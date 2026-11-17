Die TeamViewer-Aktie steht erneut im Mittelpunkt institutioneller Leerverkäufer. Während die Papiere des deutschen Softwareunternehmens aktuell bei 4,71 Euro notieren und mit einem Tagesverlust von 1,134 Prozent nachgeben, haben gleich zwei bedeutende institutionelle Investoren ihre Wetten auf fallende Kurse ausgebaut. BlackRock Financial Management, Inc. erhöhte seine Netto-Leerverkaufsposition am 16. November 2026 von 0,95 Prozent auf 1,06 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals. Gleichzeitig stockte WorldQuant, LLC seine Position von 0,52 Prozent auf 0,62 Prozent auf. Hinzu kommen bedeutende Short-Engagements von AQR Capital Management, Citadel Securities und Capital Fund Management. Damit entsteht eine brisante Konstellation: Während TeamViewer um das Vertrauen der Anleger kämpft, verstärken zwei professionelle Marktteilnehmer gleichzeitig ihre negative Positionierung. Für Aktionäre stellt sich die Frage, ob die Hedgefonds weitere Belastungen erwarten oder das Erholungspotenzial des Softwarekonzerns unterschätzen.