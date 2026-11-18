Der Wachstumsmotor des Quartals war das Werbegeschäft. Die Marketing Services legten um 19 Prozent auf 43,0 Milliarden Yuan zu und übertrafen damit die nahezu einhellige Erwartung von etwa 18 Prozent leicht. Tencent führt das auf KI-gestützte Anzeigen- und Inhaltsempfehlungen sowie das geschlossene Marketing-Ökosystem von WeChat zurück, mit Zuwächsen bei Konsumgütern und lokalen Dienstleistungen.

In der Sparte FinTech und Unternehmensdienste stieg der Umsatz um 9 Prozent auf 63,7 Milliarden Yuan, exakt auf dem Niveau der CLSA-Schätzung. Die Cloud-Erlöse wuchsen um 35 Prozent; Nomura hatte mehr als 30 Prozent erwartet. Als Treiber nennt Tencent die KI-Nachfrage, die internationale Expansion und die Anwendung WorkBuddy, die nach Unternehmensangaben mehr als zehn Millionen tägliche Nutzer erreicht.

Bei den Spielen ergibt sich ein zweigeteiltes Bild. Die Inlandsspiele wuchsen um 11 Prozent auf 47,6 Milliarden Yuan, getragen von Titeln wie Delta Force, Valorant Mobile und Honor of Kings, blieben aber etwas hinter den 48,4 Milliarden Yuan der CLSA zurück. Die Auslandsspiele sanken um 9 Prozent (währungsbereinigt –4 Prozent) auf 18,9 Milliarden Yuan, belastet durch eine hohe Vorjahresbasis bei Supercell-Titeln und The Last of Us Online. Das soziale Netzwerk-Geschäft schrumpfte um 1 Prozent auf 31,8 Milliarden Yuan. Zusammen kommen die Value-Added-Services auf 98,3 Milliarden Yuan (+3 Prozent).