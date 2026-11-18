Für die Tencent-Aktie (Hongkong: 0700, ISIN KYG875721634) ist heute der Tag der Wahrheit. Der chinesische Internetkonzern legt seine Zahlen zum dritten Quartal vor – laut der Dow-Jones-Tagesvorschau um 13:00 Uhr deutscher Zeit. Die Ausgangslage ist unbequem: Mit einem Schlusskurs von 376 Hongkong-Dollar am Dienstag notiert das Papier rund 43 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch von 662 Hongkong-Dollar. Die Frage, die den Kurs seit Monaten drückt, lautet: Wie viel Gewinn verbrennt Tencent auf dem Weg zur KI-Großmacht?
Tencent-Aktie vor den Q3-Zahlen: Milliarden für KI – wer zahlt die Zeche?
Die Tencent-Aktie liegt vor den Q3-Zahlen rund 43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Analysten erwarten 9 Prozent mehr Umsatz, aber weniger Gewinn – die KI-Investitionen schlagen durch.
Steckbrief
- Unternehmen
- Tencent Holdings Ltd.
- Sitz
- Shenzhen, China
- Heimatbörse
- Hongkong (0700)
- ISIN
- KYG875721634
- Kurs
- 376,00 Hongkong-Dollar
- Dividende für 2025
- 5,30 Hongkong-Dollar je Aktie
- Nächster Termin
- Q3-Zahlen am 18. November 2026
Stand: 17.11.2026, Schlusskurs Börse Hongkong
Die Ausgangslage
Warum ist die Tencent-Aktie so stark gefallen? Die KI-Rechnung kommt
Operativ läuft es bei Tencent ordentlich. Das Problem ist die Rechnung für die Zukunft.
Im zweiten Quartal steigerte der Konzern den Umsatz um 11 Prozent auf 204,8 Milliarden Yuan, der bereinigte Nettogewinn (Non-IFRS) wuchs um 9 Prozent auf 68,4 Milliarden Yuan. Doch zugleich schnellten die Investitionen um 176 Prozent auf 52,8 Milliarden Yuan nach oben – mehr als zwei Drittel des Investitionsvolumens im gesamten Jahr 2025 (79,2 Milliarden Yuan). Der freie Cashflow drehte mit minus 13,8 Milliarden Yuan ins Negative. Tencent begründete das mit hohen Vorauszahlungen für Rechenkapazität; ohne diese Effekte wären es plus 37,6 Milliarden Yuan gewesen.
Damit setzt das Management um, was es im März angekündigt hatte. Präsident Martin Lau stellte damals in Aussicht, die Ausgaben für das hauseigene Sprachmodell Hunyuan, den Chatbot Yuanbao und weitere KI-Produkte 2026 mehr als zu verdoppeln – nach 18 Milliarden Yuan im Jahr 2025. Finanziert werden soll das aus den wachsenden Gewinnen des Kerngeschäfts. Genau dieser Puffer wird nun auf die Probe gestellt.
Tencent: Investitionen (Capex) je Quartal
Mrd. Yuan
- Schätzung Nomura
Q2 und Q3 2025 aus den von Tencent bzw. Nomura genannten Wachstumsraten zurückgerechnet (gerundet).
Quelle: Tencent Q2-Mitteilung (12.8.2026), Nomura via Longbridge (16.11.2026), eigene Rechnung
Daten als Tabelle
|Quartal
|Capex
|Q2 2025
|19,1
|Q3 2025
|13,0
|Q2 2026
|52,8
|Q3 2026
|58,7
Die Erwartungen
Tencent-Aktie und Quartalszahlen: was Analysten heute erwarten
Der Marktkonsens laut Zhitong Finance liegt bei einem Umsatz von rund 210,2 Milliarden Yuan, gut 9 Prozent mehr als im Vorjahresquartal (192,9 Milliarden Yuan). Beim Gewinn je Aktie rechnen Analysten dagegen mit einem Rückgang um gut 7 Prozent. UBS erwartet einen bereinigten Nettogewinn von 65 Milliarden Yuan – 7 Prozent weniger als die 70,6 Milliarden Yuan aus dem Vorjahr. Hauptgrund: KI-bezogene Betriebskosten, die UBS allein für dieses Quartal auf rund 16 Milliarden Yuan schätzt, dazu steigende Abschreibungen auf Rechenzentren. Tencent würde damit mehr umsetzen, aber weniger verdienen.
