In der Tarifrunde der privaten Banken eskaliert der Streit: Verdi hat die Warnstreiks seit dem 16. November bundesweit ausgeweitet, der Deutsche Bankangestellten-Verband (DBV) ruft nach Bloomberg-Angaben ab Mittwoch, dem 18. November, zu einer Warnstreikwoche auf. Die Arbeitgeber haben bisher 4,2 Prozent in zwei Stufen über 36 Monate angeboten, die Gewerkschaften verlangen 6 beziehungsweise 9,5 Prozent. Für die Deutsche Bank Aktie und die Commerzbank Aktie ist das zunächst ein Personalkosten-Thema, nicht der Haupttreiber des Kurses – dennoch lohnt der Blick auf die Zahlen.
Tarifrunde Privatbanken: Warnstreikwoche ab Mittwoch, Arbeitgeber bieten 4,2 Prozent über 36 Monate - Was kostet der Konflikt die Deutsche Bank Aktie und die Commerzbank Aktie?
Verdi und der DBV weiten die Warnstreiks bei den privaten Banken aus, die dritte Runde steht am 23. November an. Was auf dem Tisch liegt, was die Zahlen für die Personalkosten bedeuten und was Anleger der Bankaktien jetzt beobachten können.
Tarifrunde Privatbanken
Was fordern Verdi und DBV – und was bieten die Arbeitgeber?
Verdi fordert für rund 150.000 Beschäftigte der privaten Banken 6 Prozent mehr Gehalt bei 12 Monaten Laufzeit. Auszubildende und dual Studierende sollen 300 Euro pro Monat mehr bekommen, dazu verlangt die Gewerkschaft die unbefristete Übernahme und verbindliche Regeln zum Einsatz von KI. Der DBV geht mit 9,5 Prozent bei 24 Monaten Laufzeit deutlich weiter (Quelle: die-privatbank.de, 16.11.2026).
Die Arbeitgeberseite hatte in der zweiten Runde am 2. November ein Angebot vorgelegt, das sie selbst als „4,2 Prozent in zwei Stufen“ beschreibt. Nach den Angaben von Verdi und DGB bedeutet das konkret: keine Erhöhung bis Juni 2027, im Juli 2027 plus 2,2 Prozent, im Juli 2028 plus 2,0 Prozent und danach nichts mehr bis zum Laufzeitende im September 2029. Für Auszubildende sieht das Angebot nichts vor. Verdi rechnet das auf etwa 1,4 Prozent pro Jahr um.
|Position
|Erhöhung
|Laufzeit
|Weitere Punkte
|Verdi
|6%
|12 Monate
|Azubis +300 € pro Monat, KI-Regeln
|DBV
|9,5%
|24 Monate
|–
|Arbeitgeber
|4,2% in zwei Stufen (2,2 % im Juli 2027, 2,0 % im Juli 2028)
|36 Monate¹
|Nichts für Azubis
¹ Laufzeit laut Angebot bis September 2029. Die Umrechnung auf Jahreswerte beruht auf Angaben von Verdi und ist eine Rechnung, keine Tarifprognose.
Quelle: Verdi/DGB (12.–16.11.2026), die-privatbank.de (16.11.2026), Börsen-Zeitung/Bloomberg (16.11.2026)
Respektloser geht es gar nicht.
Warnstreiks
Wie weit reichen die Warnstreiks – und was sagen die Arbeitgeber?
Die Warnstreiks laufen seit Ende Oktober. Seit Montag, dem 16. November, weitet Verdi sie bundesweit aus, den Auftakt machen Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen mit bis zu drei Streiktagen. Am 17. November gab es Kundgebungen in Leipzig, Magdeburg, Erfurt und Dresden. Der DBV kündigte laut Börsen-Zeitung eine eigene Warnstreikwoche ab Mittwoch an und will nach den Worten seines Verhandlungsführers Wolfgang Ermann nicht bis zur dritten Runde warten.
