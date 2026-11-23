Die TELUS Aktie (ISIN: CA87971M1032, FSE: BCZ, TSX: T, NYSE: TU) steht im Zentrum eines der größten Telekomthemen des Jahres in Kanada: Der Rivale Québecor hat den Konzern mit einem unaufgeforderten Bar-und-Aktien-Vorschlag im Wert von rund 31 Milliarden kanadischen Dollar umworben. Seit der Meldung vom 16. November ist die TELUS Aktie von 12,14 auf 15,86 CAD gesprungen. Diese TELUS Aktienanalyse trennt, was belegt ist, von dem, was nur berichtet wird, und zeigt, warum die TELUS Aktie Prognose vor allem an der Regulierung hängt.
TELUS Aktienanalyse: Übernahmekampf um 31 Mrd. CAD - Wette auf Ottawa oder echte Chance?
Québecor will TELUS für rund 31 Mrd. CAD schlucken, BCE soll mitmischen wollen. Die TELUS Aktie ist seit der Meldung um fast 31% gestiegen. Die TELUS Aktienanalyse zeigt, was belegt ist, was nur Gerücht bleibt und was die Zahlen sagen.
Steckbrief
- Unternehmen
- TELUS Corporation
- ISIN
- CA87971M1032
- Börsenkürzel
- T (TSX), TU (NYSE), BCZ (Frankfurt)
- Sitz
- Vancouver, British Columbia
- CEO
- Victor Dodig (seit 1.7.2026)
- Verwaltungsratschef
- John Manley
- Finanzchefin
- Gopi Chande
- Geschäftsbereiche
- TELUS technology solutions, TELUS Health, TELUS Digital
- Kunden
- über 18 Mio. Anschlüsse
- Börsenwert
- rund 25,2 Mrd. CAD
- 52-Wochen-Spanne
- 10,89 bis 19,58 CAD
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs TSX
Der Übernahmekampf
Was steckt hinter dem Angebot für die TELUS Aktie?
Belegt ist ein einziger Bieter: Québecor, der viertgrößte Telekomkonzern Kanadas mit Videotron, Freedom Mobile und Fizz. Ein zweites Angebot gibt es bisher nicht.
Québecor bietet laut Mitteilung vom 16. November je TELUS-Aktie 6,35 CAD in bar plus 0,17 Québecor-B-Aktien. Das Angebot gilt für den gesamten Konzern inklusive TELUS Health und TELUS Digital, ist aber unverbindlich und an Bedingungen geknüpft. Der erste schriftliche Vorschlag stammt vom 26. Juni 2026 und sah noch den Verkauf von TELUS Health vor. Die verbesserte Fassung vom 9. November wurde erst eine Woche später öffentlich.
Der nominale Wert von 19,45 CAD je Aktie beruht auf dem Québecor-Schlusskurs von 77,06 CAD vom 13. November und entspricht einer Prämie von rund 60% auf den TELUS-Kurs von 12,14 CAD. Weil die Québecor-Aktie am Tag der Veröffentlichung um 15% auf 65,25 CAD fiel, war das Paket aber zunächst nur noch rund 17,44 CAD wert, am 19. November etwa 16,50 CAD. Wegen des festen Umtauschverhältnisses tragen TELUS-Aktionäre also das Kursrisiko der Québecor-Aktie.
TELUS Aktie und Angebot im Vergleich
CAD je Aktie
Angebotswert am 19.11. nach Berechnung von Kalkine, schwankt täglich mit der Québecor-Aktie.
Quelle: Québecor, TMX, Yahoo Finance, stockanalysis.com, Kalkine
Daten als Tabelle
|Position
|Wert
|Kurs vor der Meldung (13.11.)
|12,14
|Konsens-Kursziel der Analysten
|14,37
|TELUS Schlusskurs (20.11.)
|15,86
|Tatsächlicher Angebotswert (19.11.)
|16,50
|Nominaler Angebotswert (Québecor)
|19,45
Verwaltungsrat und Regulierung
Warum der Verwaltungsrat das Angebot ablehnt
Ein Sonderausschuss unabhängiger Direktoren prüft das Angebot, beraten von TD Securities und Stikeman Elliott. Verwaltungsratschef John Manley nennt in seinem Brief an Québecor-Chef Pierre Karl Péladeau drei Hauptkritikpunkte:
Regulatorisches Risiko
Es gebe keinen klaren Weg zur Genehmigung, das Risiko liege bei den TELUS-Aktionären. Nötig wären Wettbewerbsbehörde, Industrieministerium und CRTC. Ministerin Mélanie Joly kündigte eine rigorose Prüfung an.
