Die Take-Two Aktie kommt vor dem wichtigsten Wochenende ihrer Firmengeschichte nicht zur Ruhe: Am Dienstag notiert das Papier an der Nasdaq bei 204,05 US-Dollar und damit 4,41 Prozent im Minus (18:53 Uhr MEZ, 12:53 Uhr New Yorker Zeit, Kursdaten mindestens 15 Minuten verzögert). Schon am Montag hatte die Aktie 6,3 Prozent verloren – und das, obwohl Grand Theft Auto VI am Donnerstag, 19. November, erscheint und die Vorbestellungen laut Konzernchef Strauss Zelnick weit über Plan liegen. Diese Take-Two Aktienanalyse (Ticker TTWO, ISIN US8740541094) zeigt, was sich seit dem Morgen verändert hat, wie die Wall Street die Take-Two Aktie bewertet und worauf es für die Take-Two Aktienprognose nun ankommt.
Take-Two Aktienanalyse: Zwei Tage vor GTA VI rutscht die Aktie auch unter die 50-Tage-Linie – was preist der Markt jetzt ein?
Zweiter Verlusttag in Folge: Die Take-Two Aktie fällt am Dienstag an der Nasdaq zeitweise bis knapp über 200 Dollar und verliert damit seit Montag rund zehn Prozent – zwei Tage vor dem Start von Grand Theft Auto VI. Die Take-Two Aktienanalyse ordnet Tagesverlauf, Zahlen, Bewertung, Analystenkonsens und die Take-Two Aktienprognose der Wall Street ein.
Steckbrief
- Unternehmen
- Take-Two Interactive Software, Inc.
- ISIN
- US8740541094
- Ticker
- TTWO (Nasdaq)
- Indizes
- Nasdaq 100, S&P 500
- Sitz
- New York, USA
- Tagesspanne 17.11.
- 201,66–220,13 USD
- 52-Wochen-Spanne
- 183,86–265,94 USD
- Net Bookings GJ 2027 (Ziel)
- 8,0–8,2 Mrd. USD
- Dividende
- keine
- Nächster Termin
- 19.11.2026: Start GTA VI
Stand: 17.11.2026, Kurs Nasdaq 12:53 Uhr New Yorker Zeit laut Take-Two IR (Refinitiv); übrige Angaben mit Stand laut Text
Zweiter Verlusttag in Folge
Nach -6,3 Prozent am Montag folgt am Dienstag ein weiteres Minus von gut 4 Prozent; das Tagestief lag bei 201,66 US-Dollar.
Erholungsversuch scheiterte
Die Aktie eröffnete bei 215,69 US-Dollar und stieg zunächst bis 220,13 US-Dollar, bevor der Verkaufsdruck zurückkehrte.
Unter beiden Durchschnittslinien
Nach der 200-Tage-Linie am Montag liegt der Kurs nun auch unter der 50-Tage-Linie, die MarketBeat zuletzt bei rund 208 US-Dollar sah.
Wall Street bleibt optimistisch
28 von 29 Analysten raten zum Kauf; das Ø-Kursziel liegt bei 283,93 US-Dollar und damit rund 39 Prozent über dem aktuellen Kurs.
Was ist passiert?
Warum fällt die Take-Two Aktie schon wieder?
Einen neuen, unternehmensspezifischen Auslöser gibt es am Dienstag nicht. Take-Two hat weder eine Mitteilung noch eine Pflichtveröffentlichung herausgegeben. Der Druck kommt aus zwei Richtungen: vom Gesamtmarkt und von der Nervosität vor dem Launch.
Der Gesamtmarkt liefert keinen Rückenwind. Der Dow Jones lag laut Yahoo Finance am Mittag New Yorker Zeit rund 1,5 Prozent im Minus, der Nasdaq Composite gut 1 Prozent, der Volatilitätsindex VIX stieg auf rund 26. Anleger warten auf die Quartalszahlen von Nvidia nach US-Börsenschluss, dazu kommen neue US-Auflagen für KI-Chips und eine Debatte über mögliche Zinserhöhungen der Fed. Der Finanzdienst TipRanks sieht in den Verlusten der Take-Two Aktie deshalb eher die Folge des breiten Abschwungs bei Technologiewerten als ein Urteil über GTA VI.
