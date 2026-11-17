Zwei Tage vor dem wohl größten Spielestart der Geschichte wird die Take-Two-Aktie (Nasdaq: TTWO, ISIN US8740541094) nervös: Am Montag gab das Papier an der Nasdaq rund 6 Prozent nach, nachdem es vorbörslich noch um rund 4 Prozent im Plus gelegen hatte. Am Freitag hatte die Aktie bei 227,82 Dollar geschlossen. Auslöser des Kaufinteresses am Morgen war ein Kommentar von Jefferies zu starken Vorbestellungen für Grand Theft Auto VI, das am Donnerstag, 19. November, erscheint. Nach Handelsschluss stand dennoch ein deutliches Minus – und laut MarketBeat ein Bruch der 200-Tage-Linie. Diese Take-Two Aktienanalyse fragt: Ist das die klassische Nervosität vor einem Großereignis, oder preist der Markt Zweifel ein? Und was heißt das für die Take-Two Aktienprognose?
Take-Two Aktienanalyse: Zwei Tage vor GTA VI kippt die Aktie unter die 200-Tage-Linie – Kaufpanik der Spieler, Nervosität der Anleger?
Die Vorbestellungen für GTA VI liegen laut Take-Two „weit über“ Plan, Jefferies und BofA bleiben bullish – und trotzdem verlor die Take-Two-Aktie am Montag rund 6 Prozent. Unsere Take-Two Aktienanalyse ordnet Zahlen, Bewertung, Analystenziele und Chart ein und zeigt, worauf es für die Take-Two Aktienprognose ab Donnerstag ankommt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Take-Two Interactive Software, Inc.
- Ticker / ISIN
- TTWO (Nasdaq) / US8740541094
- Schlusskurs 13.11.
- 227,82 $
- 52-Wochen-Spanne
- 183,86–265,94 $
- Börsenwert
- rund 40 Mrd. $
- Dividende
- keine
- Nächster Termin
- 19.11.2026: Start GTA VI
Stand: 16.11.2026, 52-Wochen-Spanne und Börsenwert laut Kursdaten zum 13.11.2026; Kurs vom 16.11. siehe Randspalte
Der Auslöser
GTA VI startet am 19. November für PlayStation 5 und Xbox Series X|S, Preis der Standardversion 79,99 Dollar.
Das Paradox
Vorbestellungen laut Konzernchef Strauss Zelnick weit über Plan – die Aktie fällt trotzdem.
Die Messlatte
Take-Two bestätigt 8,0 bis 8,2 Milliarden Dollar Net Bookings für das Geschäftsjahr bis März 2027.
Die Analysten
Jefferies und BofA bleiben bei „Buy“, der Konsens sieht deutliches Kurspotenzial.
Was ist passiert?
Warum fällt die Take-Two Aktie trotz Rekord-Vorbestellungen?
Der Montag zeigte im Kleinen, wie zerrissen die Stimmung vor dem Launch ist: morgens Euphorie, abends Gewinnmitnahmen.
Vor Handelsbeginn stieg die Take-Two-Aktie am Montag um rund 4 Prozent. Jefferies-Analyst James Heaney hatte geschrieben, die Vorbestellungen für GTA VI lägen deutlich über den Erwartungen, und seine Stückzahlschätzung für das laufende Geschäftsjahr an das obere Ende einer Spanne von 40 bis 50 Millionen Einheiten verschoben. Doch im regulären Handel drehte die Aktie ins Minus. Ein einzelner neuer Belastungsfaktor ist in den ausgewerteten Quellen nicht genannt. Naheliegend ist ein Muster, das Börsianer „Sell the News“ nennen: Wer im Vorfeld auf den Launch gesetzt hat, sichert Gewinne, bevor erste Verkaufszahlen und Kritiken die Erwartungen bestätigen oder enttäuschen. Hinzu kam die allgemeine Schwäche der Technologiewerte vor den Nvidia-Zahlen am Dienstagabend. Berichte über Absicherungs- und Baisse-Positionen am Optionsmarkt unterstreichen die Nervosität. Das ist eine Einschätzung der Redaktion, keine belegte Ursache.
Geschäftsmodell
Wie verdient Take-Two sein Geld – und warum hängt so viel an einem Spiel?
Take-Two Interactive aus New York ist einer der größten unabhängigen Spielekonzerne der Welt. Unter dem Dach stehen drei Säulen: Rockstar Games mit den Reihen Grand Theft Auto und Red Dead Redemption, 2K mit Sportspielen wie NBA 2K und WWE 2K sowie Marken wie Civilization und Borderlands, und Zynga mit Mobile-Spielen wie Toon Blast und Empires & Puzzles. Ein großer Teil der Erlöse entsteht nicht mehr beim Verkauf des Spiels, sondern danach: über In-Game-Käufe, virtuelle Währungen und Online-Modi. Take-Two nennt das „Recurrent Consumer Spending“.
