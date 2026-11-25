Warum ist die Tamarack Valley Energy Aktie S&P/TSX Composite Verlierer?

Die Aktie fiel um 1,54 Prozent auf 11,50 kanadische Dollar. Nach der in Aktien bezahlten Headwater-Übernahme lastet zusätzliches Angebot auf dem Kurs, zudem blieb der Energiesektor schwach.

Was bringt die Fusion mit Headwater?

Das Unternehmen erwartet Synergien von mehr als 90 Millionen Dollar pro Jahr.

Wo fördert Tamarack Valley Energy?

Vor allem im Clearwater-Gebiet in der kanadischen Provinz Alberta.