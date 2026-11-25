Wenn die Börse nervös wird, schlägt die Stunde der Langweiler. Die Terumo Aktie (ISIN: JP3546800008, WKN: 867003, Tokio-Kürzel: 4543, deutsches Handelssymbol: TUO, US-Handelssymbol: TRUMY) ist einer der größten Nikkei 225 Gewinner des Tages. Kurz nach der Mittagspause notierte der Medizintechnikkonzern in Tokio bei 2.724 Yen, ein Plus von 175,5 Yen oder 6,89 Prozent. Im deutschen Handel stand die Terumo Aktie am Morgen bei 15,395 Euro und damit 7,96 Prozent höher – an einem Tag, an dem der Nikkei 225 um 2,78 Prozent fiel.
Terumo Aktie Nikkei 225 Gewinner: Fast 7 Prozent Plus im Crash – Anleger flüchten in die Medizintechnik
Die Terumo Aktie gehört zu den größten Nikkei 225 Gewinnern des Tages. Während KI- und Chipwerte in Tokio einbrechen, steigt der Medizintechnikkonzern um fast 7 Prozent und stützt den Index. Der Grund ist eine massive Umschichtung in defensive Aktien, deren Geschäft nicht an Konjunktur und KI-Investitionen hängt.
TUOTUO
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Die Gründe für den Kursgewinn
Geld sucht einen sicheren Hafen
Flucht aus KI-Werten
Nach dem Einbruch der US-Halbleiterwerte verkauften Anleger in Tokio Chip- und KI-Aktien. Das frei gewordene Geld floss in Branchen, deren Erträge kaum von der Konjunktur abhängen.
Gesundheitswerte vorn
Pharma war die stärkste Branche des Tages. Neben Terumo legten Chugai, Astellas, Otsuka und Eisai kräftig zu.
Stütze für den Index
Terumo war zur Mittagspause der zweitgrößte positive Einzelbeitrag zum Nikkei 225. Ohne die defensiven Werte wäre der Indexverlust noch höher ausgefallen.
Breiter Markt stabiler als der Index
Am Prime-Markt stiegen mittags 868 Aktien, nur 642 fielen. Der breit gefasste TOPIX lag lediglich 1 Prozent im Minus.
Einordnung
Katheter statt Chips: ein Geschäft ohne KI-Risiko
Terumo stellt Katheter, Systeme für Herzoperationen, Blutbeutel und Infusionstechnik her und gehört zu den großen Medizintechnikunternehmen Asiens. Die Nachfrage folgt der Alterung der Gesellschaft und der Zahl der Eingriffe – nicht den Investitionsplänen der Technologiekonzerne. Genau diese Unabhängigkeit suchten Anleger am Mittwoch. Der Kursgewinn hat deshalb keinen Auslöser in einer Unternehmensmeldung. Er ist Ausdruck einer Umschichtung, die den Nikkei 225 Gewinner von Kursverlusten anderswo profitieren lässt.
Häufige Fragen zur Terumo Aktie
Warum ist die Terumo Aktie heute Nikkei 225 Gewinner?
Anleger schichteten aus KI- und Chipwerten in defensive Gesundheitsaktien um. Terumo profitierte davon mit einem Plus von fast 7 Prozent.
Gab es eine Unternehmensmeldung?
Nein. Der Kursanstieg geht auf die Branchenrotation zurück.
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