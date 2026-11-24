Es ist nur ein kleiner Schritt, aber er kommt an einer wichtigen Stelle. Die TeamViewer Aktie gewinnt am Dienstag 2,89 Prozent auf 4,42 Euro (Stand 17:48 Uhr, comdirect) und gehört zu den TecDAX Gewinnern. Am Vormittag hatte das Papier noch im Minus gelegen, nur wenige Cent über dem Jahrestief.
TeamViewer Aktie: TecDAX Gewinner – Lebenszeichen am Jahrestief nach 45 Prozent Absturz
Die TeamViewer Aktie steigt am Dienstag um 2,89 Prozent auf 4,42 Euro und ist TecDAX Gewinner. Nach dem Einbruch seit Ende Oktober dreht der Kurs kurz über dem Jahrestief. Mehr als eine technische Erholung?
Warum steigt die TeamViewer Aktie heute?
Eine neue Unternehmensnachricht liegt nicht vor. Die Bewegung ist zunächst eine technische: Seit Ende Oktober hat die TeamViewer Aktie rund 45 Prozent an Wert verloren und war fast auf ihr Jahrestief vom April bei 4,25 Euro zurückgefallen. Seit etwa drei Wochen gilt der Titel nach gängigen Indikatoren als überverkauft. An solchen Marken warten Käufer, die auf eine Gegenbewegung setzen. Am Dienstag lag das Tagestief bei 4,26 Euro, von dort drehte der Kurs nach oben.
Rückenwind kam vom Markt. Am Tag des Chip-Ausverkaufs floss Geld in Softwaretitel: Auch Nemetschek und IONOS stehen unter den TecDAX Gewinnern.
Der Absturz: Was seit Ende Oktober passiert ist
Auslöser des Kursverfalls waren die Zahlen zum dritten Quartal. Anleger reagierten enttäuscht, und das Management warnte, die konjunkturelle Unsicherheit in Europa könne das wichtige Schlussquartal belasten. Für 2026 steht ein Umsatzrückgang in der Prognose. Noch am 27. Oktober hatte die TeamViewer Aktie bei 7,74 Euro ihr 52-Wochen-Hoch markiert.
Seitdem arbeitet das Unternehmen an Gegenargumenten. Am 17. November vereinbarte TeamViewer mit dem IT-Dienstleister Bechtle eine europaweite Vertriebspartnerschaft für die Plattform TeamViewer ONE, ein gemeinsames Kompetenzzentrum ist geplant. Und die Bewertung ist tief gefallen: Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn je Aktie von knapp einem Euro, das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt damit im einstelligen Bereich.
Was jetzt für die TeamViewer Aktie zählt
Die Marke 4,25 Euro
Solange das April-Tief hält, bleibt die Chance auf eine Bodenbildung.
Schlussquartal
Die Zahlen zum vierten Quartal entscheiden, ob die Warnung des Managements berechtigt war.
Bechtle-Partnerschaft
Der Markt will sehen, ob der neue Vertriebskanal messbar Geschäft bringt.
Stammdaten
TeamViewer SE: ISIN DE000A2YN900, WKN A2YN90, Handelssymbol TMV. Kurs: 4,42 Euro, plus 2,89 Prozent (Stand 17:48 Uhr, comdirect).
Weitere genannte Unternehmen:
Bechtle AG: ISIN DE0005158703, WKN 515870, Handelssymbol BC8
Nemetschek SE: ISIN DE0006452907, WKN 645290, Handelssymbol NEM
IONOS Group SE: ISIN DE000A3E00M1, WKN A3E00M, Handelssymbol IOS, US-Handelssymbol IOSDF (OTC)
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