Kontrolle
TELUS-Aktionäre hielten nach einem Deal rund 54% des Kapitals, aber nur etwa 23% der Stimmen, obwohl TELUS seit 2013 nach dem Prinzip eine Aktie, eine Stimme arbeitet.
Preis und Dividende
Der Preis liege unter vergleichbaren Transaktionen, die Dividende fiele nach dem Deal deutlich niedriger aus. Zugleich prüft der Ausschuss strategische Alternativen.
Das Angebot spiegelt nicht annähernd den Wert von TELUS wider.
Als Gegengewicht hat Québecor Synergien von 160 Millionen CAD pro Jahr bei den Betriebskosten und 235 Millionen CAD bei den Investitionen angekündigt, zusätzlich zum TELUS-eigenen Sparprogramm. Pro forma läge die Verschuldung beim rund 4,1-Fachen des EBITDA 2027e.
Am 23. November treffen sich die Chefs und Finanzchefs beider Konzerne auf Einladung von TELUS. Ob daraus Bewegung entsteht, ist offen. Ein fester weiterer Zeitplan existiert nicht.
BCE und Ottawa
Kommt das Bietergefecht um die TELUS Aktie?
Die Kursfantasie nährt ein Medienbericht: Laut Globe and Mail vom 18. November hat BCE (Bell) vorläufige Gespräche mit TELUS geführt und Berater beauftragt. Ein formelles Gegenangebot gibt es nicht, BCE und TELUS haben sich nicht geäußert. Am 19. November sprang die TELUS Aktie daraufhin zeitweise um bis zu 13%. Québecor erklärte, eine Fusion von Bell und TELUS wäre "not a positive outcome for consumers".
Zugleich dämpft die Regulierung die Erwartungen. Desjardins schätzt die Wahrscheinlichkeit eines Abschlusses durch Québecor auf nur 25%. Scotiabank bringt es auf den Punkt: Die Genehmigungen entschieden über den Deal, nicht der Preis. Ein Verbund aus BCE und TELUS hätte nach Desjardins-Rechnung rund 55% Marktanteil im Mobilfunk, Québecor und TELUS kämen auf etwa 40%.
Zahlen und Dividende
Wie stark sind die Zahlen der TELUS Aktie?
Ohne die Übernahmefantasie bietet das operative Bild wenig Rückenwind. Im dritten Quartal 2026 sank das bereinigte EBITDA um 5% auf 1,76 Milliarden CAD, der Free Cashflow brach um 35% auf 396 Millionen CAD ein. Unter dem Strich stand ein Nettoverlust von 660 Millionen CAD wegen einer Goodwill-Abschreibung von 800 Millionen CAD auf TELUS Health.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Q3 2025
|Umsätze und sonstige Erträge
|5.026
|5.106
|Bereinigtes EBITDA
|1.760
|1.862
|Nettoergebnis
|-660
|431
|Bereinigter Gewinn je Aktie (CAD)
|0,16
|0,24
|Free Cashflow
|396
|611
|Investitionen
|701
|652
Alle Werte in Mio. CAD, soweit nicht anders angegeben.
Quelle: TELUS (6-K, 6.11.2026)
Positiv fallen die Kundenzahlen aus: 84.000 neue Mobilfunk-Vertragskunden, ein stabiler Umsatz je Kunde von 57,22 CAD und mit 1,01% die niedrigste Kündigungsrate seit drei Jahren. TELUS Digital litt dagegen unter Volumenrückgängen bei Großkunden (Serviceumsatz -11%). Die Prognose für 2026 bestätigte der Konzern: Free Cashflow von rund 1,8 Milliarden CAD und ein bereinigtes EBITDA von -2% bis -4%. Die Nettoverschuldung liegt beim 3,6-Fachen des bereinigten EBITDA, bis Ende 2028 will TELUS auf höchstens das 3,0-Fache. Dafür sollen TELUS Health und das Agrargeschäft verkauft werden.
