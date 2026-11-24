Eine neue Unternehmensnachricht liegt nicht vor. Die Bewegung ist zunächst eine technische: Seit Ende Oktober hat die TeamViewer Aktie rund 45 Prozent an Wert verloren und war fast auf ihr Jahrestief vom April bei 4,25 Euro zurückgefallen. Seit etwa drei Wochen gilt der Titel nach gängigen Indikatoren als überverkauft. An solchen Marken warten Käufer, die auf eine Gegenbewegung setzen. Am Dienstag lag das Tagestief bei 4,26 Euro, von dort drehte der Kurs nach oben.

Rückenwind kam vom Markt. Am Tag des Chip-Ausverkaufs floss Geld in Softwaretitel: Auch Nemetschek und IONOS stehen unter den TecDAX Gewinnern.