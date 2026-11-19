Die Aktie von Tencent Holdings (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker: NNND) hat am 18. November im US-Handel 6,47% verloren. Der zuletzt um 15:41 Uhr EST festgestellte Kurs der Originalaktie lag bei 44,43 US-Dollar, ein Minus von 3,08 US-Dollar. Am selben Tag legte Tencent Quartalszahlen vor, die den Konflikt hinter dem Kursrutsch greifbar machen. Das Geschäft mit Cloud-Diensten gewinnt dank künstlicher Intelligenz an Tempo. Zugleich kosten die neuen KI-Produkte so viel Geld, dass aus einem operativen Gewinnplus im übrigen Geschäft auf Konzernebene ein Minus wird.
Tencent Aktie: Was der KI-Boom die Aktionäre kostet
Tencents neue KI-Produkte drücken den bereinigten operativen Quartalsgewinn um 15,2 Milliarden Yuan, während die Cloud-Sparte an Tempo gewinnt.
15,2 Milliarden Yuan machen den Unterschied
Tencent setzte im dritten Quartal 207,3 Milliarden Yuan um, 8% mehr als ein Jahr zuvor. Der auf die Aktionäre entfallende Nettogewinn nahm nach internationalen Rechnungslegungsstandards um 0,8% auf 63,6 Milliarden Yuan zu. Wer nur diese beiden Zahlen betrachtet, sieht einen wachsenden Konzern, dessen Gewinn kaum noch vom Fleck kommt. Warum das so ist, zeigt ein Blick auf das operative Geschäft.
Ohne die neuen KI-Produkte hätte Tencent nach eigener Berechnung einen bereinigten operativen Gewinn von 83,3 Milliarden Yuan erzielt, 8% mehr als im Vorjahr. Einschließlich dieser Produkte verdiente der Konzern operativ 68,1 Milliarden Yuan, 6% weniger als ein Jahr zuvor. Zwischen beiden Größen liegen 15,2 Milliarden Yuan in einem einzigen Quartal. Auch an der Marge lässt sich der Effekt ablesen. Ohne die neuen KI-Produkte hielt sie sich bei 40%. Für den gesamten Konzern sank die bereinigte operative Marge von 38% auf 33%.
Für Aktionäre ist dieser Unterschied wichtiger als manche Meldung über ein neues Modell. Tencents bestehende Geschäfte erwirtschaften genug, um eine kostspielige Expansion zu tragen. Die Differenz von 15,2 Milliarden Yuan zeigt allerdings auch, wie viel Ergebnis die neuen Angebote derzeit beanspruchen. Sie gibt den operativen Effekt dieser Produktgruppe an. Die gesamte KI-Rechnung des Konzerns reicht weiter, denn auch Werbung, Cloud-Dienste und andere etablierte Angebote nutzen die Technologie.
Warum selbst ein Milliardenprofit die Kasse nicht füllt
Noch deutlicher tritt der Preis der Expansion beim freien Cashflow zutage. Tencent erzielte im Quartal einen operativen Mittelzufluss von nur 2,6 Milliarden Yuan. Dem standen unter anderem Investitionsauszahlungen von 65,1 Milliarden Yuan gegenüber. Unter dem Strich meldete Tencent einen negativen freien Cashflow von 69,1 Milliarden Yuan. Gleichzeitig wies der Konzern einen erheblichen Nettogewinn aus. Wie passt das zusammen?
Tencent hat sich Rechenkapazität im Voraus gesichert. Das Geld floss bereits ab, obwohl die Kapazität erst über die weitere Entwicklung und Nutzung der Produkte Erlöse bringen soll. Ohne diese Vorauszahlungen hätte der freie Cashflow nach Rechnung des Unternehmens bei positiven 16,9 Milliarden Yuan gelegen. Für Anleger haben beide Zahlen ihren Wert. Die bereinigte Betrachtung erklärt, warum der Mittelabfluss in diesem Quartal so hoch ausfiel. Die tatsächliche Zahlung zeigt, wie viel Kapital Tencent heute binden muss, um morgen liefern zu können.
Ob sich diese Entscheidung rechnet, hängt von der Auslastung ab. Gewinnt Tencent zahlende Kunden für die reservierte Rechenleistung, kann die Vorleistung zum Vorteil werden. Dann steht Kapazität bereit, wenn ein Kunde sein Projekt ausweiten will. Bleibt die Nachfrage hinter den Erwartungen zurück oder fallen die erzielbaren Preise, trägt Tencent die Kosten für eine Wette, die sich erst mit Verzögerung korrigieren lässt.
Die erste greifbare Chance liegt in der Cloud
Tencent muss Anleger nicht allein mit der Aussicht auf künftige KI-Umsätze überzeugen. Das Unternehmen meldete bereits für das dritte Quartal ein beschleunigtes Wachstum seiner Cloud-Dienste. Dazu trugen der KI-Assistent WorkBuddy und zusätzliche Rechenkapazitäten bei, die Tencent für den Zugriff auf KI-Modelle und die Vermietung von Grafikprozessoren bereitstellte. Unternehmen können so Rechenleistung einkaufen, statt selbst die dafür nötige Infrastruktur aufzubauen.
Das eröffnet mehrere Wege zum Umsatz. Ein Firmenkunde kann zunächst ein Modell für eine einzelne Aufgabe nutzen, etwa um Dokumente auszuwerten. Bewährt sich die Anwendung und wird sie in den Arbeitsalltag ganzer Abteilungen eingebaut, kann aus einem Versuch ein regelmäßig bezahlter Dienst werden. Für Tencent wäre das besonders attraktiv, weil wiederkehrende Aufträge die Planung der teuren Infrastruktur erleichtern würden.
