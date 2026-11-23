Die Take-Two-Aktie steht nach dem spektakulären Verkaufsstart von GTA 6 vor einer entscheidenden Phase. Mit rund 3,79 Milliarden USD kumulierten Bruttobuchungen bis zum ersten Verkaufstag hat das Spiel selbst optimistische Erwartungen übertroffen. Wells Fargo hatte ursprünglich lediglich rund 2 Milliarden USD erwartet. Analyst Alec Brondolo bestätigt deshalb seine positive Einschätzung und hält am Rating "overweight" fest. Das zuletzt bestätigte Kursziel von 300 USD liegt rund 42,9 Prozent über dem NASDAQ-Schlusskurs von 210,00 USD. Für Anleger eröffnet sich damit eine interessante Ausgangslage: Die operative Entwicklung ist außergewöhnlich stark, während die Aktie bislang nicht im gleichen Ausmaß profitiert. Allerdings bleiben hohe Erwartungen, die weitere Verkaufsentwicklung und offene Fragen zur langfristigen Monetarisierung wichtige Risiken. Die entscheidende Botschaft der Take-Two-Aktienanalyse lautet deshalb: GTA 6 hat bereits Geschichte geschrieben, doch für die Börse beginnt jetzt erst die eigentliche Bewährungsprobe. Kann Take-Two den Rekordstart in dauerhaft steigende Gewinne verwandeln, könnte die positive Einschätzung von Wells Fargo zusätzlichen Rückenwind erhalten.

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Disclaimer

Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.