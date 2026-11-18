Wachstum bei Werbung und Cloud, Gegenwind bei Gewinn und Auslandsspielen: Die Quartalszahlen von Tencent für das dritte Quartal 2026 zeichnen das Bild eines Konzerns, der mitten im teuersten KI-Ausbau seiner Geschichte steckt. Der Umsatz blieb leicht unter den Markterwartungen, beim bereinigten Gewinn gab es dagegen eine kleine positive Überraschung.
Tencent-Aktie: Quartalszahlen Q3 2026 verfehlen beim Umsatz die Erwartungen – Werbung und Cloud tragen, die KI-Rechnung drückt den Gewinn
Tencent hat im dritten Quartal 2026 207,3 Mrd. Yuan umgesetzt (+8 %) und damit die Konsensschätzung von rund 210,2 Mrd. Yuan knapp verfehlt. Der bereinigte Nettogewinn lag bei 66,5 Mrd. Yuan (–6 %), Werbung wuchs um 19 %, die Cloud um 35 %.
Tencent Holdings (Handelssymbol in Hongkong: 0700, in Frankfurt: NNND, ISIN KYG875721634) hat am 18. November 2026 seine Zahlen für das Quartal bis Ende September vorgelegt. Die Aktie war schon vor der Veröffentlichung unter Druck: Wie wir vor den Zahlen berichtet hatten, lag sie rund 37 Prozent unter ihrem Hoch, Anleger fragten sich, ob die KI-Investitionen die Profitabilität dauerhaft belasten. Die Tencent-Zahlen liefern darauf eine gemischte Antwort.
Die Quartalszahlen im Überblick: Kleiner Umsatz-Miss, kleiner Gewinn-Beat
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 8 Prozent auf 207,34 Milliarden Yuan, gegenüber dem Vorquartal um 1 Prozent. Analysten hatten im Schnitt mit rund 210,24 Milliarden Yuan (+9,0 Prozent) gerechnet; die Tencent-Zahlen liegen damit etwa 1,4 Prozent unter dem Konsens. Bloomberg sprach in seiner Überschrift ebenfalls von einem Umsatzverfehlen.
Der Bruttogewinn wuchs um 7 Prozent auf 115,91 Milliarden Yuan, die Bruttomarge liegt damit bei rund 55,9 Prozent. Der Betriebsgewinn sank um 7 Prozent auf 59,15 Milliarden Yuan. Der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn nach IFRS stieg minimal um 0,8 Prozent auf 63,61 Milliarden Yuan, das Ergebnis je Aktie lag bei 7,06 Yuan (+2 Prozent). Bereinigt um Sondereffekte (Non-IFRS) fiel der Nettogewinn um 6 Prozent auf 66,52 Milliarden Yuan – das sind rund 2,3 Prozent mehr als die 65 Milliarden Yuan, die UBS vor den Zahlen erwartet hatte.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Konsens
|Abweichung
|Vorjahr (Veränderung)
|Umsatz
|207,3 Mrd. Yuan
|210,2 Mrd. Yuan
|–1,4 %
|+8 %
|Bereinigter Nettogewinn
|66,5 Mrd. Yuan
|65 Mrd. Yuan (UBS)
|+2,3 %
|–6 %
|Inlandsspiele
|47,6 Mrd. Yuan
|48,4 Mrd. Yuan (CLSA)
|–1,7 %
|+11 %
|Auslandsspiele
|18,9 Mrd. Yuan
|19,9 Mrd. Yuan (CLSA)
|–5,0 %
|–9 %
|FinTech und Unternehmensdienste
|63,7 Mrd. Yuan
|63,7 Mrd. Yuan (CLSA)
|±0 %
|+9 %
|Marketing Services
|43,0 Mrd. Yuan
|+18 % (UBS, GF)
|+1 Prozentpunkt
|+19 %
Konsens: Zhitong-Zusammenstellung (16.11.2026) bzw. einzelne Broker (UBS, CLSA, Nomura); keine LSEG- oder S&P-Daten. Abweichung = eigene Berechnung. Vorjahresveränderung laut Gelonghui/TokenPost.
