Nach den ersten zehn Monaten dieses Jahres sei die Marke von 1 Bio. US-Dollar überschritten worden, angetrieben vor allem durch die große Nachfrage im KI bzw. Technologiesektor. Hohe Kapitalflüsse ins Land würden den Renminbi tendenziell stützen und der Zentralbank eine gezieltere Kontrolle der Währung erlauben. Oberbank erwarte bis Ende des Jahres einen stabilen Renminbi und EUR/CNY-Kurse bis 7,3150.