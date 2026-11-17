Womit verdient Take-Two Geld?

Mit Spielen der Labels Rockstar Games (GTA, Red Dead), 2K (NBA 2K, Civilization) und Zynga (Mobile-Spiele). Rund 81 Prozent der Buchungen stammen aus wiederkehrenden Ausgaben der Spieler.

Wie hoch sind die Vorbestellungen für GTA VI?

Take-Two nennt keine Zahl, sondern nur, dass sie weit über den ursprünglichen Erwartungen liegen. Kursierende Schätzungen von Drittanbietern sind nicht belegt.

Ist die Take-Two Aktie teuer?

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 31 auf Basis erwarteter Gewinne ist sie anspruchsvoll bewertet. Die Bewertung setzt einen dauerhaften Erfolg von GTA VI voraus.