Krebsforschung mit Rückenwind: Canaccord-Analyst John Newman bestätigt für die Tango-Therapeutics-Aktie das Rating „Buy“ und ein Kursziel von 46 US-Dollar. Beim Kurs von 22,62 US-Dollar am 17. November errechnet sich ein Potenzial von rund 103 Prozent.
Tango-Therapeutics-Aktie: Canaccord sieht das Ziel doppelt so hoch wie den Kurs
Canaccord-Analyst John Newman bestätigt „Buy“ für die Tango-Therapeutics-Aktie mit einem Kursziel von 46 US-Dollar. Starke Daten bei Bauchspeicheldrüsenkrebs stützen die Firma.
Steckbrief
- Unternehmen
- Tango Therapeutics, Inc.
- Handelssymbol
- TNGX (Nasdaq)
- Analyst
- John Newman
- Bank
- Canaccord Genuity
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 46 US-Dollar
Stand: 17.11.2026, Kurs am 17.11.2026 (Handelsverlauf) laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks)
Canaccord Genuity zur Tango-Therapeutics-Aktie
Starke Kombinationsdaten – Newman bleibt beim Kauf
John Newman setzt auf den Wirkstoff Vopimetostat.
Tango Therapeutics entwickelt Vopimetostat, einen Hemmer des Enzyms PRMT5 für Tumoren mit einem bestimmten Gendefekt (MTAP-Verlust). In Kombination mit Daraxonrasib von Revolution Medicines erreichte das Mittel bei vorbehandeltem Bauchspeicheldrüsenkrebs eine Ansprechrate von 82 Prozent.
Nach neun Monaten waren 88 Prozent der Patienten ohne Fortschreiten der Erkrankung. Die Daten wurden auf dem Krebskongress ESMO 2026 vorgestellt.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Canaccord-Genuity-Analyst John Newman zu lesen ist:
Hohe Ansprechrate
82 Prozent der Patienten sprachen auf die Kombination an.
Zulassungsstudie
Eine Phase-3-Studie in der Erstlinie soll im ersten Halbjahr 2027 starten.
Volle Kasse
Tango verfügt über knapp 978 Millionen US-Dollar an Barmitteln und Anlagen.
Lungenkrebs
Im Januar 2027 will Tango seine Strategie bei Lungenkrebs vorstellen.
Kosten steigen
Die Betriebsausgaben stiegen im dritten Quartal um 97 Prozent auf 78 Millionen US-Dollar, der Verlust lag bei 68 Millionen US-Dollar. Eine höhere Dosis der Kombination erwies sich als schlecht verträglich.
Die konkrete Begründung der Studie liegt nicht öffentlich vor.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Canaccord Genuity LLC, Analyst John Newman. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 46 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: canaccordgenuity.bluematrix.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Tango Therapeutics, Inc. (TNGX): Kaufen, Kursziel 46,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von John Newman, Aktienanalyst, Canaccord Genuity LLC vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 19:42 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 19:42 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: John Newman, Aktienanalyst, Canaccord Genuity LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.