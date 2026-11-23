Québecor bietet laut Mitteilung vom 16. November je TELUS-Aktie 6,35 CAD in bar plus 0,17 Québecor-B-Aktien. Das Angebot gilt für den gesamten Konzern inklusive TELUS Health und TELUS Digital, ist aber unverbindlich und an Bedingungen geknüpft. Der erste schriftliche Vorschlag stammt vom 26. Juni 2026 und sah noch den Verkauf von TELUS Health vor. Die verbesserte Fassung vom 9. November wurde erst eine Woche später öffentlich.

Der nominale Wert von 19,45 CAD je Aktie beruht auf dem Québecor-Schlusskurs von 77,06 CAD vom 13. November und entspricht einer Prämie von rund 60% auf den TELUS-Kurs von 12,14 CAD. Weil die Québecor-Aktie am Tag der Veröffentlichung um 15% auf 65,25 CAD fiel, war das Paket aber zunächst nur noch rund 17,44 CAD wert, am 19. November etwa 16,50 CAD. Wegen des festen Umtauschverhältnisses tragen TELUS-Aktionäre also das Kursrisiko der Québecor-Aktie.