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Tesla-Aktie: 80 Milliarden USD für Robotaxis - UBS hebt Kursziel auf 430 USD an

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 13:03 2 Min.

UBS hebt das Tesla-Kursziel auf 430 USD an und veranschlagt für das US-Robotaxi-Geschäft 22 USD je Aktie.

Bild: Tesla Inc.

Die Schweizer Großbank UBS hat am 24. November ihr Kursziel für die Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker: TSLA) von 425 auf 430 USD angehoben, während die Aktie den US-Handel um 16:00 Uhr New Yorker Zeit bei 384,68 USD beendete, 0,78 USD oder 0,20 Prozent im Minus. Am Mittwochmorgen habe sich der Rückgang vorbörslich beschleunigt. Um 6:59 Uhr New Yorker Zeit habe Tesla bei 373,61 USD und damit weitere 11,07 USD oder 2,88 Prozent unter dem Schlusskurs vom Dienstag gelegen. UBS-Analyst Joseph Spak bleibe trotz des höheren Kursziels beim Rating "neutral". 22 USD je Aktie für ein Geschäft ohne Fahrer Wie viel sei eine Taxifahrt ohne Fahrer für die Tesla-Aktionäre wert? Joseph Spak rechne in seiner Tesla-Aktienanalyse zunächst mit Blick auf den gesamten US-Markt. In seinem Basisszenario dürften bis 2040 rund 600.000 Robotaxis auf amerikanischen Straßen unterwegs sein. Für das US-Robotaxi-Geschäft von Tesla selbst komme Joseph Spak auf einen geschätzten Wert von 80 Milliarden USD. Auf eine einzelne Tesla-Aktie entfielen davon rund 22 USD. Kursziel 430 USD – wie viel Robotaxi steckt darin? Die 22 USD je Aktie entsprächen rund fünf Prozent des neuen Kursziels. Selbst ein Geschäft im Wert von 80 Milliarden USD mache in der Tesla-Aktienanalyse von UBS also nur einen kleinen Teil der Gesamtbewertung aus. Für Anleger seien dabei zwei Zahlen auseinanderzuhalten. Mit den 22 USD beziffere Joseph Spak den geschätzten Wert des US-Robotaxi-Geschäfts je Aktie. Um fünf USD habe UBS ihr Kursziel für die Aktie insgesamt angehoben. Vom Dienstagsschluss bei 384,68 USD bis zum Kursziel 430 USD ergebe sich ein rechnerisches Potenzial von 11,8 Prozent. Gemessen am schwächeren vorbörslichen Kurs von 373,61 USD seien es bereits 15,1 Prozent. Der größere Abstand gehe auf den Kursrückgang am Mittwochmorgen zurück. Das Urteil von Joseph Spak aus der Studie vom Vortag laute weiterhin: Rating "neutral". Schicken Sie diese Tesla-Aktienanalyse an den Freund, der bei jeder Taxifahrt behauptet, er kenne den schnelleren Weg. Bis 2040 hat er noch Zeit, den Algorithmus zu überzeugen. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 25. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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