Quelle: Tencent-Zahlen laut Gelonghui und TokenPost, 18.11.2026
Segmente: Werbung und Cloud liefern, Auslandsspiele bremsen
Der Wachstumsmotor des Quartals war das Werbegeschäft. Die Marketing Services legten um 19 Prozent auf 43,0 Milliarden Yuan zu und übertrafen damit die nahezu einhellige Erwartung von etwa 18 Prozent leicht. Tencent führt das auf KI-gestützte Anzeigen- und Inhaltsempfehlungen sowie das geschlossene Marketing-Ökosystem von WeChat zurück, mit Zuwächsen bei Konsumgütern und lokalen Dienstleistungen.
In der Sparte FinTech und Unternehmensdienste stieg der Umsatz um 9 Prozent auf 63,7 Milliarden Yuan, exakt auf dem Niveau der CLSA-Schätzung. Die Cloud-Erlöse wuchsen um 35 Prozent; Nomura hatte mehr als 30 Prozent erwartet. Als Treiber nennt Tencent die KI-Nachfrage, die internationale Expansion und die Anwendung WorkBuddy, die nach Unternehmensangaben mehr als zehn Millionen tägliche Nutzer erreicht.
Bei den Spielen ergibt sich ein zweigeteiltes Bild. Die Inlandsspiele wuchsen um 11 Prozent auf 47,6 Milliarden Yuan, getragen von Titeln wie Delta Force, Valorant Mobile und Honor of Kings, blieben aber etwas hinter den 48,4 Milliarden Yuan der CLSA zurück. Die Auslandsspiele sanken um 9 Prozent (währungsbereinigt –4 Prozent) auf 18,9 Milliarden Yuan, belastet durch eine hohe Vorjahresbasis bei Supercell-Titeln und The Last of Us Online. Das soziale Netzwerk-Geschäft schrumpfte um 1 Prozent auf 31,8 Milliarden Yuan. Zusammen kommen die Value-Added-Services auf 98,3 Milliarden Yuan (+3 Prozent).
KI als Hebel und als Kostenfaktor
Der Betriebsgewinn von 59,15 Milliarden Yuan (–7 Prozent) zeigt, was der KI-Ausbau kostet. Vor den Zahlen hatten Broker beim bereinigten Betriebsgewinn mit einem Rückgang von 2 bis 5 Prozent gerechnet, UBS bezifferte die Ausgaben für KI im Quartal auf etwa 16 Milliarden Yuan. Weil unklar ist, ob die berichtete Betriebsgewinn-Zahl auf IFRS- oder bereinigter Basis steht, ist ein direkter Vergleich mit diesen Schätzungen nicht belastbar.
Operativ meldet Tencent Fortschritte: Das hauseigene Modell Hy4 gehöre inzwischen zur Spitzengruppe chinesischer Sprachmodelle, die günstigere Variante Hy4 Flash senke die Inferenzkosten, und mehrere langlaufende Spiele erreichten Rekordwerte bei den täglichen Nutzern. Die Cloud-Beschleunigung zeigt, dass Teile der Investitionen bereits Umsatz erzeugen. Für das Gesamtjahr haben Analysten wie BofA Investitionen von rund 210 Milliarden Yuan angesetzt; ob Tencent dieses Niveau bestätigt, geht aus den bisher vorliegenden Berichten nicht hervor.
Auch die Neunmonatsbilanz fällt solide aus: Der Umsatz stieg auf 608,6 Milliarden Yuan (+9 Prozent), der den Aktionären zurechenbare Gewinn auf 177,7 Milliarden Yuan (+7 Prozent).
Chancen: Werbung, Cloud und der KI-Flywheel
Positiv fällt auf, dass die beiden Sparten mit direktem KI-Bezug – Werbung und Cloud – schneller wachsen als erwartet oder zumindest wie erwartet. Das stützt die Lesart, dass die hohen Ausgaben nicht ins Leere laufen. Der bereinigte Gewinn übertraf die UBS-Schätzung, obwohl die Kosten stiegen. Wie die Börse die Tencent-Zahlen aufnimmt, lässt sich zum Redaktionsschluss nicht belegen; eine verlässliche Kursreaktion lag uns nicht vor.
Hinweis zur Datenbasis: Die Zahlen stammen aus Berichten von Gelonghui und TokenPost über die Tencent-Meldung; die Konsensschätzungen aus Broker-Zusammenstellungen. Unterschiedliche Anbieter können abweichende Konsenswerte ausweisen.
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