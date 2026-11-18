Die Tencent Aktie geht mit einem deutlichen Minus in den wichtigsten Termin des Quartals. Am Dienstag schloss das Papier an der Börse Hongkong 3,69 Prozent tiefer bei 376,00 Hongkong-Dollar, belastet von Berichten über schärfere US-Regeln für KI-Chips – heute legt der Internetkonzern seine Zahlen zum dritten Quartal vor. Seit Jahresbeginn hat die Aktie (Ticker 0700, ISIN KYG875721634) nach unserer Rechnung rund 37 Prozent verloren. Diese Tencent Aktienanalyse zeigt, was der Markt von den Zahlen erwartet, wie die Bewertung inzwischen aussieht und was die Tencent Aktienprognose jetzt bestimmt.
Tencent Aktienanalyse: Minus 37 Prozent vor den Q3-Zahlen – bremst die KI-Offensive den Gewinn?
Die Tencent Aktie ist am Vortag der Quartalszahlen um 3,7 Prozent auf 376 Hongkong-Dollar gefallen und hat seit Jahresbeginn mehr als ein Drittel verloren. Analysten erwarten heute weiter steigende Umsätze, aber einen sinkenden bereinigten Gewinn. Unsere Tencent Aktienanalyse ordnet Erwartungen, Bewertung, Analystenstimmen und Risiken ein und zeigt, woran sich die Tencent Aktienprognose entscheidet.
Steckbrief
- Unternehmen
- Tencent Holdings Ltd.
- Sitz
- Shenzhen, China
- Börse
- Hongkong (Ticker 0700)
- ISIN
- KYG875721634
- Kurs
- 376,00 Hongkong-Dollar
- Börsenwert
- rund 3,4 Billionen Hongkong-Dollar
- Dividende
- 5,30 Hongkong-Dollar je Aktie (für 2025)
- Nächster Termin
- Zahlen zum dritten Quartal am 18. November 2026
Stand: 17.11.2026, Schlusskurs Börse Hongkong; Börsenwert und KGV eigene Rechnung
Der Auslöser
Warum fällt die Tencent Aktie vor den Quartalszahlen?
Kurz vor den Zahlen hat die Nervosität bei chinesischen Internetwerten noch einmal zugenommen.
Am Dienstag verlor der Hang Seng Index 1,03 Prozent auf 23.508 Punkte, der Technologieindex Hang Seng Tech gab 1,14 Prozent nach. Neben Tencent fielen auch Alibaba (minus 5,21 Prozent) und Baidu (minus 5,78 Prozent) deutlich. Auslöser waren Berichte, wonach das US-Handelsministerium chinesischen KI-Unternehmen die Nutzung moderner Chips auch in Rechenzentren außerhalb Chinas erschweren könnte – etwa in Malaysia, Singapur oder Thailand. Eine fertige Regel liegt laut den Berichten noch nicht vor. Für Tencent ist das heikel, denn der Konzern investiert derzeit Milliarden in Rechenkapazität für Künstliche Intelligenz. Profitieren konnten dagegen heimische Chiphersteller wie SMIC, die auf eine stärkere Substitution durch chinesische Technik setzen.
Der Verwaltungsrat kommt heute, am 18. November, zusammen, um die ungeprüften Zahlen für das dritte Quartal zu verabschieden. Üblicherweise veröffentlicht Tencent nach Handelsschluss in Hongkong, also am Vormittag deutscher Zeit. Bis zum Redaktionsschluss lagen die Zahlen noch nicht vor.
Das Geschäftsmodell
Wie verdient Tencent sein Geld? Spiele, WeChat und Werbung
Tencent ist der größte Internetkonzern Chinas und ruht auf drei Säulen. Die Mehrwertdienste – Online-Spiele wie „Honor of Kings“ und soziale Netzwerke samt Abo-Diensten – brachten im zweiten Quartal 98,4 Milliarden Yuan ein. Allein die Spiele im Inland wuchsen um 17 Prozent auf 47,3 Milliarden Yuan, das Auslandsgeschäft mit Titeln von Töchtern wie Supercell stagnierte bei 18,6 Milliarden Yuan. Zweite Säule ist das Werbegeschäft (43,6 Milliarden Yuan, plus 22 Prozent), das stark vom Video-Kanal in WeChat profitiert. Die dritte Säule bilden FinTech und Unternehmensdienste mit Bezahldienst, Cloud und KI-Angeboten (60,3 Milliarden Yuan, plus 9 Prozent). Herzstück bleibt die Super-App Weixin/WeChat mit zuletzt 1,44 Milliarden monatlich aktiven Nutzern.
