Fortschritt.