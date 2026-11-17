Die TeamViewer Aktie gehört am Dienstagmorgen zu den TecDAX Gewinnern – wenn auch mit kleinstmöglichem Abstand. Um 9:46 Uhr notierte das Papier bei 4,79 Euro, ein Plus von 0,01 Euro oder 0,21 Prozent gegenüber dem Vortageskurs von 4,78 Euro (Kursdaten laut finanzen.net). Der TecDAX lag zur gleichen Zeit 0,62 Prozent im Minus bei 4.042,76 Punkten. Ehrlich eingeordnet: Ein Kursschub ist das nicht. Bemerkenswert ist vielmehr, dass sich die Aktie (ISIN DE000A2YN900, Ticker TMV) im schwachen Gesamtmarkt überhaupt hält.
TeamViewer Aktie: TecDAX Gewinner – ein Cent Plus nach dem Absturz, ist das schon ein Boden?
Die TeamViewer Aktie zählt am Dienstagmorgen zu den TecDAX Gewinnern, allerdings nur knapp: plus 0,21 Prozent auf 4,79 Euro. Im schwachen Technologieindex hält sich der Fernwartungsspezialist stabil, zwei Wochen nach dem Kurssturz infolge der gesenkten Umsatzprognose. Was hinter dem Mini-Plus steckt, wie nah das Rekordtief ist und was Analysten sagen.
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Der Auslöser
TeamViewer Aktie als TecDAX Gewinner: Stabilität statt Nachricht
Eine Unternehmensmeldung, die das Mini-Plus erklären würde, haben wir am Morgen nicht gefunden. Der Blick auf den Markt erklärt mehr.
Der Technologiesektor steht vor den Nvidia-Quartalszahlen am Abend unter Druck: Halbleiterwerte wie Infineon und Aixtron geben nach, auch SAP und IONOS liegen im Minus. Gesucht sind defensive Titel wie Deutsche Telekom, freenet und United Internet. Dass TeamViewer in diesem Umfeld knapp im Plus steht, deutet nach Einschätzung der Redaktion eher auf ausgeschöpften Verkaufsdruck hin als auf neues Kaufinteresse. Die Aktie hat ihren großen Rückschlag bereits hinter sich: Seit den Quartalszahlen vom 3. November hat sie rund ein Drittel an Wert verloren.
Die Zahlen
Prognose gekappt: warum die Aktie Anfang November einbrach
Am 3. November legte TeamViewer Zahlen zum dritten Quartal vor und strich gleichzeitig das Wachstumsziel. Statt eines Umsatzplus von bis zu 3 Prozent erwartet der Konzern für 2026 nun einen währungsbereinigten Rückgang von 1 bis 2 Prozent. Im Quartal sank der Umsatz währungsbereinigt um 2,2 Prozent auf 184,5 Millionen Euro, der Markt hatte rund 188 Millionen erwartet. Das bereinigte EBITDA fiel um 10 Prozent auf 78,9 Millionen Euro, die Marge lag bei 42,8 Prozent. Die Aktie verlor an jenem Tag fast 26 Prozent und schloss den Abend bei rund 5,26 Euro.
Kunden laufen davon
Die Kundenzahl sank um 6 Prozent auf knapp 607.000, die Netto-Umsatzbindung fiel von 97 auf 92 Prozent.
Kleinkunden schwach, Großkunden wachsen
Das ARR im Geschäft mit kleinen und mittleren Kunden schrumpfte um 3,7 Prozent, im Enterprise-Geschäft wuchs es um 6,7 Prozent.
1E-Zukauf bleibt Baustelle
Die Übernahme des britischen Spezialisten 1E sollte das Großkundengeschäft stärken. Den Brückenkredit dafür hat TeamViewer inzwischen getilgt, doch große Abschlüsse verzögern sich.
Cashflow als Lichtblick
Der Free Cashflow stieg um 29 Prozent auf 27,3 Millionen Euro, die Nettoverschuldung sank auf 819 Millionen Euro.
Auf Unterstützung durch Aktienrückkäufe können Anleger derzeit nicht setzen: Ein neues Programm ist nicht angekündigt, laut einem Bericht von investmentweek hat für Vorstandschef Oliver Steil der Schuldenabbau Vorrang. Zusätzlich lasten Leerverkäufer auf der Aktie. Fünf gemeldete Netto-Leerverkaufspositionen summierten sich zuletzt auf 3,75 Prozent des Kapitals, angeführt von BlackRock.
Die Marken
Rekordtief in Sichtweite: wie viel Puffer bleibt?
Charttechnisch steht die TeamViewer Aktie nicht am Tief, aber auch nicht weit davon entfernt. Das 52-Wochen-Tief liegt laut boerse-express bei 4,18 Euro, das bisherige Rekordtief markierte die Aktie Mitte April 2026 bei rund 4,09 Euro. Der aktuelle Kurs liegt damit nur rund 15 bis 17 Prozent darüber. Bis zum 52-Wochen-Hoch von 7,60 Euro fehlen dagegen knapp 37 Prozent. Nach Einschätzung der Redaktion ist die runde Marke von 5 Euro die erste Hürde nach oben. Nach unten gilt die Zone um 4,10 bis 4,20 Euro als entscheidend.
Die Analysten
Viel Halten, wenig Kaufen: die Ziele schrumpfen
Nach den Zahlen haben die Analysten ihre Erwartungen deutlich zurückgenommen. Goldman Sachs senkte das Kursziel von 6,00 auf 5,20 Euro und bleibt bei „Neutral“. Kepler Cheuvreux stufte auf „Hold“ ab, Ziel 6 Euro. Die Deutsche Bank reduzierte ihr Ziel auf 6,50 Euro, MWB Research stufte mit Ziel 7 Euro auf „Hold“ ab. Am optimistischsten bleibt die DZ Bank mit „Kaufen“ und einem fairen Wert von 9 Euro. MWB-Analyst Harald Hof verweist auf wachsenden Wettbewerb durch KI. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur TeamViewer Aktie
Warum ist die TeamViewer Aktie heute TecDAX Gewinner?
Einen konkreten Auslöser gibt es nicht. Die Aktie hält sich mit plus 0,21 Prozent stabil, während Chip- und Softwarewerte vor den Nvidia-Zahlen nachgeben.
Warum ist die Aktie Anfang November so stark gefallen?
TeamViewer erwartet für 2026 statt Wachstum einen Umsatzrückgang von 1 bis 2 Prozent. Zudem sanken Kundenzahl und Umsatzbindung.
Wie nah ist die Aktie am Rekordtief?
Das Rekordtief lag Mitte April 2026 bei rund 4,09 Euro. Mit 4,79 Euro notiert die Aktie rund 17 Prozent darüber, das 52-Wochen-Tief liegt bei 4,18 Euro.
Was sagen Analysten zur TeamViewer Aktie?
Die Mehrheit rät zum Halten. Die Kursziele reichen von 5,20 Euro (Goldman Sachs) bis 9 Euro (DZ Bank).
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