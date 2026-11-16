Ein deutlicher Schnitt, aber kein Abschied: Oppenheimer-Analyst Scott Schneeberger senkt das Kursziel für die Target-Hospitality-Aktie von 27 auf 22 US-Dollar und bleibt bei „Outperform“. Zum Schlusskurs von 11,59 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von rund 90 Prozent. Der Anbieter von Unterkünften für Arbeitskräfte setzt stark auf den Bau großer Rechenzentren.
Target-Hospitality-Aktie: Oppenheimer-Analyst Scott Schneeberger senkt das Kursziel auf 22 Dollar – „Outperform“ mit 90 Prozent Potenzial
Oppenheimer-Analyst Scott Schneeberger senkt das Kursziel für die Target-Hospitality-Aktie von 27 auf 22 US-Dollar, bleibt aber bei „Outperform“. Zum Schlusskurs von 11,59 US-Dollar sind das rund 90 Prozent Potenzial. Der Anbieter von Arbeiterunterkünften wächst kräftig, investiert aber massiv.
Steckbrief
- Unternehmen
- Target Hospitality Corp.
- Handelssymbol
- TH (Nasdaq)
- Analyst
- Scott Schneeberger
- Bank
- Oppenheimer
- Rating
- Outperform (bestätigt)
- Kursziel
- 22 US-Dollar (zuvor 27 US-Dollar)
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Oppenheimer zur Target-Hospitality-Aktie
Vom Skeptiker zum Befürworter – Schneeberger bleibt dabei
Scott Schneeberger hatte die Target-Hospitality-Aktie im März von „Perform“ auf „Outperform“ hochgestuft und das Kursziel seitdem mehrfach angehoben – von 11 über 18 und 24 bis auf 27 US-Dollar.
Nun nimmt er einen Teil davon zurück. Die Aktie ist nach den Quartalszahlen deutlich gefallen und notiert weit unter den Hochs des Sommers.
Mit 22 US-Dollar bleibt die Aktienanalyse von Oppenheimer dennoch klar über dem Kurs. Schneeberger interessierte sich im Call vor allem für die wachsende Projektpipeline.
Die Argumente von Scott Schneeberger
Die Quartalszahlen liefern die Argumente für die Einschätzung von Oppenheimer-Analyst Scott Schneeberger:
Umsatzsprung
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 30 Prozent auf 129,1 Millionen US-Dollar und lag über den Erwartungen.
Neues Kerngeschäft
Die Sparte Workforce Hospitality Solutions wuchs um 116 Prozent auf rund 80 Millionen US-Dollar.
Volle Pipeline
Die Pipeline an möglichen Projekten wuchs auf mehr als 25.000 Betten nach zuvor 20.000.
Hohe Investitionen
Die Investitionen stiegen im Quartal auf rund 246 Millionen US-Dollar, die Verschuldung kletterte.
Wachstum auf Pump
Target Hospitality baut sein Geschäft mit Unterkünften für Großbaustellen aus – etwa für Rechenzentren in abgelegenen Regionen. Dafür nimmt das Unternehmen viel Geld in die Hand.
Die Nettoverschuldung stieg auf das 1,4-Fache des annualisierten operativen Ergebnisses nach dem 0,6-Fachen im Vorquartal. Das Management erwartet einen weiteren Anstieg, bevor die Quote wieder sinkt.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Oppenheimer & Co. Inc., Analyst Scott Schneeberger. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 22 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.oppenheimer.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Target Hospitality Corp. (TH): Kaufen, Kursziel 22,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Oppenheimer (Analyst Scott Schneeberger). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 14:42 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 14:42 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Oppenheimer (Analyst Scott Schneeberger).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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