Ein Einzelhändler, der vor einem Jahr abgeschrieben war, jagt neue Höchststände: Die Target-Aktie (ISIN: US87612E1064, WKN: 856243, Handelssymbol: TGT an der NYSE, deutsches Kürzel: DYH) steigt im frühen US-Handel am Dienstag um rund 3,7 Prozent auf etwa 174,37 US-Dollar. Die Target Aktie erreicht damit ein neues 52-Wochen-Hoch und zählt zu den S&P 500 Gewinnern des Tages. Auf Sicht von zwölf Monaten hat sich der Kurs laut Investing.com fast verdoppelt, das Tief lag im November 2025 bei rund 84 Dollar.
Target-Aktie ist S&P 500 Gewinner: Plus 4 Prozent auf Jahreshoch – der Comeback-Wert vor dem Weihnachtsgeschäft
Die Target-Aktie steigt am 24. November 2026 um 3,7 Prozent auf 174,37 US-Dollar und erreicht ein neues 52-Wochen-Hoch. Seit den starken Quartalszahlen vom 18. November und dem angehobenen Ausblick gilt der Einzelhändler als Comeback-Geschichte, kurz vor dem Black Friday kommt neuer Schwung dazu.
Die Gründe für den Kursgewinn
Das Comeback nimmt Fahrt auf
Target hat die Wende geschafft: Nach Jahren der Schwäche überzeugte der Konzern am 18. November mit dem besten Umsatzwachstum seit fünf Jahren.
Starkes Quartal
Der Umsatz stieg um 7,1 Prozent auf 27,07 Milliarden Dollar, die vergleichbaren Umsätze um 5,6 Prozent, getragen von fünf Prozent mehr Kundenverkehr. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 2,65 Dollar.
Höhere Prognose
Das Management hob die Jahresprognose an: Der Umsatz soll um rund 6 Prozent wachsen, der Gewinn je Aktie zwischen 10,65 und 11,40 Dollar liegen. Im November habe sich der Umsatz nach einer kurzen Delle im Oktober wieder beschleunigt.
Analysten ziehen nach
Mehrere Analysten haben ihre Kursziele nach oben gesetzt, etwa Telsey auf 190 Dollar und Piper Sandler auf 176 Dollar, wobei Piper Sandler bei Neutral bleibt.
Rückenwind aus dem Sektor
Auch Dollar Tree meldet heute starke Zahlen und steigt kräftig. Anleger setzen vor dem Black Friday auf Händler mit Kundenzulauf.
Einordnung
Qualität des Gewinns im Blick
Ein Teil des Gewinns kam aus Einmaleffekten: Zollrückerstattungen steuerten 0,50 Dollar je Aktie bei. Ohne sie lag der bereinigte Gewinn bei 2,15 Dollar, immer noch über den erwarteten 2,07 Dollar. Nach der Rally liegt die Aktie nahe dem Jahreshoch, und der Konsens der Analysten lautet laut MarketBeat nur Halten.
Häufige Fragen zur Target-Aktie
Warum ist die Target-Aktie heute S&P 500 Gewinner?
Die Aktie steigt auf ein neues Jahreshoch. Treiber sind die starken Quartalszahlen vom 18. November, der angehobene Ausblick und ein freundliches Umfeld für Einzelhändler vor dem Black Friday.
Wie stark steigt die Target Aktie?
Laut Indikation legt die Aktie im frühen US-Handel am 24. November 2026 rund 3,7 Prozent auf etwa 174,37 US-Dollar zu.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Target-Aktie?
Die ISIN lautet US87612E1064, die WKN 856243. An der NYSE wird die Aktie unter TGT gehandelt, in Deutschland unter DYH.
Wann legte Target die letzten Zahlen vor?
Der Konzern hat die Zahlen zum dritten Quartal am 18. November 2026 veröffentlicht.
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