Am Abend vor dem Start von Grand Theft Auto VI kostet die Take-Two Interactive-Aktie (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker: TTWO) deutlich weniger als noch einen Handelstag zuvor. Am 17. November 2026 schloss das Papier an der NASDAQ um 16:00 Uhr New Yorker Zeit bei 203,93 USD, ein Verlust von 9,54 USD oder 4,47%. Nachbörslich erholte sich der Kurs bis 19:59 Uhr um 4,28 USD oder 2,10% auf 208,21 USD. Während Millionen Spieler auf die Freischaltung warten, beschäftigt die Aktionäre eine andere Frage: Wie viele Exemplare muss Rockstar Games eigentlich verkaufen, damit ein Welterfolg auch an der Börse als Erfolg gilt?
Take-Two Interactive Aktie vor dem GTA-6-Start - reichen 1,9 Milliarden Dollar am ersten Wochenende?
Die Take-Two Interactive-Aktie fällt vor dem Start von GTA VI um 4,47%, während die Bank of America die Messlatte für das erste Wochenende bei 1,9 Mrd. USD ansetzt.
GTA VI startet mit einer Milliardenhürde
Omar Dessouky von der Bank of America liefere dafür einen konkreten Maßstab. Nach seiner Einschätzung müsse GTA VI am ersten Wochenende rund 1,9 Mrd. USD an Verkäufen erzielen, um die Erwartungen der Investoren für das Geschäftsjahr 2027 zu erfüllen. Das sei eine bemerkenswerte Messlatte. Selbst ein Spiel, das in wenigen Tagen mehr als eine Milliarde Dollar umsetze, könnte demnach hinter den Vorstellungen eines Teils des Marktes zurückbleiben. Take-Two selbst habe die 1,9 Mrd. USD nicht als Ziel für die Premiere ausgegeben.
In der Nacht auf Donnerstag, den 19. November, soll GTA VI offiziell erscheinen. Bereits in den vergangenen Tagen hätten millionenfache Vorab-Downloads den Internetverkehr erhöht. Zur Veröffentlichung werde mit einem weiteren sprunghaften Anstieg gerechnet. Die Downloads hätten für Spieler einen praktischen Zweck: Wer die umfangreichen Spieldateien bereits auf der Konsole habe, könne zur Freischaltung schneller loslegen. Für Aktionäre sei die Zahl schwieriger zu lesen. Dieselbe vorbestellte Kopie könne erst in der Vorbestellstatistik auftauchen, dann im Datenverkehr und schließlich in der Verkaufsbilanz des ersten Wochenendes. Wirtschaftlich bleibe das ein einziger Kauf.
Gerade deshalb werde die erste offizielle Zahl so interessant. Omar Dessouky rechne am Montag, den 23. November, mit einer Mitteilung von Take-Two. Eine frühere Veröffentlichung bereits am Freitag, den 20. November, wäre aus seiner Sicht ein mögliches Indiz für besonders starke Verkäufe am ersten Tag. Einen festen Berichtstermin habe der Konzern damit nicht zugesagt. Ebenso wichtig wie der Tag der Meldung wäre ihr Wortlaut. Weltweite Verkäufe an Endkunden, die Zahl verkaufter Exemplare und der im Konzernabschluss erfasste Umsatz beantworteten jeweils eine andere Frage. Eine imposante Zahl ohne Bezugsgröße ließe für die Bewertung der Aktie viel offen.
Was Take-Two an seiner Prognose tatsächlich erhöht hat
Take-Two habe die Prognose für den Nettoumsatz von zuvor 7,9 bis 8,1 Mrd. USD auf 7,98 bis 8,18 Mrd. USD angehoben. Der Zeitraum verdiene Beachtung: Der Ausblick gelte für das Geschäftsjahr 2027, das am 31. März 2027 ende. Damit flössen neben dem Weihnachtsgeschäft auch die ersten drei Monate des kommenden Kalenderjahres in die Rechnung ein. Ob GTA VI nach den Feiertagen weitere Käufer gewinne, habe für die Jahresbilanz also durchaus Gewicht.