Genau deshalb ist GTA VI so wichtig. Der Vorgänger GTA V erschien 2013 und wurde nach Unternehmensangaben bis 2025 mehr als 215 Millionen Mal verkauft; der Online-Modus lieferte über ein Jahrzehnt lang wiederkehrende Umsätze. Der Nachfolger wurde zweimal verschoben – zunächst von Herbst 2025 auf Mai 2026, dann auf den 19. November 2026. Seit Juni 2026 läuft der Vorverkauf.
Zahlen und Bewertung
Take-Two Aktienanalyse: Was sagen Quartalszahlen und Bewertung?
Das laufende Geschäft gibt derzeit wenig Rückenwind. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (Juli bis September) sanken die Net Bookings – die wichtigste Kennzahl der Branche für verkaufte Inhalte – um 18 Prozent auf 1,60 Milliarden Dollar. Damit lagen sie laut Jefferies rund 20 Millionen Dollar unter dem unteren Ende der eigenen Prognose, vor allem weil NBA 2K27 hinter den Erwartungen zurückblieb. Der GAAP-Umsatz erreichte 1,50 Milliarden Dollar und verfehlte die Schätzungen, je Aktie stand ein Verlust von 0,29 Dollar. Trotzdem stieg die Aktie nach den Zahlen am 9. November: Das Management bestätigte für das Gesamtjahr Net Bookings von 8,0 bis 8,2 Milliarden Dollar, ein Plus von rund 21 Prozent.
|Kennzahl
|Wert
|Einordnung
|Net Bookings Q2
|1,60 Mrd. $
|–18 % zum Vorjahr
|GAAP-Ergebnis je Aktie Q2
|–0,29 $
|Verlust
|Net Bookings GJ 2027 (Ziel)
|8,0–8,2 Mrd. $
|bestätigt, rund +21 %
|Net Bookings Q3 (Ziel)
|3,35–3,50 Mrd. $
|Konsens: 3,51 Mrd. $
|GAAP-Ergebnis je Aktie GJ 2027 (Ziel)
|0,57–0,75 $
|–
Geschäftsjahr endet am 31. März 2027. Q3 = Oktober bis Dezember 2026 mit dem Start von GTA VI. Konsens laut Investing.com.
Quelle: Take-Two, Mitteilung vom 9.11.2026; Investing.com; GuruFocus; Pulse2
Die Bewertung ist der Knackpunkt jeder Take-Two Aktienanalyse. Auf Basis des GAAP-Gewinnziels für das laufende Geschäftsjahr ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von mehreren Hundert – wenig aussagekräftig, weil GTA VI erst im dritten Quartal startet und hohe Abschreibungen und Entwicklungskosten den Gewinn drücken. Aussagekräftiger ist der Blick nach vorn: Jefferies rechnet für das Geschäftsjahr 2028 mit einem Gewinn je Aktie von rund 10 Dollar. Gemessen daran läge das KGV beim aktuellen Kursniveau bei gut 20 – für einen Konzern mit einer der wertvollsten Marken der Unterhaltungsbranche kein Extremwert. Nach dem Kurs-Umsatz-Verhältnis ist die Aktie mit rund dem 5,7-Fachen des Vorjahresumsatzes (Motley Fool, Stand 9. November) dagegen deutlich teurer als beim Start von GTA V 2013, als es laut derselben Quelle rund das 1,4-Fache war.
Analysten
Was sagen die Analysten zur Take-Two Aktie?
Die Wall Street bleibt mehrheitlich optimistisch. Jefferies stuft die Take-Two-Aktie mit „Buy“ ein, das Kursziel liegt bei 300 Dollar; Take-Two zählt zu den drei Lieblingsideen des Hauses unter US-Internetwerten. BofA Securities bestätigte ebenfalls „Buy“, senkte das Kursziel aber auf 330 Dollar. Nach einer BofA-Rechnung muss GTA VI rund 1,9 Milliarden Dollar Umsatz einspielen, um die Erwartungen der Anleger zu erfüllen. Im Durchschnitt aller erfassten Analysten liegt das Kursziel laut MarketBeat bei 289,95 Dollar (Stand 1. November), TIKR nennt rund 277 Dollar. Alle genannten Kursziele sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
|Haus
|Urteil
|Kursziel
|BofA Securities
|Buy
|330 $
|Jefferies
|Buy
|300 $
|Konsens MarketBeat (1.11.)
|–
|289,95 $
|Konsens TIKR
|–
|rund 277 $
Quelle: Investing.com, BigGo Finance, MarketBeat, TIKR; Stand November 2026
Hinweis zur Weitergabe: Die Einstufungen von Jefferies und BofA Securities werden von der aktiencheck.de Redaktion lediglich weitergegeben, nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle: Jefferies Important Disclosures. Die Weitergabe stellt keine Anlageberatung dar.