|Kennzahl
|Q3 2025 (Ist)
|Q3 2026 (Erwartung)
|Veränderung
|Umsatz
|192,9
|rund 210,2
|rund +9 %
|Bereinigter Nettogewinn
|70,6
|65 (UBS)
|rund −7 %
|Online-Spiele
|–
|67,3 bis 68,2
|+5,7 bis +7,3 %
|Werbung
|–
|–
|rund +18 %
|Investitionen (Capex)
|–
|58,7 (Nomura)
|rund +352 %
Angaben in Milliarden Yuan. Q3 2026 sind Schätzungen Dritter, keine Ist-Zahlen.
Quelle: Caixin (13.11.2025); Zhitong Finance via Investing.com (17.11.2026); UBS via BigGo; CLSA und Citi via Longbridge (16.11.2026)
Die Geldmaschinen
Spiele und Werbung: Tragen die Kerngeschäfte die KI-Kosten?
Die gute Nachricht für Tencent-Aktionäre: Die beiden wichtigsten Ertragsquellen laufen. Die Inlandsspiele wuchsen im zweiten Quartal um 17 Prozent auf 47,3 Milliarden Yuan, getragen von „Delta Force“, „VALORANT“ und „Roco Kingdom: World“. Schwächer ist das Auslandsgeschäft, das mit 18,6 Milliarden Yuan leicht schrumpfte, weil einige Titel der Tochter Supercell nachließen. Für das dritte Quartal erwartet CLSA bei den Spielen insgesamt ein Plus von 7,3 Prozent auf 68,2 Milliarden Yuan, Citi ist mit 5,7 Prozent vorsichtiger.
Der eigentliche Lichtblick ist die Werbung. Hier legte Tencent im zweiten Quartal um 22 Prozent auf 43,6 Milliarden Yuan zu – und führt das ausdrücklich auf KI zurück: Ein neues Empfehlungsmodell spielt Anzeigen in WeChat zielgenauer aus. Analysten erwarten für das dritte Quartal rund 18 Prozent Wachstum, Goldman Sachs rechnet mit 19 Prozent. Das Werbegeschäft ist damit der bislang greifbarste Ertrag der KI-Milliarden. Mit 1,44 Milliarden monatlichen Nutzern bleibt Weixin/WeChat die größte Bühne für neue KI-Dienste.
Bei den eigenen Modellen meldet Tencent Fortschritte. Die Vollversion des Modells Hy3 (Hunyuan) ist seit Juli verfügbar und zählt laut Tencent seither nach Token-Verbrauch auf der Plattform OpenRouter zu den drei meistgenutzten Modellen weltweit. Beim Chatbot Yuanbao ist die Bilanz gemischter: Zum chinesischen Neujahrsfest kam er mit einer Marketingaktion für rund eine Milliarde Yuan kurzzeitig auf mehr als 50 Millionen tägliche Nutzer, danach sank die Aktivität spürbar.
Kapitalrückfluss
Wie sicher sind Dividende und Aktienrückkäufe der Tencent-Aktie?
Für 2025 zahlte Tencent eine Dividende von 5,30 Hongkong-Dollar je Aktie nach 4,50 im Vorjahr und kaufte für rund 80 Milliarden Hongkong-Dollar eigene Aktien zurück. Auch 2026 läuft das Programm weiter, allein im zweiten Quartal flossen rund 16,9 Milliarden Hongkong-Dollar in Rückkäufe. Doch Martin Lau hatte im März offen gesagt: Bessert sich die Versorgung mit KI-Chips, könnte Tencent die Rückkäufe moderat zurückfahren, um mehr zu investieren. Jedes Wort zur Kapitalverteilung dürfte heute daher genau gewogen werden.
Bewertung und Analysten
Wie günstig ist die Tencent-Aktie – und was sagen die Banken?
