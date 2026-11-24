Big Tech finanziert den KI-Ausbau zunehmend auf Pump: Nach Angaben des Kobeissi Letter, die Stocktwits am 15. November 2026 wiedergab, haben die großen Technologiekonzerne in diesem Jahr bereits 182 Milliarden Dollar an Unternehmensanleihen platziert – nach 17 Milliarden im Jahr 2024. Gleichzeitig verlangen Käufer mehr Zins: Tech-Anleihen mit guter Bonität rentieren 15 Basispunkte über dem Rest des Marktes.
Tech-Anleihen: Rekord von 182 Milliarden Dollar, 15 Basispunkte Aufschlag zum Markt – wie teuer wird der KI-Kredit?
Big Tech hat 2026 so viele Unternehmensanleihen ausgegeben wie nie zuvor – und Anleger verlangen dafür mehr Zins als für den Rest des Investment-Grade-Marktes. Was die Daten zu Credit Spreads, KI-Schulden und US-Zinsen zeigen und welche Risiken in den Anleihen stecken.
Ein Credit Spread ist der Renditeaufschlag, den ein Unternehmen gegenüber einer vergleichbaren Staatsanleihe zahlen muss. Er ist der Preis für das Ausfallrisiko: Je höher der Spread, desto mehr Risiko sehen Anleger. Investment Grade (IG) bezeichnet Anleihen mit guten Bonitätsnoten von mindestens BBB- bei S&P.
Die Zahlen
Wie viele Anleihen hat Big Tech 2026 ausgegeben?
Die Technologiebranche ist laut dem zitierten Bericht inzwischen der größte Sektor im Investment-Grade-Markt. Zugleich schnitten Tech-Anleihen seit Jahresbeginn um 9 Prozentpunkte schlechter ab als der breite Markt; der Gesamtertrag gegenüber dem breiten IG-Index liege auf dem niedrigsten Stand seit mindestens 30 Jahren. Der Renditeabstand zwischen Tech-Anleihen und dem Gesamtmarkt sei mit +15 Basispunkten der breiteste seit mindestens 14 Jahren und von 2012 bis 2025 sogar negativ gewesen – Tech-Schuldner zahlten also weniger als der Durchschnitt.
Eine Reuters-Auswertung vom 22. September 2026 (veröffentlicht von BNN Bloomberg) liefert andere Zahlen für eine engere Gruppe: Die Spreads von KI-bezogenen Emittenten lagen demnach bei rund 115 Basispunkten, der breite Investment-Grade-Markt bei 78 Basispunkten (ICE BofA, über Goldman Sachs). Beide Messungen sind nicht direkt vergleichbar, zeigen aber dieselbe Richtung. Goldman Sachs erwartet laut Reuters für das kommende Jahr ein Rekordvolumen von 420 Milliarden Dollar an Anleihen der Hyperscaler, 60 Prozent mehr als 2026.
|Messgröße
|Wert
|Stand
|Big-Tech-Emissionen 2026
|182 Mrd. USD
|15.11.2026
|Tech-Aufschlag gegenüber breitem IG-Markt
|+15 Basispunkte
|15.11.2026
|Spread KI-bezogene Emittenten
|rund 115 Basispunkte
|22.09.2026
|Spread breiter IG-Markt
|78 Basispunkte
|22.09.2026
|Erwartete Hyperscaler-Emissionen 2027 (Goldman)
|420 Mrd. USD
|22.09.2026
Messmethoden unterscheiden sich; Zahlen nicht addierbar. Stocktwits-Beitrag 9 Tage alt, Reuters-Auswertung rund zwei Monate.
Quelle: Stocktwits/Kobeissi Letter (15.11.2026); Reuters via BNN Bloomberg (22.09.2026)
Marktmechanik
Warum verlangen Anleger einen Aufschlag für KI-Anleihen?
Der Hauptgrund ist schlicht das Angebot: Wenn ein Sektor binnen weniger Jahre ein Vielfaches an Anleihen ausgibt, müssen Käufer überzeugt werden – meist mit einem Rabatt. Reuters zitierte im September Investoren, nach deren Einschätzung der Markt für Anleihen außerhalb der Hyperscaler "ein bisschen ausgehungert" sei. Meta und Alphabet handelten demnach mit größeren Aufschlägen als Vergleichsschuldner, Alphabet musste bei einer Emission im August laut BNY ein deutliches Zugeständnis machen. Oracle gehört zu den häufigen Emittenten.
Hinzu kommt die Sorge vor der Finanzierung selbst. In dem von Stocktwits wiedergegebenen Bericht nennen 87 Prozent der befragten Marktteilnehmer KI als wesentliches Risiko; als Sorge wird die Komplexität KI-bezogener Finanzierungen genannt. Dazu passt das Zinsumfeld: Die zehnjährige US-Staatsanleihe rentiert laut Trading Economics am 24. November bei 4,92 Prozent, am Markt ist eine weitere Zinserhöhung der Fed im Dezember zu etwa 95 Prozent eingepreist. Höhere Basiszinsen verteuern die Refinanzierung genau jener Konzerne, die hohe Investitionen planen.
Ausblick
Was sollten Anleger bei Unternehmensanleihen jetzt beobachten?
Wichtig sind die nächsten Emissionen der Hyperscaler und die Reaktion der Orderbücher, die Spreads gegenüber US-Staatsanleihen sowie die Fed-Entscheidung im Dezember. Als Gradmesser für das Gesamtmarktbild dient der Spread des breiten Investment-Grade-Marktes; weitet er sich aus, steigt der Druck auf alle Emittenten. Auch der Rechenzentrums-Boom selbst bleibt ein Faktor: Bleibt der Mittelzufluss in KI-Projekte hoch, bleibt auch der Finanzierungsbedarf hoch.
Häufige Fragen zu Unternehmensanleihen
Was sind Unternehmensanleihen? Wertpapiere, mit denen Konzerne Geld von Anlegern leihen. Sie zahlen regelmäßig Zinsen und tilgen zum Laufzeitende – sofern der Emittent zahlen kann.
Was bedeutet Investment Grade? Anleihen mit einem Rating von mindestens BBB- (S&P) gelten als Investment Grade und haben ein geringeres Ausfallrisiko als High Yield.
Warum sind Credit Spreads wichtig? Sie zeigen, wie viel Zusatzrendite Anleger für Risiko verlangen. Weiten sie sich aus, deutet das auf steigende Sorgen hin.
Sind Unternehmensanleihen sicher? Nein. Es gibt Zins-, Emittenten- und Liquiditätsrisiken; im Extremfall droht der Totalverlust.
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