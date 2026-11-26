TDK-Aktie im Nikkei 225 im Plus: Elektronik-Zulieferer erholt sich

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:18 1 Min. Reuters, Investing.com

Die TDK-Aktie zählt am Donnerstag zu den Nikkei-225-Gewinnern. Der Elektronikkomponenten-Hersteller folgt der Erholung der Technologiewerte in Tokio.

Die TDK-Aktie legt am 26. November 2026 zu und zählt zu den Nikkei-225-Gewinnern. In Frankfurt notierte das Papier am Morgen bei 12,50 Euro, ein Plus von 1,79 Prozent (Stand: 26.11.2026, comdirect). Die Gründe Rückenwind aus dem Tech-Rebound TDK meldete nach den vorliegenden Berichten keine eigene Neuigkeit. Das Unternehmen liefert Kondensatoren, Sensoren und Batterien und zählt damit zu den Elektronikzulieferern. Es profitierte von der Erholung nach dem Ausverkauf bei KI- und Chipwerten am Mittwoch. Der Nikkei 225 schloss 0,86 Prozent höher bei 57.499,16 Punkten. TDK-Aktie in Frankfurt am Morgen +1,79 % Kurs (26.11.2026) 12,50 € Quelle : comdirect, Reuters Risiken Die Bewegung folgt dem Markt; Rückschläge bei KI-Werten könnten sie umkehren.

Zollpläne der USA gegen 14 Handelspartner, darunter Japan, bleiben ein Belastungsfaktor. Als Nikkei 225 Gewinner zeigt TDK eine moderate Bewegung im Vergleich zu den Spitzenreitern Kioxia und SoftBank. Japans Börse steht im November rund acht Prozent im Minus. Wertpapierdaten: ISIN JP3538800008, WKN 853820, Tokioter Symbol 6762, Frankfurter Symbol TDK, US-Symbol TTDKY.

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