Zahlen und Bewertung
Was erwarten Analysten von den Tencent-Zahlen und wie teuer ist die Aktie?
Zur Ausgangslage: Im zweiten Quartal steigerte Tencent den Umsatz um 11 Prozent auf 204,8 Milliarden Yuan, der bereinigte Nettogewinn (Non-IFRS) legte um 9 Prozent auf 68,4 Milliarden Yuan zu. Die Kehrseite: Die Investitionen schnellten um 176 Prozent auf 52,8 Milliarden Yuan nach oben, der freie Cashflow rutschte mit minus 13,8 Milliarden Yuan ins Negative. Genau diese KI-Offensive prägt nun die Erwartungen an das dritte Quartal.
Der Marktkonsens laut Zhitong Finance liegt bei einem Umsatz von rund 210 Milliarden Yuan, das wären gut 9 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Beim Gewinn dürfte sich das Bild dagegen eintrüben. UBS rechnet mit einem bereinigten Nettogewinn von 65 Milliarden Yuan, ein Minus von 7 Prozent gegenüber den 70,6 Milliarden Yuan des Vorjahres. Guosen Securities erwartet 64,5 Milliarden Yuan. Grund sind höhere Abschreibungen und KI-bezogene Betriebskosten, die UBS allein im Quartal auf bis zu 16 Milliarden Yuan schätzt. Lichtblick soll erneut die Werbung sein, für die Analysten ein Plus von rund 18 Prozent erwarten.
|Kennzahl
|Q3 2025 (Ist)
|Q3 2026 (Erwartung)
|Veränderung erwartet
|Umsatz
|192,9
|rund 210
|rund +9 %
|Bereinigter Nettogewinn (Non-IFRS)
|70,6
|64,5 bis 65
|−7 bis −9 %
|Online-Spiele gesamt
|rund 63,5
|67,3 bis 68,2
|+5 bis +8 %
|Werbung (Marketing Services)
|rund 36,3
|rund 42,8
|rund +18 %
|FinTech und Unternehmensdienste
|rund 58,2
|63,4 bis 63,7
|+8 bis +9,5 %
Angaben in Milliarden Yuan. Q3 2026 = Schätzungen Dritter, keine Ist-Zahlen. Vorjahreswerte der Segmente teils aus den genannten Wachstumsraten zurückgerechnet.
Quelle: Caixin (13.11.2025); Zhitong Finance via Investing.com (17.11.2026); UBS und GF via BigGo Finance; Guosen via Gelonghui; eigene Rechnung
Und die Bewertung? Nach dem Kursrutsch kostet die Tencent Aktie nach unserer Rechnung nur noch rund das Elffache des für die kommenden zwölf Monate erwarteten Gewinns, auf Basis der vergangenen zwölf Monate sind es knapp 13. Damit liegt Tencent auf dem Niveau chinesischer Wettbewerber wie Alibaba und NetEase – obwohl Tencent lange als Qualitätswert der Branche galt. Der Abschlag spiegelt die Sorge, dass die KI-Investitionen die Gewinne länger belasten als bisher gedacht.
|Unternehmen
|KGV erwartet
|Datenstand
|Tencent
|rund 11
|17.11.2026
|Alibaba
|rund 12
|12.11.2026
|NetEase
|rund 11
|03.10.2026
KGV auf Basis der erwarteten Gewinne. Tencent eigene Rechnung auf Basis des Schlusskurses vom 17.11.2026; Peer-Werte mit abweichendem Datenstand.
Quelle: StockAnalysis (6.11.2026), TIKR (12.11.2026), GuruFocus (3.10.2026), eigene Rechnung
Die Analysten
Was sagen Analysten zur Tencent Aktie?
