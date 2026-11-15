Die TeamViewer Aktie kommt nicht zur Ruhe. Nach dem Kurssturz von rund einem Viertel Anfang November verlor das Papier in dieser Woche weitere 4 Prozent und schloss bei knapp 4,90 Euro. Binnen eines Monats summiert sich das Minus auf fast 31 Prozent, das Rekordtief von 4,09 Euro aus dem April ist nicht mehr weit. Gleichzeitig bauen mehrere Hedgefonds ihre Wetten auf fallende Kurse aus. Unsere TeamViewer Aktienanalyse fragt: Ist die Aktie nach dem Absturz ein Schnäppchen – oder eine Value-Falle? Und sie zeigt, was die TeamViewer Aktienprognose bestimmt.
TeamViewer Aktienanalyse: Umsatz schrumpft, Hedgefonds wetten auf den Absturz – Schnäppchen oder Value-Falle?
Erst die Prognosesenkung, dann der Kurssturz, jetzt die Leerverkäufer: Die TeamViewer Aktie verliert in dieser Woche weitere 4 Prozent und hat binnen eines Monats fast ein Drittel ihres Wertes eingebüßt. Unsere TeamViewer Aktienanalyse zeigt, warum der Softwarekonzern trotz hoher Marge nicht wächst, wie günstig die Aktie wirklich ist und was die TeamViewer Aktienprognose bestimmt.
Steckbrief
- Unternehmen
- TeamViewer SE
- Sitz
- Göppingen
- Ticker
- TMV (Xetra)
- Index
- TecDAX
- Kurs
- rund 4,90 Euro
- Rekordtief
- 4,09 Euro (April 2026)
- Vorstandschef
- Oliver Steil
- Geschäft
- Fernzugriff, Fernwartung, IT-Management
Stand: 13.11.2026, Kurs gerundet, Schluss 13.11.2026
Der Absturz
Prognose gekappt: ein Viertel weg an einem Tag
Die TeamViewer Aktie hat Anfang November einen der schwärzesten Tage ihrer Börsengeschichte erlebt.
Am 3. November legte TeamViewer Zahlen für das dritte Quartal vor – und senkte die Prognose. Der Umsatz fiel um 3,9 Prozent auf 184,5 Millionen Euro, währungsbereinigt um 2,2 Prozent. Der wiederkehrende Jahresumsatz (ARR), die wichtigste Kennzahl für Abo-Geschäfte, sank um 2,6 Prozent auf knapp 737 Millionen Euro. Für 2026 erwartet TeamViewer nun einen währungsbereinigten Umsatzrückgang von 1 bis 2 Prozent – bislang war von Stagnation bis zu 3 Prozent Wachstum die Rede. Die Aktie brach daraufhin um rund ein Viertel ein. Es war bereits der zweite herbe Rückschlag binnen gut eines Jahres.
Die Konvertierung unserer Pipeline ist weiterhin zu langsam und unsere Kundenbindung zu niedrig.
Die Gründe
Zögernde Großkunden, schwaches Europa
TeamViewer nennt zwei Gründe: Größere Verträge mit Unternehmenskunden verzögern sich, und die wirtschaftliche Unsicherheit in Europa belastet das wichtige vierte Quartal. Dabei gibt es auch positive Signale. Das Neugeschäft mit der Plattform TeamViewer ONE und den Lösungen für die digitale Mitarbeitererfahrung (DEX) hat sich im dritten Quartal währungsbereinigt versechsfacht. Doch diese Erfolge reichen noch nicht, um die Schwäche im Kerngeschäft auszugleichen. Bemerkenswert: Die Profitabilität bleibt hoch. TeamViewer bestätigte die Prognose einer bereinigten EBITDA-Marge von rund 43 Prozent, und der Quartalsgewinn stieg sogar um gut ein Viertel auf 36 Millionen Euro.
Die Leerverkäufer
Fünf Hedgefonds gegen TeamViewer
Die Schwäche ruft Leerverkäufer auf den Plan. BlackRock hat seine Netto-Leerverkaufsposition zuletzt auf 0,95 Prozent des Aktienkapitals ausgebaut, Capital Fund Management hält 0,91 Prozent, AQR 0,89 Prozent. Auch WorldQuant stockte auf, während Citadel seine Position reduzierte. Zusammen setzen die gemeldeten Leerverkäufer mit rund 3,7 Prozent des Aktienkapitals auf fallende Kurse. Für Aktionäre ist das ein Warnsignal – birgt aber auch Potenzial: Überrascht TeamViewer positiv, könnten die Hedgefonds gezwungen sein, ihre Positionen einzudecken.
Die Bewertung
KGV unter 9: billig aus gutem Grund?
Für die TeamViewer Aktienanalyse ist die Bewertung das stärkste Argument der Optimisten.
Gemessen an den Gewinnen ist die TeamViewer Aktie günstig: Schon auf Basis der Zahlen bis Ende Juni und eines höheren Kurses kam sie auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,8 und eine Rendite aus dem freien Mittelzufluss von rund 19 Prozent. Nach dem Kurssturz ist die Bewertung noch niedriger. Die Frage ist, ob ein schrumpfendes Softwareunternehmen mehr verdient. Die Analysten sind vorsichtiger geworden: MWB Research stufte auf „Hold“ ab und senkte das Kursziel von 8,90 auf 7 Euro. Die DZ Bank hatte im Oktober vor den Zahlen noch einen fairen Wert von 10 Euro genannt. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Die Szenarien
TeamViewer Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Die Wende bei TeamViewer ONE
Das neue Plattformgeschäft wächst schneller als das Kerngeschäft schrumpft, die Großkunden unterschreiben. Leerverkäufer müssten eindecken – dann könnte sich die TeamViewer Aktie kräftig erholen.
Szenario 2: Bodenbildung bei hoher Marge
Der Umsatz stabilisiert sich, die Marge bleibt hoch, Rückkäufe stützen. Die Aktie pendelt um 5 Euro, bis klar ist, ob 2027 wieder Wachstum bringt.
Szenario 3: Die Value-Falle schnappt zu
Der Umsatz schrumpft weiter, Kunden wandern ab. Dann droht ein neues Rekordtief unter 4,09 Euro.
Häufige Fragen zur TeamViewer Aktienanalyse
Warum ist die TeamViewer Aktie so stark gefallen?
TeamViewer senkte am 3. November die Umsatzprognose und erwartet 2026 einen Rückgang der Erlöse um 1 bis 2 Prozent. Die Aktie brach um rund ein Viertel ein und verlor in dieser Woche weitere 4 Prozent.
Wie profitabel ist TeamViewer?
Sehr profitabel: Die bereinigte EBITDA-Marge liegt bei rund 43 Prozent, der Quartalsgewinn stieg um gut ein Viertel.
Wer wettet auf fallende Kurse bei TeamViewer?
Unter anderem BlackRock, Capital Fund Management, AQR und WorldQuant mit gemeldeten Netto-Leerverkaufspositionen.
Welches Kursziel hat MWB Research?
7 Euro bei einer Halten-Einstufung. Das ist eine Einschätzung Dritter.
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