Am Mittelpunkt steige das Umsatzziel von 8,0 auf 8,08 Mrd. USD, ein Plus von 80 Mio. USD oder 1%. Verglichen mit der öffentlichen Aufmerksamkeit für GTA VI wirke die Anhebung überschaubar. Die Premiere sei allerdings schon in der bisherigen Planung enthalten gewesen. Wer die 80 Mio. USD als Schätzung für den gesamten Umsatzbeitrag des Spiels lese, unterschätze dessen Bedeutung ebenso sehr wie jemand, der sämtliche Startverkäufe nachträglich auf die neue Konzernprognose aufschlage.
Für die sogenannten Net Bookings habe Take-Two die Jahresspanne von 8,0 bis 8,2 Mrd. USD bestätigt. Diese operative Kennzahl erfasse unter anderem digitale Verkäufe und physische Lieferungen an den Handel in der jeweiligen Periode. Bei Produkten mit fortlaufenden Leistungen könne sich der Zeitpunkt des Verkaufs von dem Zeitpunkt unterscheiden, zu dem der zugehörige Umsatz bilanziell erfasst werde. Für Aktionäre ergebe sich daraus eine aufschlussreiche Kombination: Das Management traue sich beim ausgewiesenen Jahresumsatz etwas mehr zu, halte an seiner bisherigen Erwartung für die Net Bookings aber fest.
Sechs Wochen entscheiden über einen großen Teil des Geschäftsjahres
Wie stark Take-Two mit einem erfolgreichen Weihnachtsgeschäft rechne, zeige der Ausblick für das laufende dritte Geschäftsquartal bis Ende Dezember. Der Konzern erwarte einen Nettoumsatz von 3,27 bis 3,42 Mrd. USD und Net Bookings von 3,35 bis 3,50 Mrd. USD. Am jeweiligen Mittelpunkt entspräche das rund 41% des geplanten Jahresumsatzes und gut 42% der jährlichen Net Bookings. Zu diesen Zahlen trügen auch andere Spiele bei. GTA VI blieben von der Veröffentlichung bis zum Quartalsende jedoch nur rund sechs Wochen, um seinen Anteil zu liefern.
Für den Gewinn sei diese Konzentration noch ausgeprägter. Take-Two stelle für das Dezemberquartal 1,30 bis 1,44 USD Gewinn je verwässerter Aktie in Aussicht, für das gesamte Geschäftsjahr dagegen lediglich 0,57 bis 0,75 USD. Ein starkes Weihnachtsquartal müsse also zugleich schwächere Phasen des Jahres auffangen. Das erkläre, warum der Verlauf der ersten Verkaufswochen für Investoren erheblich mehr sei als ein Wettstreit um den nächsten Branchenrekord. Ein Teil der erwarteten Ertragswende stecke bereits in der Jahresplanung.
Der Kalender biete zugleich eine zweite Chance. Nicht jeder potenzielle Käufer werde am Donnerstag um Mitternacht vor der Konsole sitzen. Zwischen dem ersten Wochenende und Weihnachten lägen mehrere Wochen, in denen Empfehlungen von Freunden, Rezensionen und Geschenkkäufe zusätzliche Nachfrage auslösen könnten. Ein außergewöhnlich starker Start wäre für Take-Two am wertvollsten, wenn ihm im Dezember weitere starke Wochen folgten. Wären hingegen sehr viele ohnehin geplante Käufe in die Vorbestellung gerutscht, könnte ein glänzender Auftakt ein weniger dynamisches Weihnachtsgeschäft verdecken.
Die größere Chance beginnt nach dem ersten Durchspielen
Omar Dessouky begründe seine positive Sicht auf Take-Two vor allem mit den langfristigen Einnahmemöglichkeiten rund um GTA Online. Der Verkauf des Hauptspiels erschließe zunächst eine große Käuferbasis. Gelinge es Rockstar Games, einen erheblichen Teil dieser Käufer über Jahre im GTA-Umfeld zu halten, könne eine Veröffentlichung über viele Quartale Geld einspielen. Für Aktionäre wäre das wertvoll, weil der Konzern zwischen zwei großen Neuerscheinungen auf eine breitere Einnahmebasis zurückgreifen könnte.
