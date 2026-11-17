Die Bewertung ist der Knackpunkt jeder Take-Two Aktienanalyse. Auf Basis des GAAP-Gewinnziels für das laufende Geschäftsjahr ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von mehreren Hundert – wenig aussagekräftig, weil GTA VI erst im dritten Quartal startet und hohe Abschreibungen und Entwicklungskosten den Gewinn drücken. Aussagekräftiger ist der Blick nach vorn: Jefferies rechnet für das Geschäftsjahr 2028 mit einem Gewinn je Aktie von rund 10 Dollar. Gemessen daran läge das KGV beim aktuellen Kursniveau bei gut 20 – für einen Konzern mit einer der wertvollsten Marken der Unterhaltungsbranche kein Extremwert. Nach dem Kurs-Umsatz-Verhältnis ist die Aktie mit rund dem 5,7-Fachen des Vorjahresumsatzes (Motley Fool, Stand 9. November) dagegen deutlich teurer als beim Start von GTA V 2013, als es laut derselben Quelle rund das 1,4-Fache war.