Dabei komme es auf zwei verschiedene Leistungen an. Eine starke Marke könne Menschen dazu bringen, ein Spiel vorab zu kaufen. Damit sie Monate später zurückkehrten, müsse das laufende Angebot sie weiter überzeugen. Die erste Leistung werde bereits am Startwochenende sichtbar, die zweite erst im Zeitverlauf. Auch besonders gute Auftaktzahlen gäben daher noch keine verlässliche Auskunft darüber, wie häufig Spieler später zurückkehrten oder wie viel sie zusätzlich ausgäben. Gerade in diesem Unterschied liege die Chance für geduldige Aktionäre und das Risiko für allzu optimistische Gewinnschätzungen.