SIH Partners steht mit seiner Short-Position keineswegs allein. BlackRock Financial Management, Inc. meldete am 16. November 2026 eine Netto-Leerverkaufsposition von 1,06 Prozent und hält damit unter den sechs aufgeführten Investoren die größte Einzelposition. Capital Fund Management SA folgt mit 0,91 Prozent, zuletzt gemeldet am 5. November. AQR Capital Management, LLC ist mit 0,79 Prozent vertreten, während WorldQuant, LLC am 16. November eine Position von 0,62 Prozent meldete. Hinzu kommt Citadel Securities (Europe) Limited mit einer Netto-Leerverkaufsposition von 0,58 Prozent vom 11. November. Gemeinsam mit den 0,56 Prozent von SIH Partners ergibt sich eine rechnerische Summe von 4,52 Prozent des Aktienkapitals. Das ist eine bemerkenswerte Größenordnung. Allerdings handelt es sich um die Addition der jeweils zuletzt veröffentlichten Positionen und nicht um eine vollständig verifizierte Gesamt-Shortquote. Positionen unterhalb der Veröffentlichungsschwelle werden nicht umfassend sichtbar. Außerdem lassen sich aus den aktuellen Positionsständen allein keine Rückschlüsse darauf ziehen, ob sämtliche Investoren ihre Engagements zuletzt erhöht oder reduziert haben. Dennoch zeigt die breite Beteiligung institutioneller Marktteilnehmer, dass TeamViewer auf der Short-Seite intensiv beobachtet wird.