Nach dem Kursrutsch kostet die Aktie nach unserer Rechnung nur noch rund das Elffache des für die kommenden zwölf Monate erwarteten Gewinns. Im März, bei einem Kurs um 550 Hongkong-Dollar, war Tencent noch rund 5 Billionen Hongkong-Dollar wert. Die Analysten bleiben überwiegend zuversichtlich, haben ihre Kursziele vor den Zahlen aber reihenweise gesenkt. Die folgende Übersicht nennt Einschätzungen Dritter; eine eigene Bewertung oder Empfehlung von aktiencheck.de ist damit nicht verbunden.
|Bank
|Votum
|Kursziel
|Bank of America
|Kaufen
|780
|Citi
|Kaufen
|755 (zuvor 765)
|UBS
|Kaufen
|740 (zuvor 770)
|Jefferies
|–
|711 (zuvor 750)
|CLSA
|Outperform
|685 (zuvor 740)
|Nomura
|Kaufen
|659 (zuvor 695)
|Goldman Sachs
|–
|650
|Morgan Stanley
|Overweight
|550
|Haitong International
|Outperform
|470
Kursziele in Hongkong-Dollar, Einschätzungen Dritter. Stand der Quellen: 10. bis 17. November 2026.
Quelle: Zhitong Finance via Investing.com (17.11.2026), Longbridge (16.11.2026), BigGo Finance, Blockchain.News (18.11.2026)
Makro und Politik
China, Chips und APEC: was den Kurs zusätzlich bewegt
Die Zahlen fallen in eine politisch aufgeladene Woche. Bis Donnerstag tagt in Tencents Heimatstadt Shenzhen das Gipfeltreffen der Asien-Pazifik-Wirtschaftsgemeinschaft APEC; Journalisten wurden sogar über Tencents im Bau befindlichen neuen Campus in Qianhai geführt. Zugleich belasten Berichte, dass Washington chinesischen KI-Firmen den Zugang zu modernen Chips auch in Rechenzentren in Südostasien erschweren könnte. Am Dienstag fiel das Papier deshalb um 3,7 Prozent, der Hang Seng gab gut 1 Prozent nach. Für Tencent ist das doppelt heikel: Der Konzern braucht die Rechenleistung, um seine KI-Pläne umzusetzen – und Lau hatte die knappe Versorgung mit Grafikprozessoren schon als Grund dafür genannt, dass die Investitionen 2025 unter Plan blieben.
Darauf kommt es an
Was entscheidet heute über die Richtung der Tencent-Aktie?
Investitionsplan
Bleiben die Investitionen auf dem Niveau von über 50 Milliarden Yuan je Quartal – und nennt das Management einen Rahmen für 2027?
Werbung als Beweis
Hält das Werbewachstum nahe 20 Prozent, wäre das der deutlichste Beleg, dass sich KI bereits auszahlt.
Margen
Wie stark drücken KI-Kosten und Abschreibungen die bereinigte Betriebsmarge, die zuletzt bei 37 Prozent lag?
Rückkäufe
Jeder Hinweis auf kleinere Rückkaufprogramme dürfte an der Börse genau registriert werden.
Häufige Fragen zur Tencent-Aktie
Wann legt Tencent die Quartalszahlen vor?
Am 18. November 2026. Die Dow-Jones-Tagesvorschau führt den Termin um 13:00 Uhr deutscher Zeit.
Was erwarten Analysten für das dritte Quartal?
Der Konsens liegt bei rund 210,2 Milliarden Yuan Umsatz (plus 9 Prozent). Beim bereinigten Nettogewinn rechnet UBS mit 65 Milliarden Yuan, 7 Prozent weniger als im Vorjahr.
Wie hoch ist die Dividende der Tencent-Aktie?
Für das Geschäftsjahr 2025 zahlte Tencent 5,30 Hongkong-Dollar je Aktie, nach 4,50 Hongkong-Dollar im Vorjahr.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Die genannten Banken sehen ihre Ziele zwischen 470 Hongkong-Dollar (Haitong International) und 780 Hongkong-Dollar (Bank of America). Das sind Einschätzungen Dritter.
Wo wird die Tencent-Aktie gehandelt?
Heimatbörse ist Hongkong (Kürzel 0700). In Deutschland ist sie unter anderem an der Börse Frankfurt handelbar.
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