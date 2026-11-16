Target-Hospitality-Aktie: Oppenheimer-Analyst Scott Schneeberger senkt das Kursziel auf 22 Dollar – „Outperform“ mit 90 Prozent Potenzial

Nun nimmt er einen Teil davon zurück. Die Aktie ist nach den Quartalszahlen deutlich gefallen und notiert weit unter den Hochs des Sommers.

Mit 22 US-Dollar bleibt die Aktienanalyse von Oppenheimer dennoch klar über dem Kurs. Schneeberger interessierte sich im Call vor allem für die wachsende Projektpipeline.