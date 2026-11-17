Die chinesische Wirtschaft zeigt derzeit ein zweigeteiltes Bild: Während die Binnenwirtschaft massiv schwächelt - erkennbar an gedämpftem Industriewachstum, rückläufigen Einzelhandelsumsätzen und einer anhaltenden Immobilienkrise - bilden die Exporte weiterhin das Rückgrat, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.
Technologiesektor stützt Chinas Exporte
Zweigeteiltes Bild
Nach den ersten zehn Monaten dieses Jahres sei die Marke von 1 Bio. US-Dollar überschritten worden, angetrieben vor allem durch die große Nachfrage im KI bzw. Technologiesektor. Hohe Kapitalflüsse ins Land würden den Renminbi tendenziell stützen und der Zentralbank eine gezieltere Kontrolle der Währung erlauben. Oberbank erwarte bis Ende des Jahres einen stabilen Renminbi und EUR/CNY-Kurse bis 7,3150.
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