Der Arbeitgeberverband gibt sich gelassen. Hauptgeschäftsführer Carsten Rogge-Strang sagte laut Börsen-Zeitung, man erwarte keine „nennenswerten Beeinträchtigungen“. Welche Filialen und Abteilungen von Deutsche Bank und Commerzbank konkret betroffen sind, nennen die gelesenen Quellen nicht.
Die dritte Verhandlungsrunde findet am Montag, dem 23. November, um 13:00 Uhr in der Verdi-Bundesverwaltung in Berlin statt, eine Kundgebung beginnt laut Verdi ab 11:30 Uhr. Bis dahin dürfte der Druck der Warnstreiks eher noch zunehmen.
Kaufkraft
Wie passt das Angebot zur Inflation – und warum ist das Thema politisch?
Der Streit fällt in eine Phase hoher Teuerung. Die Inflation im Euroraum lag laut Eurostat-Vorabschätzung vom 4. November im Oktober bei 4,0 Prozent, dem höchsten Stand seit September 2023. Für Deutschland meldete Eurostat 2,8 Prozent (September: 3,3 Prozent). Rechnerisch liegt das Arbeitgeberangebot von rund 1,4 Prozent pro Jahr damit unter der aktuellen Teuerung – ein Argument, das Verdi mit steigenden Preisen, steigenden Gewinnen und steigenden Anforderungen an die Beschäftigten untermauert. Die Arbeitgeber verweisen auf harten Wettbewerb, Investitionen in Technik und geopolitische Risiken.
Dazu kommt die Zinsfrage: Der EZB-Einlagensatz liegt bei 2,50 Prozent. In einer Reuters-Umfrage vom 12. November erwarteten alle 71 befragten Ökonomen für die Sitzung am 17. Dezember eine Anhebung auf 2,75 Prozent. Höhere Leitzinsen stützen tendenziell die Zinsüberschüsse der Banken – diese Einordnung ist eine Einschätzung der Redaktion und keine Prognose für einzelne Institute.
Börse
Welche Rolle spielt der Tarifstreit für Bankaktien – und was ist schon bekannt?
Eine direkte Kursreaktion auf die Tarifrunde ist in den gelesenen Quellen nicht belegt, auch nennt die Börsen-Zeitung keine Aktienbewegungen. Für die Deutsche Bank Aktie stand am 17. November ein anderes Thema im Vordergrund: Ein Datenleck drückte den Kurs laut Reuters-Bericht bei MarketScreener um rund 6 Prozent, am 18. November ging es morgens um etwa 2 Prozent weiter nach unten. Der DAX schloss am Dienstag bei 26.045 Punkten, ein Minus von 2,1 Prozent.
Personalkosten sind für Bankaktien wie die Deutsche Bank Aktie und die Commerzbank Aktie ein relevanter Kostenblock, ein Abschluss oberhalb des Angebots würde die Kostenbasis erhöhen. Wie stark, hängt von Laufzeit und Stufen ab. Eine belastbare Kostenschätzung lässt sich aus den veröffentlichten Eckdaten nicht ableiten.
Häufige Fragen
FAQ zur Tarifrunde Privatbanken
Wie viele Beschäftigte sind von der Tarifrunde Privatbanken betroffen? Verdi spricht von rund 150.000 Beschäftigten der privaten Banken.
Was bieten die Arbeitgeber in der Tarifrunde Privatbanken? Nach Angaben von Verdi und DGB keine Erhöhung bis Juni 2027, dann 2,2 Prozent im Juli 2027 und 2,0 Prozent im Juli 2028, bei 36 Monaten Laufzeit. Die Arbeitgeber sprechen von 4,2 Prozent in zwei Stufen.
Wann ist die nächste Verhandlungsrunde? Die dritte Runde ist für Montag, den 23. November 2026, 13:00 Uhr in Berlin angesetzt.
Was bedeutet der Tarifstreit für die Deutsche Bank Aktie und die Commerzbank Aktie? Eine direkte Kursreaktion ist nicht belegt. Für die Institute geht es vor allem um die künftigen Personalkosten, die vom Ergebnis der Runde abhängen.
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