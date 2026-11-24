Vorbörslich sah es noch nach einem schwachen Tag aus, am Abend stand sie fast ganz oben. Die Telefónica-Aktie (ISIN: ES0178430E18, WKN: 850775, Handelssymbol Madrid: TEF, Xetra-Kürzel: TNE5, US-Symbol: TELFY) gewann am Dienstag 2,56 Prozent auf 3,404 Euro und ist damit zweitgrößter IBEX 35 Gewinner des Tages. Der IBEX 35 verlor 0,86 Prozent auf 19.015,8 Punkte. Unsere Analyse zeigt, was hinter dem Kursgewinn des IBEX 35 Gewinners Telefónica steckt.
Telefónica-Aktie IBEX 35 Gewinner: Plus 2,56 Prozent – wie der Konzern mit dem Verkauf von Randgeschäften punktet
Die Telefónica-Aktie ist zweitgrößter IBEX 35 Gewinner des Tages: plus 2,56 Prozent auf 3,404 Euro. Der Telekomkonzern sucht einen Partner für seine Versicherungstochter und hat zuletzt Cashflow-Ziele angehoben. Unsere Analyse zeigt die Gründe für den Kursgewinn, die Strategie von Marc Murtra und die Risiken.
Tagesanalyse
Defensiv und mit Nachrichten im Rücken: so wurde Telefónica zum IBEX 35 Gewinner
Einen einzelnen Auslöser nennt kein Marktbericht. Das Umfeld spielte Telefónica in die Karten: Nach der Rally vom Montag kehrten die Zweifel am KI-Thema zurück, und Anleger schichteten in defensive Werte um. Telekomtitel gelten wegen ihrer stabilen Einnahmen als solche. Dazu kommt eine Nachricht vom Vortag, die nachwirkt. Laut der Zeitung El Confidencial sucht Telefónica einen Versicherer als Partner für die Tochter Telefónica Seguros und will die Hälfte des Geschäfts abgeben. Am Montag hatte die Aktie noch 1,31 Prozent verloren – am Dienstag wurde das mehr als aufgeholt.
Die Gründe für den Kursgewinn
Was die Telefónica-Aktie antreibt
Verkauf von Randgeschäften
Telefónica Seguros erzielt rund 200 Millionen Euro Prämien pro Jahr und gilt im Konzern nicht als Kerngeschäft. Ein Teilverkauf würde Mittel freisetzen.
Höhere Cashflow-Ziele
Am 12. November hob Telefónica mehrere Ziele für 2026 an. Der freie Cashflow soll rund 3,1 Milliarden Euro erreichen.
Gewinnplus
In den ersten neun Monaten stieg der Nettogewinn aus fortgeführtem Geschäft um 21,6 Prozent auf 1.333 Millionen Euro.
Defensive Rotation
An einem Tag mit fallenden Stahl-, Bau- und Bankaktien waren Titel mit planbaren Einnahmen gefragt.
Hintergrund
Der Umbau unter Marc Murtra: weniger Länder, mehr Fokus
Verwaltungsratschef Marc Murtra hat dem Konzern den Plan „Transform & Grow“ verordnet. Telefónica konzentriert sich auf vier Kernmärkte – Spanien, Deutschland, Großbritannien und Brasilien – und zieht sich aus mehreren Ländern Lateinamerikas zurück. Die Suche nach einem Partner für das Versicherungsgeschäft passt in dieses Muster. Die Zahlen vom 12. November zeigen erste Wirkung beim Ergebnis, aber auch die Grenzen: Während die Ziele für Cashflow und operatives Ergebnis stiegen, senkte der Konzern die Erwartung für das Umsatzwachstum auf 1 bis 1,5 Prozent. Nicht jede Nachricht ist günstig. Laut der Zeitung Expansión verzögert sich die Zahlung von 460 Millionen Euro, die Kolumbien dem Konzern aus einem Schiedsspruch von 2024 schuldet, weil ein Aufhebungsverfahren läuft.
Häufige Fragen zur Telefónica-Aktie
Warum ist die Telefónica-Aktie heute IBEX 35 Gewinner?
Die Aktie stieg am 24. November 2026 um 2,56 Prozent auf 3,404 Euro. Ein einzelner Auslöser wurde nicht genannt. Defensive Werte waren gefragt, außerdem wirkt der Bericht über den geplanten Teilverkauf der Versicherungstochter nach.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Telefónica-Aktie?
Die ISIN lautet ES0178430E18, die WKN 850775. In Madrid wird die Aktie unter TEF gehandelt, auf Xetra unter TNE5.
Wie hoch ist die Dividende von Telefónica?
Für das Geschäftsjahr 2026 hat Telefónica eine Bardividende von 0,15 Euro je Aktie bestätigt. Sie soll im Juni 2027 gezahlt werden.
Was ist Telefónica Seguros?
Die Versicherungstochter des Konzerns verkauft unter anderem Geräte- und Cyberschutz-Policen und nimmt rund 200 Millionen Euro Prämien pro Jahr ein. Telefónica will laut Medienbericht die Hälfte an einen Partner abgeben.
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