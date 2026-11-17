Am Donnerstag erscheint Grand Theft Auto VI – das erste neue GTA seit 13 Jahren und nach Einschätzung vieler Beobachter der größte Unterhaltungsstart aller Zeiten. Für die Take-Two Aktie ist es der Moment der Wahrheit. Offizielle Vorbestellungszahlen hat der Konzern nicht veröffentlicht. Schätzungen von Drittanbietern kursieren zwischen rund 940 Millionen und knapp 1,2 Milliarden Dollar, sind aber nicht belegt. Belegt ist dagegen die Aussage von Konzernchef Strauss Zelnick: Die Vorbestellungen liegen „weit über“ den ursprünglichen Erwartungen. Doch was steckt hinter dem Konzern jenseits von GTA? Und wie ist die Take-Two Aktie nach dem Rücksetzer der vergangenen Tage bewertet?
Take-Two Aktienanalyse vor dem GTA-VI-Start: Rockstar, NBA 2K, Zynga – was der Spielekonzern hinter dem größten Launch der Geschichte wirklich wert ist
1,2 Milliarden Dollar Vorbestellungen? Offiziell nennt Take-Two keine Zahl, nur dass sie „weit über Plan“ liegen. Die Take-Two Aktie steht vor dem wichtigsten Tag ihrer Geschichte. Die große Aktienanalyse: Geschäftsmodell, Zahlen, Bilanz, Bewertung, Wettbewerb und die Risiken, die Anleger vor dem GTA-VI-Start kennen sollten.
Das Geschäftsmodell
Drei Säulen unter einem Dach
Rockstar Games
Die Kronjuwele: Grand Theft Auto und Red Dead Redemption. GTA V wurde mehr als 235 Millionen Mal verkauft, GTA Online sorgt seit über einem Jahrzehnt für laufende Einnahmen aus virtuellen Käufen.
2K
Sportspiele wie NBA 2K und Strategiereihen wie Civilization. NBA 2K27 erzielte laut Take-Two die zweithöchsten Buchungen der Seriengeschichte, blieb aber hinter den internen Erwartungen.
Zynga
Das 2022 übernommene Mobile-Geschäft mit Titeln wie Toon Blast und Words With Friends. Es macht Take-Two unabhängiger von großen Konsolenstarts, wächst aber nur teilweise: Toon Blast legte zu, Color Block Jam ging zweistellig zurück.
Die Zahlen
Ein schwaches Quartal vor dem großen Sprung
Das zweite Geschäftsquartal (Juli bis September) war ein Übergangsquartal. Die Net Bookings, die wichtigste Kennzahl der Branche, sanken um 18 Prozent auf 1,60 Milliarden Dollar und lagen knapp unter der eigenen Prognose von 1,62 bis 1,67 Milliarden Dollar. Der Umsatz nach US-GAAP fiel auf 1,50 Milliarden Dollar, der Nettoverlust verringerte sich dagegen deutlich auf 54 Millionen Dollar oder 0,29 Dollar je Aktie nach 133,9 Millionen Dollar im Vorjahr. Die wiederkehrenden Ausgaben der Spieler gingen um 9 Prozent zurück, machten aber 81 Prozent der Buchungen aus. Positiv: Die GTA-Reihe übertraf ihre Prognose bereits vor dem Start des neuen Teils.
Die Vorbestellungen für Grand Theft Auto VI liegen weit über unseren ursprünglichen Erwartungen.
Bilanz und Bewertung
Wie teuer ist die Take-Two Aktie?
Die Bilanz ist solide, aber nicht schuldenfrei. Ende September standen 1,15 Milliarden Dollar Barmittel und 0,52 Milliarden Dollar kurzfristige Anlagen Finanzschulden von 2,52 Milliarden Dollar gegenüber, die Nettoverschuldung liegt damit bei rund 0,8 Milliarden Dollar. Die kurzfristigen Schulden stiegen auf 629 Millionen Dollar. Für das Gesamtjahr erwartet Take-Two einen operativen Cashflow von mehr als einer Milliarde Dollar und einen Gewinn nach US-GAAP von 0,57 bis 0,75 Dollar je Aktie. Auf Basis der erwarteten bereinigten Gewinne wird die Take-Two Aktie mit dem rund 31-Fachen bewertet, beim Umsatz mit dem 6,2-Fachen – etwa doppelt so hoch wie der S&P 500. Diese Bewertung setzt voraus, dass GTA VI die Ertragskraft dauerhaft auf ein neues Niveau hebt.
Der Wettbewerb
Die Konkurrenz kämpft mit eigenen Problemen
Im Branchenvergleich steht die Take-Two Aktie trotz des Rücksetzers vergleichsweise gut da. Roblox hat seit Jahresbeginn rund 43 Prozent verloren und rechnet für das vierte Quartal mit sinkenden Buchungen, der Mobile-Spezialist Playtika liegt rund ein Drittel im Minus. Viele Studios haben ihre Spielestarts bewusst so gelegt, dass sie GTA VI aus dem Weg gehen. Profitieren dürften neben Take-Two auch Konsolenhersteller wie Sony, Chiplieferant AMD, der die Prozessoren für PlayStation 5 und Xbox liefert, sowie Händler.
Das große Bild
Vom Einmal-Hit zur Plattform
Die entscheidende Frage der Aktienanalyse lautet nicht, wie viele Exemplare GTA VI am ersten Wochenende verkauft – sondern wie lange es Geld verdient.
Bei GTA V lag der Schlüssel zum Erfolg im Online-Modus, der den Titel über mehr als ein Jahrzehnt zur Einnahmequelle machte. Take-Two will dieses Modell mit GTA VI wiederholen und ausbauen: Hinzu kommen die später geplante PC-Version, das Abo-Angebot GTA+ und eine größere Basis an Konsolen als beim Start von GTA V. Gelingt das, würde sich das Geschäftsprofil des Konzerns dauerhaft verändern – von zyklischen Spielestarts hin zu stetigen, margenstarken Einnahmen. Genau darauf setzen die Analysten mit ihren hohen Kurszielen. Scheitert die Monetarisierung, bliebe Take-Two dagegen ein Konzern mit einem einzigen gewaltigen Hit und einer anspruchsvollen Bewertung.
Häufige Fragen zur Take-Two Aktienanalyse
Womit verdient Take-Two Geld?
Mit Spielen der Labels Rockstar Games (GTA, Red Dead), 2K (NBA 2K, Civilization) und Zynga (Mobile-Spiele). Rund 81 Prozent der Buchungen stammen aus wiederkehrenden Ausgaben der Spieler.
Wie hoch sind die Vorbestellungen für GTA VI?
Take-Two nennt keine Zahl, sondern nur, dass sie weit über den ursprünglichen Erwartungen liegen. Kursierende Schätzungen von Drittanbietern sind nicht belegt.
Ist die Take-Two Aktie teuer?
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 31 auf Basis erwarteter Gewinne ist sie anspruchsvoll bewertet. Die Bewertung setzt einen dauerhaften Erfolg von GTA VI voraus.
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