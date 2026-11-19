Tencent hat sich Rechenkapazität im Voraus gesichert. Das Geld floss bereits ab, obwohl die Kapazität erst über die weitere Entwicklung und Nutzung der Produkte Erlöse bringen soll. Ohne diese Vorauszahlungen hätte der freie Cashflow nach Rechnung des Unternehmens bei positiven 16,9 Milliarden Yuan gelegen. Für Anleger haben beide Zahlen ihren Wert. Die bereinigte Betrachtung erklärt, warum der Mittelabfluss in diesem Quartal so hoch ausfiel. Die tatsächliche Zahlung zeigt, wie viel Kapital Tencent heute binden muss, um morgen liefern zu können.