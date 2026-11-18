Im zweiten Quartal steigerte der Konzern den Umsatz um 11 Prozent auf 204,8 Milliarden Yuan, der bereinigte Nettogewinn (Non-IFRS) wuchs um 9 Prozent auf 68,4 Milliarden Yuan. Doch zugleich schnellten die Investitionen um 176 Prozent auf 52,8 Milliarden Yuan nach oben – mehr als zwei Drittel des Investitionsvolumens im gesamten Jahr 2025 (79,2 Milliarden Yuan). Der freie Cashflow drehte mit minus 13,8 Milliarden Yuan ins Negative. Tencent begründete das mit hohen Vorauszahlungen für Rechenkapazität; ohne diese Effekte wären es plus 37,6 Milliarden Yuan gewesen.

Damit setzt das Management um, was es im März angekündigt hatte. Präsident Martin Lau stellte damals in Aussicht, die Ausgaben für das hauseigene Sprachmodell Hunyuan, den Chatbot Yuanbao und weitere KI-Produkte 2026 mehr als zu verdoppeln – nach 18 Milliarden Yuan im Jahr 2025. Finanziert werden soll das aus den wachsenden Gewinnen des Kerngeschäfts. Genau dieser Puffer wird nun auf die Probe gestellt.