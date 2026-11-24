Verwaltungsratschef Marc Murtra hat dem Konzern den Plan „Transform & Grow“ verordnet. Telefónica konzentriert sich auf vier Kernmärkte – Spanien, Deutschland, Großbritannien und Brasilien – und zieht sich aus mehreren Ländern Lateinamerikas zurück. Die Suche nach einem Partner für das Versicherungsgeschäft passt in dieses Muster. Die Zahlen vom 12. November zeigen erste Wirkung beim Ergebnis, aber auch die Grenzen: Während die Ziele für Cashflow und operatives Ergebnis stiegen, senkte der Konzern die Erwartung für das Umsatzwachstum auf 1 bis 1,5 Prozent. Nicht jede Nachricht ist günstig. Laut der Zeitung Expansión verzögert sich die Zahlung von 460 Millionen Euro, die Kolumbien dem Konzern aus einem Schiedsspruch von 2024 schuldet, weil ein Aufhebungsverfahren läuft.