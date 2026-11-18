Barclays sehe Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) an der Schwelle zu einer entscheidenden Entwicklungsphase im Geschäft mit autonomen Fahrdiensten. Nach Einschätzung der britischen Investmentbank beginne der US-Elektroautobauer nun mit der raschen Skalierung seines Robotaxi-Angebots - einem Schritt, auf den Investoren bereits seit Langem gewartet hätten. Besonders positiv bewerte Barclays die Ankündigung aus der vergangenen Woche, wonach die Robotaxi-Dienste inzwischen in sämtlichen Städten, in denen sie angeboten würden, rund um die Uhr verfügbar seien. Dies sei ein ermutigendes Zeichen für den technischen Fortschritt.
Tesla Aktie: Barclays sieht Robotaxi-Durchbruch!
Kursziel 450 USD - startet jetzt die nächste Wachstumswelle?
Allerdings sehe Barclays nicht alle Aspekte der Robotaxi-Strategie gleichermaßen optimistisch. Insbesondere für die derzeitige Version des Cybercab, die sich im Besitz einzelner Kunden befinden solle, schätze die Investmentbank den insgesamt adressierbaren Markt als begrenzt ein. Die Analysten würden diese Variante deshalb eher als „Marketingprodukt“ denn als bedeutenden eigenständigen Wachstumstreiber bezeichnen.
Trotz dieser Einschränkung bleibe Barclays für die Tesla-Aktie optimistisch und bestätige das Rating „overweight“ sowie das Kursziel von 450 USD. Damit zeichne die Bank ein differenziertes Bild: Während die zunehmende Verfügbarkeit der Robotaxi-Dienste als wichtiger technologischer Fortschritt gelte, würden die kommerziellen Perspektiven einzelner Cybercab-Geschäftsmodelle begrenzt bleiben. Für Anleger dürfte deshalb v.a. eine Frage entscheidend werden: Könne Tesla seine technischen Fortschritte im autonomen Fahren tatsächlich in ein profitables Massengeschäft verwandeln? (Analyse vom 17.11.2026)
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