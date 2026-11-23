Microsoft war über Jahre eine der wichtigsten Positionen bei Fundsmith. Dass Smith nun die Hälfte verkauft, ist ein deutliches Signal. Die Meta Aktie wurde um 43 Prozent auf gut 604.000 Stück reduziert, die Alphabet Aktie um 45 Prozent auf knapp 968.000 Stück. Gemeinsam ist allen drei Konzernen, dass sie Hunderte Milliarden Dollar in KI-Rechenzentren stecken. Smith hat öffentlich immer wieder betont, dass ihm hohe Renditen auf das eingesetzte Kapital wichtiger sind als Wachstum um jeden Preis. Die Verkäufe passen zu dieser Haltung, eine Begründung enthält die Meldung aber nicht.