Die umfangreichen Short-Positionen treffen auf ein Geschäftsmodell, das von zahlreichen wirtschaftlichen Faktoren beeinflusst wird. TeamViewer gehört zu den international bekannten Anbietern von Softwarelösungen für Fernzugriff, Fernwartung und digitale Arbeitsprozesse. Die wirtschaftliche Entwicklung hängt unter anderem von der Nachfrage nach Software-Abonnements, der Kundenbindung, dem Wachstum im Unternehmenskundengeschäft und der Fähigkeit ab, bestehende Kunden langfristig zu halten. Besonders wichtig sind zudem die Entwicklung wiederkehrender Umsätze, die Profitabilität und die Kosten für Vertrieb und Marketing. Gerade im Softwaresektor können eine schwächere Neukundengewinnung, zunehmender Wettbewerb oder enttäuschende Wachstumsraten die Bewertung belasten. Gleichzeitig können erfolgreiche Produktinnovationen und eine stärkere Nachfrage nach digitalen Lösungen die Geschäftsperspektiven verbessern. Für Leerverkäufer könnten deshalb mögliche Belastungen durch schwächeres Wachstum, hohe Kosten oder enttäuschende Unternehmensprognosen interessant sein. Ob diese Faktoren tatsächlich hinter den bestehenden Short-Positionen stehen, ist allerdings nicht bekannt. Für die weitere Entwicklung der TeamViewer-Aktie dürften sie dennoch eine wichtige Rolle spielen.