Allerdings fällt die Take-Two Aktie deutlich stärker als der Markt. Schon am Montag verlor sie 6,3 Prozent, während der S&P 500 1,9 Prozent und der Nasdaq Composite 2,5 Prozent nachgaben. Der Analysedienst Trefis (17.11.2026) weist darauf hin, dass Take-Two an diesem Tag nichts gemeldet hatte, und nennt die Schwäche der Chipwerte, Verluste bei Branchenwerten wie Roblox (-7,6 Prozent) und den nahen Launch-Termin als Umfeld. Bewegungen dieser Größe gab es laut Trefis in den vergangenen 365 Tagen nur an drei Handelstagen.
Nach Einschätzung der Redaktion kommt ein klassisches Ereignismuster hinzu: Seit Anfang November hatte die Aktie bis zum vergangenen Freitag deutlich zugelegt, nach den Quartalszahlen vom 9. November allein an einem Tag um 8,3 Prozent. Wer auf den Launch spekuliert hat, sichert Gewinne, bevor erste Verkaufszahlen und Kritiken die Messlatte bestätigen oder reißen. Belegt ist diese Erklärung nicht.
Geschäftsmodell
Wie verdient Take-Two sein Geld – und warum hängt so viel an GTA VI?
Take-Two Interactive mit Sitz in New York vereint drei Säulen: Rockstar Games (Grand Theft Auto, Red Dead Redemption), 2K mit Sportspielen wie NBA 2K und Marken wie Civilization sowie den Mobile-Spezialisten Zynga. Ein wachsender Teil der Erlöse entsteht nach dem Kauf, durch In-Game-Käufe, virtuelle Währungen und Online-Modi; Take-Two nennt das „Recurrent Consumer Spending“.
GTA VI ist deshalb mehr als ein einzelnes Spiel. Die Standardversion kostet 79,99 US-Dollar, und der Online-Ableger soll laut TipRanks erst 2027 separat starten – ein zweiter Umsatzhebel, der heute noch nicht in den Zahlen steckt. Die Kehrseite: Das Geschäftsjahr bis Ende März 2027 hängt stark an einem Titel, dessen Entwicklungsbudget TipRanks auf 1 bis 1,5 Mrd. US-Dollar schätzt.
Bemerkenswert ist auch die Stellung an der Börse. Seit dem Abschluss der 55 Mrd. US-Dollar schweren Übernahme von Electronic Arts durch ein Konsortium aus dem saudischen Staatsfonds PIF, Silver Lake und Affinity Partners ist der FIFA- und Battlefield-Konzern nicht mehr an der Nasdaq notiert (Game Informer, 4.8.2026). Take-Two ist damit einer der letzten großen reinen Spieleverlage an der US-Börse; EA-Aktionäre erhielten 210 US-Dollar je Aktie in bar.
Zahlen und Bewertung
Take-Two Aktienanalyse: Wie stark sind Zahlen und Bewertung?
Das laufende Geschäft liefert vor dem Launch wenig Rückenwind. Im zweiten Geschäftsquartal (Juli bis September 2026) sanken die Net Bookings – die wichtigste Branchenkennzahl für verkaufte Inhalte – laut Quartalsbericht vom 9. November um 18 Prozent auf 1,60 Mrd. US-Dollar. Der GAAP-Umsatz fiel auf 1,50 Mrd. US-Dollar, je Aktie stand ein Verlust von 0,29 US-Dollar. Das Jahresziel von 8,0 bis 8,2 Mrd. US-Dollar Net Bookings bestätigte das Management dennoch.
|Kennzahl
|Q2 GJ 2027
|Q2 GJ 2026
|Ziel Q3 GJ 2027
|Ziel GJ 2027
|Net Bookings
|1,60 Mrd. USD
|1,96 Mrd. USD
|3,35–3,50 Mrd. USD
|8,0–8,2 Mrd. USD
|GAAP-Umsatz
|1,50 Mrd. USD
|1,77 Mrd. USD
|3,27–3,42 Mrd. USD
|7,98–8,18 Mrd. USD
|GAAP-Ergebnis je Aktie
|-0,29 USD
|-0,73 USD
|1,30–1,44 USD
|0,57–0,75 USD
|Nettoergebnis
|-54,0 Mio. USD
|-133,9 Mio. USD
|–
|–
|Operativer Cashflow
|–
|–
|–
|über 1,0 Mrd. USD
Geschäftsjahr 2027 endet am 31. März 2027. Q3 = Oktober bis Dezember 2026 mit dem Start von GTA VI.
