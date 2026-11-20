Die umfangreichen Short-Positionen eröffnen auch ein interessantes Gegenszenario. Sollten positive Unternehmensnachrichten, überzeugende Geschäftszahlen oder eine Verbesserung der Wachstumsperspektiven zu einer kräftigen Kurserholung führen, könnten Leerverkäufer zunehmend unter Druck geraten. Denn wer auf fallende Kurse setzt, muss bei steigenden Aktienkursen grundsätzlich mit Verlusten rechnen. Um diese zu begrenzen, können Investoren gezwungen sein, zuvor leerverkaufte Aktien zurückzukaufen. Solche Rückkäufe erzeugen zusätzliche Nachfrage und können eine Aufwärtsbewegung verstärken. Dieses Phänomen wird als Short Squeeze bezeichnet. Angesichts der zuletzt gemeldeten Netto-Leerverkaufspositionen von zusammen 5,64 Prozent ist ein solcher Mechanismus bei TeamViewer zumindest ein denkbares Szenario. Allerdings lässt sich daraus kein unmittelbar bevorstehender Short Squeeze ableiten. Dafür wären zusätzliche Informationen über die gesamte Leerverkaufsaktivität, die Handelsliquidität und den tatsächlichen Eindeckungsbedarf erforderlich. Zudem ist nicht bekannt, zu welchen Kursen die einzelnen Hedgefonds ihre Positionen aufgebaut haben. Dennoch verdeutlicht die Situation, dass die umfangreiche Shortseller-Präsenz bei einer positiven Überraschung auch zum Risiko für die Leerverkäufer selbst werden könnte.