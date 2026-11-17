Tango Therapeutics entwickelt Vopimetostat, einen Hemmer des Enzyms PRMT5 für Tumoren mit einem bestimmten Gendefekt (MTAP-Verlust). In Kombination mit Daraxonrasib von Revolution Medicines erreichte das Mittel bei vorbehandeltem Bauchspeicheldrüsenkrebs eine Ansprechrate von 82 Prozent.

Nach neun Monaten waren 88 Prozent der Patienten ohne Fortschreiten der Erkrankung. Die Daten wurden auf dem Krebskongress ESMO 2026 vorgestellt.