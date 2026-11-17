Der Gesamtmarkt liefert keinen Rückenwind. Der Dow Jones lag laut Yahoo Finance am Mittag New Yorker Zeit rund 1,5 Prozent im Minus, der Nasdaq Composite gut 1 Prozent, der Volatilitätsindex VIX stieg auf rund 26. Anleger warten auf die Quartalszahlen von Nvidia nach US-Börsenschluss, dazu kommen neue US-Auflagen für KI-Chips und eine Debatte über mögliche Zinserhöhungen der Fed. Der Finanzdienst TipRanks sieht in den Verlusten der Take-Two Aktie deshalb eher die Folge des breiten Abschwungs bei Technologiewerten als ein Urteil über GTA VI.

Allerdings fällt die Take-Two Aktie deutlich stärker als der Markt. Schon am Montag verlor sie 6,3 Prozent, während der S&P 500 1,9 Prozent und der Nasdaq Composite 2,5 Prozent nachgaben. Der Analysedienst Trefis (17.11.2026) weist darauf hin, dass Take-Two an diesem Tag nichts gemeldet hatte, und nennt die Schwäche der Chipwerte, Verluste bei Branchenwerten wie Roblox (-7,6 Prozent) und den nahen Launch-Termin als Umfeld. Bewegungen dieser Größe gab es laut Trefis in den vergangenen 365 Tagen nur an drei Handelstagen.

Nach Einschätzung der Redaktion kommt ein klassisches Ereignismuster hinzu: Seit Anfang November hatte die Aktie bis zum vergangenen Freitag deutlich zugelegt, nach den Quartalszahlen vom 9. November allein an einem Tag um 8,3 Prozent. Wer auf den Launch spekuliert hat, sichert Gewinne, bevor erste Verkaufszahlen und Kritiken die Messlatte bestätigen oder reißen. Belegt ist diese Erklärung nicht.