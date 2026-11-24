Die Technologiebranche ist laut dem zitierten Bericht inzwischen der größte Sektor im Investment-Grade-Markt. Zugleich schnitten Tech-Anleihen seit Jahresbeginn um 9 Prozentpunkte schlechter ab als der breite Markt; der Gesamtertrag gegenüber dem breiten IG-Index liege auf dem niedrigsten Stand seit mindestens 30 Jahren. Der Renditeabstand zwischen Tech-Anleihen und dem Gesamtmarkt sei mit +15 Basispunkten der breiteste seit mindestens 14 Jahren und von 2012 bis 2025 sogar negativ gewesen – Tech-Schuldner zahlten also weniger als der Durchschnitt.

Eine Reuters-Auswertung vom 22. September 2026 (veröffentlicht von BNN Bloomberg) liefert andere Zahlen für eine engere Gruppe: Die Spreads von KI-bezogenen Emittenten lagen demnach bei rund 115 Basispunkten, der breite Investment-Grade-Markt bei 78 Basispunkten (ICE BofA, über Goldman Sachs). Beide Messungen sind nicht direkt vergleichbar, zeigen aber dieselbe Richtung. Goldman Sachs erwartet laut Reuters für das kommende Jahr ein Rekordvolumen von 420 Milliarden Dollar an Anleihen der Hyperscaler, 60 Prozent mehr als 2026.