Quelle: Take-Two, Quartalsmitteilung vom 9.11.2026 (SEC)
Die Bilanz ist solide, aber nicht schuldenfrei: Zum 30. September standen 1,15 Mrd. US-Dollar liquide Mittel und 0,52 Mrd. US-Dollar kurzfristige Anlagen rund 2,52 Mrd. US-Dollar Finanzschulden gegenüber. Daraus ergibt sich eine Nettoverschuldung von gut 0,8 Mrd. US-Dollar – bei einem Börsenwert von rund 38 Mrd. US-Dollar überschaubar. Eine Dividende zahlt Take-Two nicht.
Bei der Bewertung kommt es stark auf die Quelle an. Laut 24/7 Wall St. lag das erwartete KGV beim Montagsschluss bei 31, StockAnalysis nannte am 13. November ein Forward-KGV von 23,7. Nach dem Kurs-Umsatz-Verhältnis ist die Take-Two Aktie mit dem 6,2-Fachen des Umsatzes der vergangenen zwölf Monate rund doppelt so hoch bewertet wie der S&P 500 mit 3,2 (Trefis, 17.11.). Wie viel Gewinn GTA VI liefert, ist unter Analysten umstritten: Für das Geschäftsjahr 2028 reichen die Gewinnschätzungen von 15 Analysten laut 24/7 Wall St. von 3,04 bis 11,05 US-Dollar je Aktie, im Schnitt 5,98 US-Dollar.
|Wert
|Kurs
|Seit Jahresbeginn
|Ø-Kursziel
|Analysten Kauf/Halten/Verkauf
|Take-Two
|204,05 USD
|rund -20 %
|283,93 USD
|28/1/0
|Roblox
|46,12 USD
|-43,1 %
|50,30 USD
|17/15/3
|Playtika
|2,66 USD
|-32,7 %
|4,24 USD
|2/9/0
|S&P 500 (Index)
|–
|+8,5 %
|–
|–
Kurse Roblox und Playtika vom 16.11.2026 laut 24/7 Wall St.; Take-Two-Kurs vom 17.11.2026, 12:53 Uhr New York. Roblox und Playtika ohne aussagekräftiges KGV in der Quelle.
Quelle: 24/7 Wall St. via Yahoo Finance (17.11.2026), Trefis (17.11.2026), Take-Two IR
Analysten
Was sagen Analysten zur Take-Two Aktie vor dem Launch?
Die Wall Street bleibt trotz des Kursrutsches klar positiv. Laut der von 24/7 Wall St. am 17. November ausgewerteten Daten bewerten 3 Analysten die Take-Two Aktie mit „Strong Buy“, 25 mit „Buy“ und einer mit „Hold“; Verkaufsempfehlungen gibt es keine. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 283,93 US-Dollar, das höchste Einzelziel bei 330 US-Dollar – rund 62 Prozent über dem aktuellen Kurs. TipRanks errechnet aus 17 Kaufempfehlungen der vergangenen drei Monate ein Ø-Kursziel von 290,50 US-Dollar.
Auffällig ist die Dynamik bei den Gewinnschätzungen: Für das Dezemberquartal mit dem GTA-VI-Start erwarten Analysten laut 24/7 Wall St. inzwischen 2,11 US-Dollar Gewinn je Aktie, eine Woche zuvor waren es noch 1,78 US-Dollar. Das liegt deutlich über der GAAP-Prognose des Managements von 1,30 bis 1,44 US-Dollar, wobei die Schätzungen teils auf bereinigter Basis erstellt sein dürften. Das Management sah nach den Zahlen laut 24/7 Wall St. derzeit keinen Bedarf, die Prognose anzupassen.
|Quelle
|Stand
|Analysten
|Ø-Kursziel
|24/7 Wall St. (Yahoo-Daten)
|17.11.2026
|29 (28 Kauf, 1 Halten)
|283,93 USD
|StockAnalysis
|13.11.2026
|29, Konsens „Strong Buy“
|283,93 USD
|TipRanks
|17.11.2026
|17 Kauf (3 Monate)
|290,50 USD
|MarketBeat
|01.11.2026
|–
|289,95 USD
Quelle: 24/7 Wall St. via Yahoo Finance, TipRanks, StockAnalysis, MarketBeat; Datum je Zeile
Charttechnik
Wo steht die Take-Two Aktie im Chart?
