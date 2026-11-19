Die TeamViewer-Aktie steht vor einer anspruchsvollen Ausgangslage. Während der Kurs um 1,14 Prozent auf 4,51 Euro zurückgeht, haben gleich zwei BlackRock-Gesellschaften am 18. November 2026 neue beziehungsweise erhöhte Netto-Leerverkaufspositionen gemeldet. BlackRock Financial Management stockte sein Engagement von 1,06 auf 1,13 Prozent auf, während BlackRock Advisors mit einer Position von 0,53 Prozent erstmals oberhalb der öffentlichen Meldeschwelle sichtbar wurde. Zusammen halten beide Gesellschaften damit 1,66 Prozent des Aktienkapitals auf der Short-Seite. Unter Einbeziehung von WorldQuant, AQR Capital Management, Citadel Securities und Capital Fund Management ergibt sich bereits eine gemeldete Netto-Leerverkaufsquote von mindestens 4,56 Prozent. Die institutionelle Short-Positionierung ist damit ein ernst zu nehmender Faktor für die weitere Wahrnehmung der TeamViewer-Aktie. Allerdings lässt sich daraus keine sichere Prognose für weitere Kursverluste ableiten. Sollte TeamViewer seine Wachstumschancen nutzen und die Profitabilität verbessern, könnten die Leerverkäufer selbst unter Druck geraten. Bleiben dagegen operative Herausforderungen bestehen, könnte die skeptische Positionierung einzelner Investoren zusätzlichen Gegenwind bedeuten. Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht allein, wie viele Hedgefonds gegen TeamViewer positioniert sind, sondern ob das Unternehmen seine wirtschaftlichen Perspektiven überzeugend verbessern kann. BlackRock hat seine Short-Präsenz jedenfalls verstärkt – und damit die Aufmerksamkeit auf die TeamViewer-Aktie zusätzlich erhöht.