Im Vergleich mit den kanadischen Rivalen wirkt TELUS bei der Dividende am schwächsten, bei der Verschuldung aber im Rahmen.
|Kennzahl
|TELUS
|BCE
|Rogers
|Nettoverschuldung/EBITDA
|3,6x
|3,7x
|3,8x
|Jahresdividende
|0,75 CAD
|1,75 CAD
|2,00 CAD
|Dividendenrendite
|etwa 4,7%
|etwa 5,8%
|etwa 4,3%
Quelle: Unternehmensangaben, fool.ca (Stand Oktober/November 2026)
Analysten
Was sagt die TELUS Aktie Prognose der Analysten?
Nach der Meldung haben mehrere Häuser ihre Einschätzung angehoben. Der Konsens liegt mit 14,37 CAD aber klar unter dem Kurs von 15,86 CAD: Die Aktie hat die meisten Kursziele bereits überholt.
|Haus
|Datum
|Votum
|Kursziel
|Barclays
|20.11.2026
|Overweight (hochgestuft)
|13 US-$
|National Bank Financial
|19.11.2026
|Outperform (hochgestuft)
|16 CAD
|Scotiabank
|nach 16.11.2026
|Sector Perform
|16,25 CAD
|Desjardins
|17./18.11.2026
|Hold
|14,50 CAD
Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung der Redaktion. Konsens laut S&P Global über stockanalysis.com (17 Analysten): Hold, Spanne 11,50 bis 19,00 CAD.
Quelle: Globe and Mail, Finchannel, Investing.com, stockanalysis.com
Chartbild
Wie steht die TELUS Aktie technisch da?
Die TELUS Aktie hat mit einer Kurslücke am 16. November den Trend gedreht. Mit 15,86 CAD notiert sie knapp über der 200-Tage-Linie von 15,30 CAD, die 50-Tage-Linie liegt bei 12,27 CAD. An der NYSE hat die Aktie am 20. November die 200-Tage-Linie nach oben gekreuzt. Unterstützung bieten 15,30 CAD sowie die Schlusskurse vom 16. November bei 13,70 CAD, darunter die Kurslücke bei 12,14 CAD. Auf der Oberseite warten das Tageshoch bei 16,14 CAD, der aktuelle Wert des Angebotspakets bei rund 16,50 CAD und das 52-Wochen-Hoch bei 19,58 CAD. Nach einem Plus von rund 30% in einer Woche ist ein überkaufter Zustand wahrscheinlich, was die Zahlen nicht belegen. Auf Sicht von drei Jahren hat die TELUS Aktie rund 47% verloren.
Szenarien
Wie geht es mit der TELUS Aktie weiter?
Bietergefecht
Meldet sich BCE mit einem formellen Angebot oder erhöht Québecor, könnte die Lücke zum nominalen Angebotswert von 19,45 CAD schrumpfen.
Regulatorische Hürden
Signalisiert Ottawa Widerstand, könnte der Kurs Richtung 13,70 CAD zurückfallen.
Kein Deal
Ohne Angebot fehlt dem Kurs der operative Rückhalt: EBITDA und Free Cashflow sinken, die Dividende ist gekürzt, der Konsens liegt unter dem Kurs. Die Kurslücke von 12,14 CAD bliebe die zentrale Marke.
Termine
Was Anleger bei der TELUS Aktie jetzt beobachten
23. November: Treffen der Konzernspitzen von TELUS und Québecor.
Offen: Entscheidung des Sonderausschusses, mögliches Gegenangebot von BCE, Reaktion von Regierung, Wettbewerbsbehörde und CRTC.
11. Dezember: Stichtag der nächsten Quartalsdividende von 0,1875 CAD, Zahltag am 4. Januar 2027.
Häufige Fragen zur TELUS Aktie
Wer will TELUS übernehmen? Belegt ist ein unverbindlicher Vorschlag von Québecor. BCE hat laut Medienberichten vorläufige Gespräche geführt, ein Angebot liegt nicht vor.
Wie viel ist das Angebot wert? Nominal 19,45 CAD je Aktie, tatsächlich schwankt der Wert mit der Québecor-Aktie und lag zuletzt bei rund 16,50 CAD.
Warum lehnt TELUS ab? Der Verwaltungsrat hält Preis und regulatorisches Risiko für unzureichend und kritisiert die Kontrollstruktur nach dem Zusammenschluss.
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