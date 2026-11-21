Die Target Aktie (ISIN: US87612E1064, WKN: 856243, Handelssymbol Xetra: DYH, US-Handelssymbol: TGT, NYSE) gehört zu den wenigen US-Werten, die die schwärzeste Börsenwoche seit April 2025 im Plus beendet haben. Von 161,45 Dollar am 13. November stieg sie bis zum Freitag, 20. November 2026, auf 165,83 Dollar. Der Auslöser: Quartalszahlen, die eine Trendwende beim US-Händler belegen.
Target Aktie: Bestes Wachstum seit fünf Jahren, Prognose erhöht – der Gewinner, den der Crash nicht erwischt
Die Target Aktie legt in der Ausverkaufswoche zu, während der Nasdaq abstürzt. Die Quartalszahlen zeigen eine echte Wende. Doch ein Fünftel des Gewinns stammt aus einem Sondereffekt.
Die Zahlen
Was die Target Aktie am Mittwoch antrieb
Am 18. November meldete Target das stärkste Umsatzwachstum seit mehr als fünf Jahren. Der Nettoumsatz stieg um 7,1 Prozent auf 27,1 Milliarden Dollar, die Erlöse auf vergleichbarer Fläche um 5,6 Prozent. Analysten hatten laut CNBC nur 3,8 Prozent erwartet. Getragen wurde das Plus von 5 Prozent mehr Kundenbesuchen. Target hatte im Quartal die Preise für fast 2.000 weitere Artikel gesenkt. Die Target Aktie stieg am Mittwoch zeitweise um rund 7 Prozent.
Für das Gesamtjahr erhöhte der Konzern die Umsatzprognose um einen Prozentpunkt auf rund 6 Prozent Wachstum. Den Gewinn je Aktie erwartet Target nun bei 10,65 bis 11,40 Dollar.
Das Kleingedruckte
Ein Fünftel des Gewinns kommt vom Staat
Im bereinigten Gewinn je Aktie von 2,65 Dollar stecken 50 Cent aus einmaligen Rückerstattungen von Zöllen, insgesamt 228 Millionen Dollar. Ohne diesen Effekt lag der Gewinn laut Benzinga bei 2,15 Dollar – immer noch über den erwarteten 2,07 Dollar. Rechnet man die Rückerstattungen aus der Jahresprognose heraus, notiert die Target Aktie nach einer Berechnung von Invezz beim rund 18-Fachen des Gewinns.
Einordnung der Redaktion: Die Target Aktie zeigt, wohin das Geld in dieser Woche floss – zu Händlern mit stabilen Umsätzen. Die nächsten Zahlen kommen laut Public.com am 2. März 2027.
FAQ
Die wichtigsten Fragen zur Target Aktie
Warum steigt die Target Aktie?
Wegen eines starken Quartals mit mehr Kundenbesuchen und einer angehobenen Jahresprognose.
Wie viel trugen Zollrückerstattungen zum Gewinn bei?
50 Cent je Aktie, insgesamt 228 Millionen Dollar.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Target Aktie?
ISIN US87612E1064, WKN 856243, deutsches Kürzel DYH, US-Handelssymbol TGT an der NYSE.
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