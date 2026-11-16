Telekomkonzerne gelten als verlässliche Dividendenzahler, leiden aber unter hohen Investitionen in Glasfaser und 5G sowie unter gestiegenen Zinsen. Genau hier setzt Québecor an: Mehr Größe soll mehr Investitionskraft bringen. Bemerkenswert ist der Abstand zwischen Kurs und Angebot. Mittags notierte die TELUS Aktie in New York bei rund 9,48 US-Dollar, der Angebotswert liegt bei rund 13,62 US-Dollar. Der Markt preist damit erhebliche Zweifel ein, ob der Deal zustande kommt – vor allem wegen der Wettbewerbsprüfung in Kanada. Für Anleger entsteht so eine klassische Sondersituation: Gelingt die Übernahme oder kommt ein höheres Gebot, liegt Potenzial auf dem Tisch. Scheitert sie, droht ein Teil des Kurssprungs wieder zu verpuffen.