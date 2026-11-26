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Talanx Aktie: Versicherungskonzern peilt die nächste Rekordmarke an

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 15:59 1 Min. ZertifikateJournal

Talanx peilt für 2026 einen Nettogewinn von 2,8 Mrd. Euro an und für 2027 bereits 3,0 Mrd. Euro.

Bild: Talanx AG

Bei Talanx (ISIN: DE000TLX1005, WKN: TLX100, Ticker: TLX) scheinen die Gewinnziele nur noch Zwischenstationen zu sein, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe. Nachdem der Versicherungskonzern seine Erwartungen für 2026 bereits mehrfach angehoben habe, habe das Management nun erneut nachgelegt. Statt "deutlich mehr als 2,7 Mrd. Euro" würden nun 2,8 Mrd. Euro Nettogewinn angepeilt. Damit würde die ursprünglich erst für 2027 avisierte Marke von 2,5 Mrd. Euro deutlich übertroffen. Und die Reise solle weitergehen. Für 2027 nehme Talanx einen Gewinn von 3,0 Mrd. Euro ins Visier. Die Basis sei solide. In den ersten neun Monaten sei der Überschuss um 12% auf den Rekordwert von 2,2 Mrd. Euro geklettert. Besonders erfreulich habe sich das Kapitalanlageergebnis entwickelt. Der Konzern habe dabei von der Umschichtung niedrig verzinster Anlagen in höher rentierliche Investments profitiert. Auch Analysten hätten positiv reagiert. Die DZ habe ihren fairen Wert für die Aktie auf 150 Euro angehoben und die Kaufempfehlung bestätigt. Hohe bilanzielle Reserven und steigende Kapitalanlagerenditen dürften den Gegenwind aus sinkenden Preisen in Teilen des Versicherungsgeschäfts mehr als ausgleichen, habe es geheißen. Mit einem Turbo (ISIN: DE000HT4M7Q2, WKN: HT4M7Q) von HSBC könnten Anleger der Einschätzung gehebelt folgen. (Ausgabe 47/2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.

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