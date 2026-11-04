TeamViewer Aktie: Rückläufige Q3-Umsätze, ARR schrumpft - auch für 2026 kein Wachstum mehr erwartet

Die Q3-Zahlen (Umsatz: 184,5 Mio. Euro, -3,9% bzw. -2,2% cc, EBIT: 63,3 Mio. Euro; -4%) auf Konzernebene würden nicht überzeugen. Auch die zentralen Kennzahlen ARR (-0,6% cc) und NRR (92%, zuvor 97%) würden sich in die falsche Richtung entwickeln. Am schwersten wiege jedoch die Enttäuschung über die Guidance-Rücknahme, nachdem TMV sich zum Halbjahr noch optimistisch gezeigt habe. Die Investoren, die - ermutigt von den Aussagen des Managements - den Kursanstieg seit April mitgetragen hätten, würden sich nun frustriert abwenden - ein Tagesverlust von über 25% sei die Folge. Die Q3-Highlights (Stärke bei TeamViewer ONE; Top-Enterprise ARR beschleunige sich ggü. Q2; KI-Nutzung gewinne an Fahrt, Margenfokus) würden weitgehend ignoriert.