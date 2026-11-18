Thomas G. Wunder, Redakteur bei "AnlegerPlus", nimmt die Take-Two Interactive-Aktie (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker: TTWO) unter die Lupe.
Take-Two Interactive Aktie: Solide Q2-Zahlen – Hoffnung ruht auf GTA VI
Take-Two setzt auf GTA VI – doch wie viel vom erhofften Verkaufserfolg steckt schon im Aktienkurs?
Take-Two habe am 09.11.2026 nach Börsenschluss Zahlen für das abgelaufene zweite Quartal des Geschäftsjahres 2027 vorgelegt. Der Nettoumsatz habe im Berichtszeitraum bei 1.497,0 Mio. Dollar gelegen. Im Vorjahreszeitraum habe das Unternehmen 1.773,8 Mio. Dollar umgesetzt.
Der Umsatz sei in allen Geschäftsbereichen und Regionen zurückgegangen. 97% des Umsatzes würden inzwischen digital erzielt, physische Datenträger würden bei Take-Two nur noch eine untergeordnete Rolle spielen. Die eigene Prognose von 1.420,0 bis 1.470,0 Mio. Dollar habe das Unternehmen aber leicht übertroffen.
Trotz des geringeren Umsatzes habe sich auch der Nettoverlust von 133,9 Mio. Dollar im Vorjahresquartal auf 54,0 Mio. Dollar verringert. Der Verlust je Aktie habe bei 0,29 Dollar gelegen. Hier habe das Unternehmen einen Wert zwischen 0,84 und 0,75 Dollar prognostiziert.
Für das Gesamtjahr erwarte Take-Two jetzt einen Umsatz zwischen 7.980,0 Mio. und 8.180,0 Mio. Dollar. Die vorherige Prognose sei damit um 80 Mio. Dollar nach oben angepasst worden.
Der Nettogewinn solle zwischen 109,0 Mio. und 142,0 Mio. Dollar liegen. Hier habe das Unternehmen zuvor 104,0 Mio. bis 143,0 Mio. Dollar in Aussicht gestellt. Beim verwässerten Gewinn je Aktie sei der Korridor von 0,55 bis 0,75 Dollar auf 0,57 bis 0,75 Dollar angepasst worden.
Der Umsatz müsste damit im zweiten Halbjahr deutlich über dem aus dem bisherigen Geschäftsjahr liegen. Zudem müsste Take-Two einen Gewinn erwirtschaften, der den bisherigen Verlust mehr als ausgleiche.
Das Unternehmen setze hier vor allem auf den sechsten Teil der Videospielreihe Grand Theft Auto (GTA), wie Strauss Zelnick, Chairman und CEO von Take-Two, erklärt habe: "Der Verkaufsstart von Grand Theft Auto VI steht in zehn Tagen bevor und angesichts weiterhin beispielloser Vorbestellungszahlen erwarten wir ein historisches Jahr für unser Unternehmen."
Wie groß der kommerzielle Erfolg von GTA VI ausfallen werde, müsse sich noch zeigen. Für Anleger sei dabei entscheidend, wie sich die tatsächlichen Verkäufe und Gewinne zu den bereits eingepreisten Erwartungen verhalten würden. Ein erfolgreicher Verkaufsstart allein garantiere keine steigenden Aktienkurse.
Das verdeutliche auch ein Blick auf ausgewählte Veröffentlichungen von Take-Two. Der fünfte Teil der GTA-Reihe sei ein großer Verkaufserfolg gewesen. Die Aktie habe in den folgenden Monaten zugelegt.
Borderlands 3 habe die Verkaufserwartungen des Unternehmens übertroffen, während Borderlands 4 zunächst dahinter zurückgeblieben sei. In beiden Fällen habe die Aktie nach drei und sechs Monaten unter ihrem Kurs zum jeweiligen Vergleichsstart gelegen.
Der erste Teil von Red Dead Redemption habe nach Unternehmensangaben maßgeblich dazu beigetragen, dass die Quartalszahlen besser als erwartet ausgefallen seien. Darauf habe die Aktie nachbörslich mit deutlichen Gewinnen reagiert. In den Monaten danach sei es aber erst einmal nach unten gegangen.
Red Dead Redemption 2 habe Rekordvorbestellungen und einen äußerst erfolgreichen Verkaufsstart verzeichnet. Trotz Kritik einzelner Spieler sei das Spiel insgesamt hervorragend bewertet worden. Die Take-Two-Aktie habe in den Monaten nach der Veröffentlichung dennoch nachgegeben.
Am Tag der Quartalszahlen sei es für die Take-Two-Aktie um 8,31% nach oben gegangen. Seit Jahresbeginn habe das Papier hingegen gut 12% an Wert verloren. (Analyse vom 10.11.2026)
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