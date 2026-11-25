Kleine Schritte an einer wichtigen Stelle: Die TeamViewer Aktie gewinnt am Mittwoch 1,13 Prozent auf 4,476 Euro (Stand 17:47 Uhr, comdirect) und zählt den zweiten Tag in Folge zu den TecDAX Gewinnern. An einem Tag, an dem der DAX unter 25.000 Punkte fällt, ist das mehr, als die Zahl vermuten lässt.
TeamViewer Aktie: TecDAX Gewinner – billigster Wert im Index stemmt sich gegen die Leerverkäufer
Die TeamViewer Aktie steigt am Mittwoch um 1,13 Prozent auf 4,476 Euro und ist TecDAX Gewinner. Das Jahrestief hält den zweiten Tag, obwohl Hedgefonds ihre Wetten auf fallende Kurse ausbauen.
Warum steigt die TeamViewer Aktie heute?
Eine neue Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die TeamViewer Aktie setzt die Gegenbewegung fort, die am Dienstag kurz über dem Jahrestief begann. Dort drehte der Kurs bei 4,26 Euro nach oben, am Mittwoch baute er den Abstand aus. Geholfen hat der Markt: Anleger verkauften erneut Chipwerte und hielten sich an Software. Auch Nemetschek und Bechtle schlossen im Plus.
Hinzu kommt die Bewertung. Nach dem Absturz seit Ende Oktober ist TeamViewer laut FactSet-Schätzungen der Wert mit dem niedrigsten Kurs-Gewinn-Verhältnis im gesamten TecDAX: 4,51 für das Jahr 2026. Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,98 Euro. Wer auf eine Erholung setzt, findet hier ein rechnerisches Argument.
Die Gegenseite: Hedgefonds wetten auf mehr Verluste
Die niedrige Bewertung hat einen Grund, und die Skeptiker sind nicht verschwunden. Der Hedgefonds Capital Fund Management hat seine Netto-Leerverkaufsposition zuletzt von 0,91 auf 1,00 Prozent des Aktienkapitals erhöht. Weitere international tätige Häuser halten ebenfalls meldepflichtige Positionen. Sie setzen darauf, dass das Geschäft weiter schrumpft.
Anlass dazu gab das Unternehmen selbst. Anfang November kassierte TeamViewer die Umsatzprognose und erwartet für 2026 nun einen währungsbereinigten Rückgang von 1 bis 2 Prozent. Im dritten Quartal sank der Umsatz um 3,9 Prozent auf 184,5 Millionen Euro. Die Aktie verlor an einem Tag rund 25 Prozent. Die bereinigte EBITDA-Marge von rund 43 Prozent hat der Vorstand bestätigt, das Geschäft ist also weiter hochprofitabel.
Was jetzt für die TeamViewer Aktie zählt
Jahrestief bei 4,25 Euro
Jeder Tag, an dem die Marke hält, stärkt die Chance auf einen Boden.
Partnerschaft mit Bechtle
Der neue europaweite Vertriebskanal für TeamViewer ONE muss messbares Geschäft bringen.
Eindeckungen
Steigt der Kurs weiter, müssen Leerverkäufer Aktien zurückkaufen. Das kann eine Erholung beschleunigen, ist aber kein Fundament.
Stammdaten
TeamViewer SE: ISIN DE000A2YN900, WKN A2YN90, Handelssymbol TMV. Kurs: 4,476 Euro, plus 1,13 Prozent (Stand 17:47 Uhr, comdirect).
Weitere genannte Unternehmen:
Bechtle AG: ISIN DE0005158703, WKN 515870, Handelssymbol BC8
Nemetschek SE: ISIN DE0006452907, WKN 645290, Handelssymbol NEM, US-Handelssymbol NEMTF (OTC)
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