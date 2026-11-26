Charttechnisch steckt die technotrans Aktie in einer Bodenbildung, die der Rekordauftrag nun testet. Das Jahreshoch markierte das Papier Anfang Januar bei rund 35,90 Euro, seither dominierte der Abwärtstrend. Mit Kursen zwischen 24 und 26 Euro bewegt sich die technotrans Aktie am unteren Ende der Jahresspanne, die je nach Datenanbieter bei rund 23,60 bis 24,30 Euro beginnt. Die Reaktion auf die Rekordmeldung zeigt, dass Käufer an diesem Niveau zugreifen. Ob daraus mehr wird, entscheidet sich daran, ob die Aktie die Gewinne über mehrere Handelstage hält. Dazu kommt das Umfeld: KI-Werte standen zuletzt weltweit unter Druck, und auch die technotrans Aktie wird wegen ihres Datacenter-Geschäfts an dieser Stimmung gemessen.