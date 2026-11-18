Verdi fordert für rund 150.000 Beschäftigte der privaten Banken 6 Prozent mehr Gehalt bei 12 Monaten Laufzeit. Auszubildende und dual Studierende sollen 300 Euro pro Monat mehr bekommen, dazu verlangt die Gewerkschaft die unbefristete Übernahme und verbindliche Regeln zum Einsatz von KI. Der DBV geht mit 9,5 Prozent bei 24 Monaten Laufzeit deutlich weiter (Quelle: die-privatbank.de, 16.11.2026).

Die Arbeitgeberseite hatte in der zweiten Runde am 2. November ein Angebot vorgelegt, das sie selbst als „4,2 Prozent in zwei Stufen“ beschreibt. Nach den Angaben von Verdi und DGB bedeutet das konkret: keine Erhöhung bis Juni 2027, im Juli 2027 plus 2,2 Prozent, im Juli 2028 plus 2,0 Prozent und danach nichts mehr bis zum Laufzeitende im September 2029. Für Auszubildende sieht das Angebot nichts vor. Verdi rechnet das auf etwa 1,4 Prozent pro Jahr um.