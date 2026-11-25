Wenn die Börse nervös wird, schlägt die Stunde der Langweiler. Die Terumo Aktie (ISIN: JP3546800008, WKN: 867003, Tokio-Kürzel: 4543, deutsches Handelssymbol: TUO, US-Handelssymbol: TRUMY) ist einer der größten Nikkei 225 Gewinner des Tages. Kurz nach der Mittagspause notierte der Medizintechnikkonzern in Tokio bei 2.724 Yen, ein Plus von 175,5 Yen oder 6,89 Prozent. Im deutschen Handel stand die Terumo Aktie am Morgen bei 15,395 Euro und damit 7,96 Prozent höher – an einem Tag, an dem der Nikkei 225 um 2,78 Prozent fiel.