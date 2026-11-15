TeamViewer Aktienanalyse: Umsatz schrumpft, Hedgefonds wetten auf den Absturz – Schnäppchen oder Value-Falle?

Gemessen an den Gewinnen ist die TeamViewer Aktie günstig: Schon auf Basis der Zahlen bis Ende Juni und eines höheren Kurses kam sie auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,8 und eine Rendite aus dem freien Mittelzufluss von rund 19 Prozent. Nach dem Kurssturz ist die Bewertung noch niedriger. Die Frage ist, ob ein schrumpfendes Softwareunternehmen mehr verdient. Die Analysten sind vorsichtiger geworden: MWB Research stufte auf „Hold“ ab und senkte das Kursziel von 8,90 auf 7 Euro. Die DZ Bank hatte im Oktober vor den Zahlen noch einen fairen Wert von 10 Euro genannt. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.