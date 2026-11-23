Gute Unternehmen kaufen, nicht zu viel bezahlen, nichts tun: Mit diesem Dreisatz wurde Terry Smith zum bekanntesten Fondsmanager Großbritanniens. Im dritten Quartal hat er allerdings einiges getan. Die neue 13F-Meldung seines Hauses Fundsmith zeigt, dass er die Position in der Microsoft Aktie um 51 Prozent gekürzt hat, von knapp 1,6 Millionen auf 789.600 Stück. Auch bei Meta und Alphabet griff er zur Schere. Insgesamt reduzierte Smith 25 seiner 42 Positionen.
Terry Smith Depot: Der britische Buffett halbiert Microsoft – Rückzug von den KI-Riesen
Terry Smith galt lange als treuer Microsoft-Aktionär. Jetzt hat der Chef des Fonds Fundsmith die Position im dritten Quartal halbiert und auch Meta und Alphabet um mehr als 40 Prozent gekürzt. Stattdessen setzt er auf Hotels, Medizintechnik und Software für die Pharmabranche. Was die neue Pflichtmeldung über den Sinneswandel des Qualitätsinvestors verrät.
Die Verkäufe
Drei KI-Riesen kräftig gestutzt
Microsoft war über Jahre eine der wichtigsten Positionen bei Fundsmith. Dass Smith nun die Hälfte verkauft, ist ein deutliches Signal. Die Meta Aktie wurde um 43 Prozent auf gut 604.000 Stück reduziert, die Alphabet Aktie um 45 Prozent auf knapp 968.000 Stück. Gemeinsam ist allen drei Konzernen, dass sie Hunderte Milliarden Dollar in KI-Rechenzentren stecken. Smith hat öffentlich immer wieder betont, dass ihm hohe Renditen auf das eingesetzte Kapital wichtiger sind als Wachstum um jeden Preis. Die Verkäufe passen zu dieser Haltung, eine Begründung enthält die Meldung aber nicht.
Die Käufe
Hotels, Hüftgelenke und Pharma-Software
Aufgestockt hat Smith acht Positionen. Die größte Erhöhung gab es bei Veeva Systems, einem Softwareanbieter für die Pharma- und Biotechbranche, gefolgt von Yum! Brands, der Mutter von KFC, Pizza Hut und Taco Bell. Neu im Depot ist unter anderem der Wasserzähler-Hersteller Badger Meter. An der Spitze des Depots stehen laut einer Auswertung die Hotelkette Marriott, der Medizintechnik-Konzern Stryker, der Laborausrüster Waters und Visa. Auch Marriott wurde allerdings erneut etwas verkleinert.
Einordnung der Redaktion: Bei Terry Smith muss man zwei Erklärungen auseinanderhalten. Ein Teil der Verkäufe dürfte schlicht daher rühren, dass Anleger Geld aus dem Fonds abziehen und Positionen dafür verkleinert werden müssen. Dass er aber ausgerechnet bei den drei großen KI-Investoren überproportional verkauft, während er anderswo zukauft, ist eine bewusste Entscheidung. Der Zeitpunkt war günstig: Die Microsoft Aktie ist seit Ende September gefallen. Ob der Rückzug auf Dauer richtig ist, hängt davon ab, ob sich die KI-Milliarden der Konzerne auszahlen.
FAQ
Häufige Fragen zum Depot von Terry Smith
Hat Terry Smith Microsoft verkauft?
Teilweise. Fundsmith hat die Position im dritten Quartal 2026 um 51 Prozent auf 789.600 Aktien reduziert.
Welche Aktien hat Fundsmith aufgestockt?
Unter anderem Veeva Systems und Yum! Brands. Neu im Depot ist unter anderem Badger Meter.
Welche ISIN, WKN und Handelssymbole haben die wichtigsten Aktien?
Microsoft Aktie: ISIN US5949181045, WKN 870747, Handelssymbol MSF (Deutschland), US-Handelssymbol MSFT (Nasdaq).
Meta Aktie: ISIN US30303M1027, WKN A1JWVX, Handelssymbol FB2A (Deutschland), US-Handelssymbol META (Nasdaq).
Marriott Aktie: ISIN US5719032022, WKN 913070, Handelssymbol MAQ (Deutschland), US-Handelssymbol MAR (Nasdaq).
Stryker Aktie: ISIN US8636671013, WKN 864952, Handelssymbol SYK (Deutschland), US-Handelssymbol SYK (NYSE).
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