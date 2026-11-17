Der Technologiesektor steht vor den Nvidia-Quartalszahlen am Abend unter Druck: Halbleiterwerte wie Infineon und Aixtron geben nach, auch SAP und IONOS liegen im Minus. Gesucht sind defensive Titel wie Deutsche Telekom, freenet und United Internet. Dass TeamViewer in diesem Umfeld knapp im Plus steht, deutet nach Einschätzung der Redaktion eher auf ausgeschöpften Verkaufsdruck hin als auf neues Kaufinteresse. Die Aktie hat ihren großen Rückschlag bereits hinter sich: Seit den Quartalszahlen vom 3. November hat sie rund ein Drittel an Wert verloren.