Schlusskurs Börse Hongkong am 17. November 2026 (Handelsschluss) 376,00 HKD

Tagesveränderung am 17. November 2026 −3,69 %

Kursentwicklung seit Jahresbeginn (eigene Rechnung) rund −37 %

Börsenwert (eigene Rechnung auf Basis StockAnalysis) rund 3,4 Bio. HKD

KGV auf Basis der Gewinnerwartung für die kommenden zwölf Monate (eigene Rechnung) rund 11