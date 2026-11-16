Rückenwind für den japanischen Pharmariesen: BofA-Analyst Koichi Mamegano bleibt bei „Buy“ für die Takeda-Aktie und hebt das Kursziel für die US-Aktie (ADR) von 21,9 auf 26,7 US-Dollar. Zum Kurs von 21,73 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 23 Prozent. Takeda ist der größte Pharmakonzern Japans.
Takeda-Aktie: BofA-Analyst Koichi Mamegano bleibt bei „Buy“ – Kursziel steigt auf 26,7 Dollar
BofA-Analyst Koichi Mamegano bleibt bei „Buy“ für die Aktie von Takeda und hebt das Kursziel für die US-Aktie (ADR) von 21,9 auf 26,7 US-Dollar. Zum Kurs von 21,73 US-Dollar sind das rund 23 Prozent Potenzial. Der japanische Pharmakonzern hat seine Jahresprognose angehoben.
Steckbrief
- Unternehmen
- Takeda Pharmaceutical Company Limited (ADR)
- Handelssymbol
- TAK (NYSE)
- Analyst
- Koichi Mamegano
- Bank
- BofA Securities
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 26,7 US-Dollar je ADR (zuvor 21,9 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026 (ADR, NYSE)
BofA zur Takeda-Aktie
Höhere Prognose, neue Medikamente – Mamegano erhöht das Ziel
Koichi Mamegano hebt sein Kursziel deutlich an. Takeda hat nach dem ersten Halbjahr die Jahresprognose erhöht.
Takeda erwartet für das Geschäftsjahr bis März 2027 nun einen Umsatz von 4.700 Milliarden Yen statt 4.640 Milliarden Yen. Die Anhebung geht vor allem auf Währungseffekte zurück.
Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn soll 1.190 Milliarden Yen erreichen.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von BofA-Analyst Koichi Mamegano zu lesen ist:
Neues Schlafmittel
ORZEYFUL gegen die Schlafkrankheit Narkolepsie ist in Japan und China gestartet, der US-Start hängt noch von der Drogenbehörde DEA ab.
Neues Blutmittel
MIMRYLO gegen eine seltene Bluterkrankung ist seit August in den USA erhältlich.
Schuppenflechte
Für Zasocitinib gegen Schuppenflechte läuft in den USA eine beschleunigte Prüfung.
Kapitalmarkttag
Am 11. Dezember stellt Takeda in Tokio seine Ziele vor.
Ohne Währungseffekt leicht rückläufig
Bereinigt um Wechselkurse sank der Umsatz im ersten Halbjahr um 1 Prozent. Ältere Medikamente verlieren an Umsatz.
Die neuen Produkte müssen diese Rückgänge erst ausgleichen.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist BofA Securities Japan Co., Ltd., Analyst Koichi Mamegano. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 26,7 US-Dollar je ADR wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: business.bofa.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Takeda Pharmaceutical Company Limited (ADR) (TAK): Kaufen, Kursziel 26,70 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Koichi Mamegano, Aktienanalyst, BofA Securities Japan Co., Ltd. vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 17:19 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 17:19 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Koichi Mamegano, Aktienanalyst, BofA Securities Japan Co., Ltd..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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