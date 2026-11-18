Das Unternehmen setze hier vor allem auf den sechsten Teil der Videospielreihe Grand Theft Auto (GTA), wie Strauss Zelnick, Chairman und CEO von Take-Two, erklärt habe: "Der Verkaufsstart von Grand Theft Auto VI steht in zehn Tagen bevor und angesichts weiterhin beispielloser Vorbestellungszahlen erwarten wir ein historisches Jahr für unser Unternehmen."