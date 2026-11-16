Takeda-Aktie: BofA-Analyst Koichi Mamegano bleibt bei „Buy“ – Kursziel steigt auf 26,7 Dollar

Takeda erwartet für das Geschäftsjahr bis März 2027 nun einen Umsatz von 4.700 Milliarden Yen statt 4.640 Milliarden Yen. Die Anhebung geht vor allem auf Währungseffekte zurück.

Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn soll 1.190 Milliarden Yen erreichen.