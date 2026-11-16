Es ist einer der spektakulärsten Übernahmeversuche in der Geschichte der kanadischen Telekombranche. Der Montrealer Konzern Québecor hat ein unaufgefordertes Angebot für den deutlich größeren Rivalen TELUS öffentlich gemacht. Je TELUS-Aktie bietet Québecor 6,35 kanadische Dollar in bar und 0,17 eigene Aktien der Klasse B. Auf Basis der Freitagsschlusskurse entspricht das rund 19,45 kanadischen Dollar je Aktie und einem Gesamtwert von etwa 31 Milliarden kanadischen Dollar. Québecor spricht von einer Prämie von rund 60 Prozent. Die TELUS Aktie reagierte prompt: Im frühen Handel sprang sie um bis zu 29 Prozent nach oben, gab einen Teil der Gewinne im Tagesverlauf aber wieder ab.
TELUS Aktie springt um bis zu 29 Prozent: Québecor bietet 31 Milliarden Dollar – der kleine Rivale will Kanadas Telekom-Riesen schlucken
Paukenschlag in Kanadas Telekombranche: Der Medien- und Telekomkonzern Québecor will den deutlich größeren Rivalen TELUS übernehmen und bietet rund 31 Milliarden kanadische Dollar, eine Prämie von etwa 60 Prozent. Die TELUS Aktie schießt zeitweise um 29 Prozent nach oben. Doch der Verwaltungsrat sieht erhebliche Risiken. Die große Analyse: das Angebot im Detail, die Einwände und was Anleger jetzt wissen müssen.
Das Angebot
Bar plus Aktien – und eine lange Vorgeschichte
Neu ist das Interesse nicht. Québecor hatte bereits Ende Juni ein erstes, unverbindliches Angebot unterbreitet und am 9. November ein verbessertes nachgelegt. Jetzt ging der Konzern an die Öffentlichkeit. Am Freitag hatte die TELUS-Aktie in Toronto bei 12,14 kanadischen Dollar geschlossen, die Québecor-Aktie bei 77,06 Dollar. Québecor argumentiert, die Kombination bringe komplementäre Netze, Frequenzen und Fähigkeiten zusammen und stärke die Investitionskraft. Die Montrealer erwarten jährliche Einsparungen von rund 160 Millionen Dollar bei den Betriebskosten und 235 Millionen Dollar bei den Investitionen.
Die Antwort
TELUS sieht „erhebliche Risiken“
Bei TELUS stößt das Angebot auf Skepsis. Ein Sonderausschuss unabhängiger Verwaltungsräte prüft den Vorschlag mit TD Securities und der Kanzlei Stikeman Elliott und lotet zugleich andere strategische Optionen aus. Verwaltungsratschef John Manley sprach von einer Reihe erheblicher Risiken. Québecor habe bislang nicht erklärt, wie die Übernahme regulatorisch genehmigt werden könne. Hinzu kommen Bedenken bei der Unternehmensführung: Die TELUS-Aktionäre würden den Großteil des wirtschaftlichen Werts einbringen, aber nur eine Minderheit der Stimmrechte erhalten, während der Québecor-Großaktionär die Kontrolle bekäme. Zudem würden die Aktionäre Anteile an einem höher verschuldeten Unternehmen erhalten. Vorstandschef Victor Dodig sagte, das Angebot spiegele den Wert von TELUS bei Weitem nicht wider.
Das Angebot spiegelt den Wert von TELUS nicht annähernd wider.
Das große Bild
Konsolidierung im Hochzinsumfeld
Der Übernahmeversuch zeigt, unter welchem Druck Telekomkonzerne stehen – und wie viel Wert der Markt in ihnen schlummern sieht.
Telekomkonzerne gelten als verlässliche Dividendenzahler, leiden aber unter hohen Investitionen in Glasfaser und 5G sowie unter gestiegenen Zinsen. Genau hier setzt Québecor an: Mehr Größe soll mehr Investitionskraft bringen. Bemerkenswert ist der Abstand zwischen Kurs und Angebot. Mittags notierte die TELUS Aktie in New York bei rund 9,48 US-Dollar, der Angebotswert liegt bei rund 13,62 US-Dollar. Der Markt preist damit erhebliche Zweifel ein, ob der Deal zustande kommt – vor allem wegen der Wettbewerbsprüfung in Kanada. Für Anleger entsteht so eine klassische Sondersituation: Gelingt die Übernahme oder kommt ein höheres Gebot, liegt Potenzial auf dem Tisch. Scheitert sie, droht ein Teil des Kurssprungs wieder zu verpuffen.
Szenario 1: Einigung nach Nachbesserung
Ein höheres oder anders strukturiertes Angebot könnte den Verwaltungsrat umstimmen und der TELUS Aktie weiteren Auftrieb geben.
Szenario 2: Lange Hängepartie
Verhandlungen und Prüfungen durch die Behörden könnten sich über viele Monate ziehen, der Kurs bliebe deutlich unter dem Angebotswert.
Szenario 3: Absage
Lehnt TELUS endgültig ab oder blockieren die Behörden, dürfte ein Teil des Kurssprungs wieder verloren gehen.
Häufige Fragen zur TELUS Aktie und dem Québecor-Angebot
Was bietet Québecor für TELUS?
6,35 kanadische Dollar in bar und 0,17 Québecor-Aktien der Klasse B je TELUS-Aktie, nach Québecor-Angaben rund 19,45 kanadische Dollar je Aktie und etwa 31 Milliarden Dollar insgesamt.
Wie reagiert TELUS?
Ein Sonderausschuss prüft das Angebot und andere Optionen. Der Verwaltungsrat sieht erhebliche regulatorische, finanzielle und Governance-Risiken, eine Entscheidung ist noch nicht gefallen.
Warum liegt der Kurs unter dem Angebotswert?
Der Markt bezweifelt, dass die Übernahme genehmigt und vollzogen wird. Zudem schwankt der Wert des Angebots mit dem Kurs der Québecor-Aktie.
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