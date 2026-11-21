Am 18. November meldete Target das stärkste Umsatzwachstum seit mehr als fünf Jahren. Der Nettoumsatz stieg um 7,1 Prozent auf 27,1 Milliarden Dollar, die Erlöse auf vergleichbarer Fläche um 5,6 Prozent. Analysten hatten laut CNBC nur 3,8 Prozent erwartet. Getragen wurde das Plus von 5 Prozent mehr Kundenbesuchen. Target hatte im Quartal die Preise für fast 2.000 weitere Artikel gesenkt. Die Target Aktie stieg am Mittwoch zeitweise um rund 7 Prozent.