Dabei komme es auf zwei verschiedene Leistungen an. Eine starke Marke könne Menschen dazu bringen, ein Spiel vorab zu kaufen. Damit sie Monate später zurückkehrten, müsse das laufende Angebot sie weiter überzeugen. Die erste Leistung werde bereits am Startwochenende sichtbar, die zweite erst im Zeitverlauf. Auch besonders gute Auftaktzahlen gäben daher noch keine verlässliche Auskunft darüber, wie häufig Spieler später zurückkehrten oder wie viel sie zusätzlich ausgäben. Gerade in diesem Unterschied liege die Chance für geduldige Aktionäre und das Risiko für allzu optimistische Gewinnschätzungen.
Ein einfaches Beispiel verdeutliche den wirtschaftlichen Wert der Spielerbindung. Eine Million zusätzlich verkaufte Exemplare brächten einmalig Erlöse. Eine Million regelmäßig aktive Spieler könnten über längere Zeit Einnahmen beisteuern, sofern sie tatsächlich kostenpflichtige Angebote nutzten. Für keine der beiden Gruppen lasse sich der Gewinnbeitrag allein aus ihrer Größe ablesen. Vertriebskosten, Entwicklungsaufwand und die laufende Betreuung des Angebots entschieden mit darüber, was bei Take-Two verbleibe.
Warum acht Milliarden Dollar Umsatz noch keine acht Milliarden Dollar Erfolg sind
Für das laufende Geschäftsjahr rechne Take-Two bei knapp 8,1 Mrd. USD Umsatz am Mittelpunkt mit einem Nettogewinn von 109 bis 142 Mio. USD. Aus den Mittelpunkten beider Spannen ergebe sich eine Nettomarge von rund 1,6%. Zugleich erwarte das Unternehmen einen operativen Mittelzufluss von mehr als einer Milliarde USD. Beide Größen zeichneten ein unterschiedliches Bild der Ertragskraft, weil etwa nicht zahlungswirksame Aufwendungen und der Zeitpunkt von Einzahlungen das Verhältnis von Gewinn und Mittelzufluss beeinflussten.
Für die Bewertung habe das eine konkrete Folge. Bei einem Schlusskurs von 203,93 USD und einem erwarteten Jahresgewinn von 0,66 USD je Aktie am Mittelpunkt läge das rechnerische Kurs-Gewinn-Verhältnis bei rund 309. Ein einzelnes Jahr mit großen Veröffentlichungen und erheblichen Aufwendungen liefere nur einen begrenzten Maßstab für den Wert des Unternehmens. Die Rechnung zeige dennoch, wie viel von höheren künftigen Gewinnen abhänge. Sollten die Erlöse aus GTA VI über mehrere Jahre tragen und die Kosten langsamer wachsen, könnte der Gewinn überproportional steigen. Bleibe dieser Effekt aus, wäre selbst ein spektakulärer Verkaufsrekord eine dünne Grundlage für die Bewertung.
Dreizehn Kaufurteile im November – die Kursziele im Überblick
Unter den 13 betrachteten November-Einschätzungen finde sich durchweg eine Kaufempfehlung. Zwölf Häuser hätten ein Kursziel genannt. Die folgenden Einstufungen seien einheitlich als "buy" zusammengefasst. Die Spanne reiche von 262 bis 330 USD. Wie unterschiedlich die Analysten das Ertragspotenzial einschätzten, zeige besonders der Vergleich zwischen der Bank of America und BTIG: Beide sähen die Aktie positiv, zwischen ihren Zielwerten lägen jedoch 68 USD je Anteilsschein.
13. November: Brian Pitz von BMO Capital Markets bestätige das Rating "buy" mit einem Kursziel von 285 USD.
11. November: Omar Dessouky von der Bank of America bestätige "buy" und 330 USD. Das sei das höchste Kursziel der betrachteten Gruppe.
11. November: Chris Schoell von UBS bewerte die Aktie mit "buy", senke das Kursziel jedoch von 300 auf 295 USD.
11. November: Andrew Marok von Raymond James bekräftige seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 300 USD.
10. November: James Callahan von Piper Sandler bestätige "buy" bei einem Kursziel von 290 USD.
10. November: Bryan Smilek von J.P. Morgan bekräftige "buy" mit einem Ziel von 310 USD.
10. November: Oppenheimer bestätige das Rating "buy" und ein Kursziel von 280 USD. Ein Analyst sei bei dieser Einschätzung namentlich nicht ausgewiesen.