Die Offenlegungen von BofA Securities zur Research-Tätigkeit sind auf der Website des Hauses abrufbar.
Charttechnik
Wo liegen die wichtigen Marken im Chart?
Charttechnisch hat sich das Bild eingetrübt. Mit dem Rückgang vom Montag ist die Take-Two-Aktie laut MarketBeat unter ihre 200-Tage-Linie gerutscht – ein Signal, das trendfolgende Anleger aufmerksam registrieren. Nach oben bleibt das 52-Wochen-Hoch bei 265,94 Dollar die große Marke; nach unten liegt das 52-Wochen-Tief bei 183,86 Dollar weit entfernt. Dazwischen ist die Zone um 225 bis 230 Dollar, auf der die Aktie vor dem Wochenstart notierte, die erste Hürde für eine Erholung. Gelingt nach dem Launch keine schnelle Rückeroberung der 200-Tage-Linie, dürfte die Diskussion über einen „Sell the News“-Effekt anhalten.
Szenarien
Wie steht es um die Take-Two Aktienprognose?
Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Am Markt werden derzeit vor allem drei Szenarien diskutiert:
Rekordstart bestätigt
Erste Verkaufszahlen übertreffen die Schätzungen, die Analysten heben ihre Stückzahlen an. Dann rücken die Kursziele von Jefferies (300 Dollar) und BofA (330 Dollar) in den Blick, und der Bruch der 200-Tage-Linie würde sich als Fehlsignal erweisen.
Erfolg, aber eingepreist
GTA VI verkauft sich hervorragend, doch die Zahlen bewegen sich im Rahmen der hohen Erwartungen. Die Aktie pendelt, bis das Weihnachtsquartal Klarheit bringt – das klassische „Sell the News“-Muster.
Enttäuschung
Technische Probleme, schwächere Kritiken oder Verkaufszahlen unter der BofA-Messlatte würden die Wette auf das Geschäftsjahr 2027 infrage stellen. Dann rückt der Abstand zum 52-Wochen-Tief in den Fokus.
Was sollten Anleger bei der Take-Two Aktie jetzt beobachten?
Entscheidend sind die ersten Tage nach dem 19. November: Meldungen zu Verkaufszahlen und Spielerzahlen, die Bewertungen der Fachpresse und die Stabilität der Server. Danach zählt, wie schnell Take-Two den Online-Modus monetarisiert. Den Beleg liefern die Zahlen zum dritten Quartal, in dem der Start vollständig enthalten ist – Take-Two hat dafür Net Bookings von 3,35 bis 3,50 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt.
FAQ zur Take-Two Aktienanalyse
Wann erscheint GTA VI?
Am Donnerstag, 19. November 2026, für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Die Standardversion kostet 79,99 Dollar.
Warum ist die Take-Two Aktie am Montag gefallen?
Ein einzelner Auslöser ist nicht belegt. Nach Einschätzung der Redaktion spielten Gewinnmitnahmen vor dem Launch und die Schwäche der Technologiewerte vor den Nvidia-Zahlen eine Rolle.
Welche Prognose hat Take-Two für das Geschäftsjahr?
Net Bookings von 8,0 bis 8,2 Milliarden Dollar bis Ende März 2027, für das dritte Quartal 3,35 bis 3,50 Milliarden Dollar.
Wie lautet die Take-Two Aktienprognose der Analysten?
Das durchschnittliche Kursziel liegt laut MarketBeat bei 289,95 Dollar (Stand 1. November). Jefferies nennt 300 Dollar, BofA 330 Dollar – jeweils mit „Buy“. Das sind Einschätzungen Dritter.
Zahlt Take-Two eine Dividende?
Nein, Take-Two schüttet keine Dividende aus.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO): Kaufen, Kursziel 300,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Jefferies (James Heaney), Buy, Kursziel 300 USD; zusätzlich BofA Securities, Buy, Kursziel 330 USD vom 16.11.2026, 14:48 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 10:41 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 10:41 MEZ
Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in TTWO.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Jefferies (James Heaney), Buy, Kursziel 300 USD; zusätzlich BofA Securities, Buy, Kursziel 330 USD.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.