Unter Analysten bleibt die Zuversicht trotz des Kursverfalls groß. Laut StockAnalysis lautet die Konsensempfehlung von 43 Analysten „Strong Buy“, das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 645 Hongkong-Dollar (Stand 6. November). MarketScreener kommt mit Stand 16. November umgerechnet auf einen ähnlichen Schnitt von gut 640 Hongkong-Dollar; die Spanne der Ziele reicht dort von rund 370 bis knapp 790 Hongkong-Dollar. Investing.com zählt 39 Kauf-, 3 Halte- und eine Verkaufsempfehlung. Auffällig: Vor den Zahlen haben mehrere Häuser ihre Gewinnschätzungen gesenkt, darunter UBS für die Jahre 2026 bis 2028 um 2 bis 5 Prozent. Alle Angaben sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Charttechnik
Wie steht es charttechnisch um die Tencent Aktie?
Charttechnisch ist die Lage angeschlagen. Laut TipRanks verlief die 50-Tage-Linie zuletzt bei rund 418 Hongkong-Dollar, die 200-Tage-Linie bei rund 467 Hongkong-Dollar. Mit dem Schlusskurs von 376 Hongkong-Dollar notiert die Tencent Aktie deutlich unter beiden Durchschnitten – der mittelfristige Abwärtstrend ist intakt. Zudem testet der Kurs die Zone um 375 Hongkong-Dollar, das Tief der vergangenen drei Monate. Nach oben bildet zunächst die 50-Tage-Linie eine Hürde, darüber das Dreimonatshoch bei 491 Hongkong-Dollar. Vom 52-Wochen-Hoch bei 662 Hongkong-Dollar ist die Aktie weit entfernt. Eine Prognose der Redaktion ist damit nicht verbunden.
Chancen und Risiken
Was spricht für, was gegen die Tencent Aktie?
Die Szenarien
Tencent Aktienprognose: welche Wege der Markt diskutiert
Für die Tencent Aktienprognose zeichnen sich nach Einordnung der Redaktion drei Wege ab, wie sie am Markt diskutiert werden. Eine eigene Kursprognose ist das nicht.
Szenario 1: Die Zahlen beruhigen
Umsatz und Werbung übertreffen die Erwartungen, der Gewinnrückgang fällt milder aus als befürchtet, und das Management zeigt erste Erträge der KI-Investitionen. Dann könnte die Aktie Richtung 50-Tage-Linie zurückfinden und den Abstand zum Analystenkonsens verringern.
Szenario 2: Zahlen im Rahmen, Sorgen bleiben
Die Zahlen treffen den Konsens, doch die Debatte um Investitionen und US-Chipregeln hält an. Die Tencent Aktie pendelt dann um die Zone von 375 Hongkong-Dollar, bis mehr Klarheit herrscht.
Szenario 3: Die Skepsis setzt sich durch
Ein stärkerer Gewinnrückgang, ein höheres Investitionsbudget oder neue Exportbeschränkungen könnten das Dreimonatstief bei 375 Hongkong-Dollar unter Druck setzen.
Termine
Was Anleger jetzt beobachten sollten
Häufige Fragen zur Tencent Aktienanalyse
Warum ist die Tencent Aktie zuletzt gefallen?
Belastet haben Berichte über mögliche US-Beschränkungen für KI-Chips in Rechenzentren außerhalb Chinas sowie die Sorge, dass die hohen KI-Investitionen den Gewinn drücken. Am 17. November fiel die Aktie um 3,69 Prozent auf 376 Hongkong-Dollar.
Was erwarten Analysten von den Tencent-Zahlen zum dritten Quartal?
Der Konsens liegt bei rund 210 Milliarden Yuan Umsatz, gut 9 Prozent mehr als im Vorjahr. Beim bereinigten Nettogewinn rechnen UBS und Guosen mit einem Rückgang um 7 bis 9 Prozent.
Wie hoch ist das KGV der Tencent Aktie?
Auf Basis der Gewinnerwartung für die kommenden zwölf Monate liegt es nach unserer Rechnung bei rund 11, auf Basis der vergangenen zwölf Monate bei knapp 13.
Was sagen Analysten zur Tencent Aktienprognose?
Laut StockAnalysis lautet der Konsens von 43 Analysten „Strong Buy“, das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 645 Hongkong-Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter.
Wo wird die Tencent Aktie gehandelt?
Die Heimatbörse ist Hongkong (Ticker 0700). In Deutschland ist die Aktie unter anderem an der Börse Frankfurt handelbar.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.