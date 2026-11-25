Eine neue Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die TeamViewer Aktie setzt die Gegenbewegung fort, die am Dienstag kurz über dem Jahrestief begann. Dort drehte der Kurs bei 4,26 Euro nach oben, am Mittwoch baute er den Abstand aus. Geholfen hat der Markt: Anleger verkauften erneut Chipwerte und hielten sich an Software. Auch Nemetschek und Bechtle schlossen im Plus.

Hinzu kommt die Bewertung. Nach dem Absturz seit Ende Oktober ist TeamViewer laut FactSet-Schätzungen der Wert mit dem niedrigsten Kurs-Gewinn-Verhältnis im gesamten TecDAX: 4,51 für das Jahr 2026. Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,98 Euro. Wer auf eine Erholung setzt, findet hier ein rechnerisches Argument.