Ein Kursziel weit über dem Kurs: H.C.-Wainwright-Analyst Joseph Pantginis bleibt bei „Buy“ für die Tempest-Therapeutics-Aktie und nennt ein Kursziel von 7 US-Dollar. Die Aktie notiert laut Ratingübersicht bei 0,39 US-Dollar. Tempest entwickelt Krebsmedikamente, vor allem Zelltherapien.
Tempest-Therapeutics-Aktie: H.C.-Wainwright-Analyst Joseph Pantginis bleibt bei „Buy“ – Kursziel 7 Dollar
H.C.-Wainwright-Analyst Joseph Pantginis bleibt bei „Buy“ für die Aktie von Tempest Therapeutics und nennt ein Kursziel von 7 US-Dollar. Die Aktie notiert bei 0,39 US-Dollar. Das Biotech-Unternehmen setzt auf eine CAR-T-Zelltherapie gegen Blutkrebs.
Steckbrief
- Unternehmen
- Tempest Therapeutics, Inc.
- Handelssymbol
- TPST (Nasdaq)
- Analyst
- Joseph Pantginis
- Bank
- H.C. Wainwright
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 7 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
H.C. Wainwright zur Tempest-Therapeutics-Aktie
Pennystock mit großem Ziel – Pantginis bleibt beim Kaufurteil
Joseph Pantginis hält an seiner Kaufempfehlung fest. Sein Kursziel liegt um ein Vielfaches über dem aktuellen Kurs.
Im Mittelpunkt steht TPST-2003, eine CAR-T-Zelltherapie gegen zwei Ziele auf Krebszellen. Sie wird gegen das wiederkehrende multiple Myelom geprüft, eine Form von Blutkrebs.
Zwischendaten aus der Studie REDEEM-1 fielen laut Tempest positiv aus. Tempest plant eine Zulassungsstudie in den USA.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von H.C.-Wainwright-Analyst Joseph Pantginis zu lesen ist:
Positive Zwischendaten
Die Studie REDEEM-1 mit TPST-2003 lieferte positive Zwischenergebnisse.
Neue Pipeline
Tempest übernahm Ende 2025 mehrere CAR-T-Programme von Factor Bioscience.
Partner in China
TPST-2003 wird in China vom Partner Novatim entwickelt.
Weitere Wirkstoffe
Eine Phase-2-Studie mit TPST-1495 gegen eine erbliche Darmerkrankung soll staatlich finanziert werden.
Knappe Mittel, starke Verwässerung
Tempest finanzierte sich zuletzt über mehrere kleine Kapitalerhöhungen. Für die Übernahme der Factor-Programme erhielt der Verkäufer 65 Prozent der Aktien.
H.C. Wainwright war bei Kapitalmaßnahmen von Tempest als Platzierungsagent tätig.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist H.C. Wainwright & Co., LLC, Analyst Joseph Pantginis. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 7 US-Dollar wurden unverändert übernommen. H.C. Wainwright war als Platzierungsagent für Tempest tätig. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.hcwco.com. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Tempest Therapeutics, Inc. (TPST): Kaufen, Kursziel 7,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Joseph Pantginis, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 17:01 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 17:01 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Joseph Pantginis, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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