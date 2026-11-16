Tempest-Therapeutics-Aktie: H.C.-Wainwright-Analyst Joseph Pantginis bleibt bei „Buy“ – Kursziel 7 Dollar

Im Mittelpunkt steht TPST-2003, eine CAR-T-Zelltherapie gegen zwei Ziele auf Krebszellen. Sie wird gegen das wiederkehrende multiple Myelom geprüft, eine Form von Blutkrebs.

Zwischendaten aus der Studie REDEEM-1 fielen laut Tempest positiv aus. Tempest plant eine Zulassungsstudie in den USA.