10. November: Eric Sheridan von Goldman Sachs bestätige "buy" und hebe das Kursziel von 285 auf 290 USD an.
10. November: Matthew Cost von Morgan Stanley bekräftige seine Kaufempfehlung mit einem Ziel von 280 USD.
10. November: Eric Handler von Roth MKM bestätige "buy" bei einem Kursziel von 272 USD.
9. November: Clark Lampen von BTIG halte an "buy" und 262 USD fest. Das sei das niedrigste bezifferte Kursziel der Gruppe.
9. November: Jason Bazinet von Citi bestätige "buy" mit einem Kursziel von 270 USD.
6. November: Aaron Lee von Macquarie nehme die Bewertung mit "buy" auf. Ein Kursziel sei bei dieser Empfehlung nicht angegeben.
Was die Einigkeit der Analysten für Anleger bedeutet
Der einfache Durchschnitt der zwölf bezifferten Ziele liege bei 288,67 USD. Gegenüber dem Schlusskurs vom 17. November entspräche das einem rechnerischen Potenzial von rund 41,6%, gegenüber dem nachbörslichen Kurs von 208,21 USD noch rund 38,6%. Selbst das niedrigste Ziel von Clark Lampen läge 28,48% über dem regulären Schlusskurs. Das höchste Ziel von Omar Dessouky entspräche einem Abstand von 61,82%. Die Rechnungen bezögen sich auf die ausgewählten November-Urteile. Wie die Analysten die tatsächlichen Startverkäufe bewerteten, könne sich naturgemäß erst nach der Veröffentlichung zeigen.
Aussagekräftiger als die Zahl der Kaufempfehlungen sei in diesem Fall der Vergleich zweier kleiner Revisionen. Eric Sheridan von Goldman Sachs habe sein Ziel um fünf Dollar angehoben, Chris Schoell von UBS seines um fünf Dollar gesenkt. Am Ende lägen ihre neuen Ziele mit 290 und 295 USD nur fünf Dollar auseinander. Für einen Anleger, der allein auf die Richtung der Änderung schaue, gingen die beiden Urteile auseinander. Wer auf das Ergebnis blicke, sehe zwei fast identische Bewertungen. Kaum ableiten lasse sich daraus hingegen, wie die Aktie auf die allererste Verkaufsmeldung reagieren werde.
Worauf es nach der Freischaltung ankommt
Am ersten Wochenende zähle der Absatz. Bis Weihnachten werde wichtiger, ob GTA VI auch jene Kunden erreiche, die das Spiel noch nicht vorbestellt hätten. Über das Geschäftsjahr hinaus entscheide schließlich die Frage, ob Rockstar Games die Käufer im GTA-Umfeld halten und Take-Two daraus nachhaltig höhere Gewinne erzielen könne. Diese drei Prüfungen fänden zu unterschiedlichen Zeitpunkten statt. Die Aktie könne daher auf gute erste Verkaufszahlen zurückhaltend reagieren und später von einem starken Weihnachtsgeschäft profitieren. Ebenso könne ein außergewöhnlicher Auftakt Erwartungen wecken, die sich im weiteren Verlauf als zu hoch erwiesen.
Unter dem Strich überwiegen für die Take-Two Interactive-Aktie die Chancen, allerdings zu einem Kurs, der bereits erhebliches Gewinnwachstum voraussetzt. Die interessanteste Zahl nach dem Start dürfte deshalb die zweite sein: Nach der ersten Meldung über die begeisterten Frühkäufer wird sich zeigen, wie gut sich GTA VI verkauft, wenn die Vorbestellungen abgearbeitet sind.
Wer im Freundeskreis schon den Fluchtwagen für Donnerstag organisiert hat, darf diesen Artikel an die Crew schicken. Für den Finanzteil eines GTA-Abends braucht man schließlich jemanden, der "Net Bookings" erklären kann, während die anderen noch das Update laden.
Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 18. November 2026
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