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Tempest-Therapeutics-Aktie: H.C.-Wainwright-Analyst Joseph Pantginis bleibt bei „Buy“ – Kursziel 7 Dollar

aktiencheck.de Redaktion2 Min.

H.C.-Wainwright-Analyst Joseph Pantginis bleibt bei „Buy“ für die Aktie von Tempest Therapeutics und nennt ein Kursziel von 7 US-Dollar. Die Aktie notiert bei 0,39 US-Dollar. Das Biotech-Unternehmen setzt auf eine CAR-T-Zelltherapie gegen Blutkrebs.

Mikroskopaufnahme von Krebszellen
Bild: Foto: National Cancer Institute / Unsplash
Rating H.C. Wainwright (bestätigt)
Buy
Kursziel
7 $
Kurs 16.11.2026
0,39 $
Abstand zum Kursziel
+1.694,9 %

Steckbrief

Unternehmen
Tempest Therapeutics, Inc.
Handelssymbol
TPST (Nasdaq)
Analyst
Joseph Pantginis
Bank
H.C. Wainwright
Rating
Buy (bestätigt)
Kursziel
7 US-Dollar

Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026

Ein Kursziel weit über dem Kurs: H.C.-Wainwright-Analyst Joseph Pantginis bleibt bei „Buy“ für die Tempest-Therapeutics-Aktie und nennt ein Kursziel von 7 US-Dollar. Die Aktie notiert laut Ratingübersicht bei 0,39 US-Dollar. Tempest entwickelt Krebsmedikamente, vor allem Zelltherapien.

H.C. Wainwright zur Tempest-Therapeutics-Aktie

Pennystock mit großem Ziel – Pantginis bleibt beim Kaufurteil

Joseph Pantginis hält an seiner Kaufempfehlung fest. Sein Kursziel liegt um ein Vielfaches über dem aktuellen Kurs.

Im Mittelpunkt steht TPST-2003, eine CAR-T-Zelltherapie gegen zwei Ziele auf Krebszellen. Sie wird gegen das wiederkehrende multiple Myelom geprüft, eine Form von Blutkrebs.

Zwischendaten aus der Studie REDEEM-1 fielen laut Tempest positiv aus. Tempest plant eine Zulassungsstudie in den USA.

Was die Einschätzung prägt

Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von H.C.-Wainwright-Analyst Joseph Pantginis zu lesen ist:

  1. Positive Zwischendaten

    Die Studie REDEEM-1 mit TPST-2003 lieferte positive Zwischenergebnisse.

  2. Neue Pipeline

    Tempest übernahm Ende 2025 mehrere CAR-T-Programme von Factor Bioscience.

  3. Partner in China

    TPST-2003 wird in China vom Partner Novatim entwickelt.

  4. Weitere Wirkstoffe

    Eine Phase-2-Studie mit TPST-1495 gegen eine erbliche Darmerkrankung soll staatlich finanziert werden.

Knappe Mittel, starke Verwässerung

Tempest finanzierte sich zuletzt über mehrere kleine Kapitalerhöhungen. Für die Übernahme der Factor-Programme erhielt der Verkäufer 65 Prozent der Aktien.

H.C. Wainwright war bei Kapitalmaßnahmen von Tempest als Platzierungsagent tätig.

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist H.C. Wainwright & Co., LLC, Analyst Joseph Pantginis. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 7 US-Dollar wurden unverändert übernommen. H.C. Wainwright war als Platzierungsagent für Tempest tätig. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.hcwco.com. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.

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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben

Empfehlung

Tempest Therapeutics, Inc. (TPST): Kaufen, Kursziel 7,00 USD.

Quelle
Empfehlung von Joseph Pantginis, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG

KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.

Veröffentlicht
16.11.2026, 17:01 MEZ
Interessenkonflikte

Stand: 16.11.2026, 17:01 MEZ

Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.

Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Quelle der Empfehlung: Joseph Pantginis, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC.

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.