Charttechnisch hat sich das Bild binnen zwei Tagen deutlich eingetrübt. Am Montag rutschte die Take-Two Aktie unter ihre 200-Tage-Linie, die MarketBeat bei rund 218 US-Dollar verortete. Am Dienstag scheiterte ein Erholungsversuch genau in diesem Bereich: Das Tageshoch lag bei 220,13 US-Dollar, danach drehte der Kurs nach unten. Mit rund 204 US-Dollar notiert die Aktie nun auch unter der 50-Tage-Linie bei knapp 208 US-Dollar. Die nächste markante Zone ist die psychologische Marke von 200 US-Dollar, knapp unter dem Tagestief von 201,66 US-Dollar. Darunter liegen der niedrigste Schlusskurs des Jahres bei 189,69 US-Dollar (27. März, laut Trefis) und das 52-Wochen-Tief bei 183,86 US-Dollar. Vom Jahreshoch bei 265,94 US-Dollar ist die Aktie inzwischen mehr als 23 Prozent entfernt.
Aktienprognose
Take-Two Aktienprognose: Welche Spannen sieht die Wall Street?
Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Die verfügbaren Spannen stammen von Dritten: Das durchschnittliche Analysten-Kursziel von 283,93 US-Dollar liegt rund 39 Prozent über dem aktuellen Kurs, das höchste Ziel im Konsens von 330 US-Dollar rund 62 Prozent. Der Abstand zwischen Kurs und Kurszielen ist durch die Verluste der vergangenen zwei Tage größer geworden – Kursziele werden aber nach starken Bewegungen häufig angepasst, in beide Richtungen.
Für die Take-Two Aktienprognose zählen kurzfristig zwei Ereignisse: heute Abend die Nvidia-Zahlen, die laut Yahoo Finance mit einem Gewinn je Aktie von 2,47 US-Dollar erwartet werden und als Stimmungstest für den gesamten Technologiesektor gelten, und ab Donnerstag die ersten Signale zu Verkaufszahlen, Kritiken und Serverstabilität von GTA VI. Den harten Beleg liefert erst der Bericht zum dritten Quartal im Februar.
Was sollten Anleger bei der Take-Two Aktie jetzt beobachten?
Kurzfristig richtet sich der Blick auf den Schlusskurs am Dienstag: Hält die Aktie die Zone um 200 US-Dollar, oder wird auch die zweite Unterstützung aufgegeben? Ab Donnerstag zählen die ersten Daten nach dem Launch – Spielerzahlen, Bewertungen der Fachpresse und mögliche Erfolgsmeldungen von Take-Two. Mittelfristig entscheidet sich an den Net Bookings des dritten Quartals (Ziel 3,35 bis 3,50 Mrd. US-Dollar), ob der Kursrückgang vor dem Start übertrieben war oder berechtigt.
FAQ
Häufige Fragen zur Take-Two Aktie
Warum fällt die Take-Two Aktie vor dem Start von GTA VI?
Einen konkreten Auslöser gibt es nicht; Take-Two hat nichts gemeldet. Belastend wirken die Schwäche der Technologiewerte vor den Nvidia-Zahlen und nach Einschätzung der Redaktion Gewinnmitnahmen nach dem Anstieg seit Anfang November.
Wann erscheint GTA VI?
Am Donnerstag, 19. November 2026, für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Die Standardversion kostet 79,99 US-Dollar.
Wie lautet die Take-Two Aktienprognose der Analysten?
29 Analysten sehen im Schnitt ein Kursziel von 283,93 US-Dollar, das höchste Ziel liegt bei 330 US-Dollar (Stand 17.11.2026). Das sind Einschätzungen Dritter; eine eigene Prognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Ist die Take-Two Aktie teuer?
Das hängt von der Gewinnbasis ab. Das erwartete KGV liegt je nach Quelle zwischen gut 20 und rund 30, das Kurs-Umsatz-Verhältnis bei 6,2 und damit rund doppelt so hoch wie beim S&P 500.
Zahlt Take-Two eine Dividende?
Nein, Take-Two schüttet keine Dividende aus.
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