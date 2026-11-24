Warum ist die Target-Aktie heute S&P 500 Gewinner?

Die Aktie steigt auf ein neues Jahreshoch. Treiber sind die starken Quartalszahlen vom 18. November, der angehobene Ausblick und ein freundliches Umfeld für Einzelhändler vor dem Black Friday.

Wie stark steigt die Target Aktie?

Laut Indikation legt die Aktie im frühen US-Handel am 24. November 2026 rund 3,7 Prozent auf etwa 174,37 US-Dollar zu.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Target-Aktie?

Die ISIN lautet US87612E1064, die WKN 856243. An der NYSE wird die Aktie unter TGT gehandelt, in Deutschland unter DYH.

Wann legte Target die letzten Zahlen vor?

Der Konzern hat die Zahlen zum dritten Quartal am 18. November 2026 veröffentlicht.