Wie weit dieser Prozess schon fortgeschritten ist, lässt sich aus den veröffentlichten Segmentzahlen allerdings nur begrenzt ablesen. Tencent fasst Cloud-Dienste mit weiteren Unternehmensdiensten und dem Finanztechnologiegeschäft zusammen. Der Umsatz dieses Bereichs stieg um 9% auf 63,7 Milliarden Yuan. Wer die gesamten 63,7 Milliarden als Cloud- oder gar als KI-Erlöse verbucht, überschätzt das Geschäft erheblich. Für die Aktie zählt, welcher Anteil des zusätzlichen Umsatzes nach den Kosten für Rechenleistung und Betrieb als Gewinn verbleibt.
WorkBuddy hat Nutzer. Jetzt braucht Tencent zahlende Kunden
Für WorkBuddy meldete Tencent mehr als zehn Millionen täglich aktive Nutzer. Das ist ein Argument für die Nachfrage und zugleich der Beginn der schwierigeren Rechnung. Bei einem KI-Assistenten kostet auch die nächste Antwort Rechenleistung. Ein Dienst kann daher bei den Nutzern schnell wachsen und zunächst mit jedem zusätzlichen Kunden mehr Geld verbrauchen. Besonders wertvoll wäre für Tencent ein Kunde, der den Assistenten dauerhaft bezahlt und dessen Aufgaben sich mit überschaubarem Rechenaufwand erledigen lassen.
Hier setzt das Unternehmen mit seinem Modell Hy4 Flash an, das die Kosten beim Ausführen von Anfragen senken soll. Für einen Kunden mag es nebensächlich sein, welches Modell eine Routineaufgabe erledigt. Für Tencent kann genau das über die Marge entscheiden. Liefert ein günstigeres Modell bei einer häufigen Aufgabe ein ebenso brauchbares Ergebnis, summiert sich die Ersparnis mit jeder Nutzung. Muss Tencent diesen Vorteil im Wettbewerb vollständig über niedrigere Preise weitergeben, profitiert vor allem der Kunde.
WeChat verschafft Tencent einen Vorsprung beim Vertrieb
Weixin und WeChat kamen Ende September zusammen auf rund 1,45 Milliarden monatlich aktive Nutzerkonten. Diese Reichweite eröffnet Tencent eine zweite Chance neben dem direkten Verkauf von KI-Diensten. Neue Funktionen lassen sich dort anbieten, wo Menschen bereits kommunizieren, Inhalte ansehen oder mit Unternehmen in Kontakt treten. Tencent muss sie für jeden neuen Dienst also nicht erst zum Herunterladen einer weiteren App bewegen.
Ein Beispiel dafür wäre eine Suchfunktion, die aus einer ungenauen Frage den passenden Händler oder ein konkretes Angebot ermittelt. Führt sie häufiger zu einem Kauf, könnte das den Werbeplatz für Händler wertvoller machen. Umgekehrt kann eine aufwendig erzeugte Antwort höhere Kosten verursachen, ohne dass ein zusätzlicher Abschluss zustande kommt. Deshalb ist die Organisationsfrage für Tencent so wichtig. Wer Modelle entwickelt, Rechenleistung zuteilt und das Werbegeschäft verantwortet, muss am Ende dieselbe Frage beantworten können: Was bringt eine zusätzliche Anfrage ein?
Das Kerngeschäft verschafft Zeit – aber nicht unbegrenzt
Während Tencent in KI investiert, entwickeln sich auch die bisherigen Ertragsquellen unterschiedlich. Im chinesischen Spielegeschäft legten die Erlöse im dritten Quartal um 11% zu, im internationalen Spielegeschäft gingen sie um 9% zurück. Konzernweit verlangsamte sich das Umsatzwachstum von 11% im zweiten auf 8% im dritten Quartal. Ein schwächeres Kerngeschäft würde den Spielraum für teure Experimente verkleinern, noch bevor die neuen KI-Dienste ihre Wirtschaftlichkeit bewiesen haben.
Hinzu kommt der Zugang zu leistungsfähigen Chips. Verschärfte US-Beschränkungen für den Fernzugriff auf moderne Prozessoren könnten nach Einschätzung des Managements das Training des nächsten Tencent-Modells verzögern. Für das bestehende Cloud-Geschäft erwartet der Konzern geringere Auswirkungen, weil dort vor allem bereits trainierte Modelle Anfragen verarbeiten. Das Risiko verteilt sich also über unterschiedliche Zeiträume. Heute kann Tencent Kunden bedienen. Für die nächste Modellgeneration könnte knappe Rechenleistung dennoch Zeit und damit einen Teil des Wettbewerbsvorsprungs kosten.
Was nach dem Kursrutsch für die Aktie zählt
Der Rückgang auf 44,43 US-Dollar macht die Tencent-Aktie für sich genommen weder teuer noch günstig. Für eine positive Neubewertung spricht, dass die Nachfrage nach Cloud-Diensten bereits anzieht und Tencent neue Angebote über bestehende Kundenbeziehungen verbreiten kann. Gegen einen vorschnellen Schluss spricht die Lücke zwischen Umsatzwachstum, operativem Ergebnis und verfügbarem Geld. Einen besonders überzeugenden Fortschritt würde Tencent dann zeigen, wenn drei Dinge zusammenkämen: mehr zahlende KI-Kunden, geringere Kosten je erledigter Aufgabe und ein freier Cashflow, der sich auch nach den tatsächlichen Investitionen erholt.
Bis dahin fällt das Urteil neutral aus. Tencent hat im dritten Quartal gezeigt, dass seine KI-Angebote Nutzer finden. In den kommenden Quartalen muss der Konzern zeigen, wie viel er an ihrer Nutzung verdient.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 19. November 2026
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