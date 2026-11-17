Wann erscheint GTA VI?

Grand Theft Auto VI erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Warum fällt die Take-Two-Aktie vor dem GTA-VI-Start?

Anleger sichern Gewinne aus der Rally seit Anfang November, bevor erste Verkaufszahlen vorliegen. Dieses Muster wird als „Sell the News“ bezeichnet.

Welche Kursmarken sind für die Take-Two-Aktie wichtig?

Die 200-Tage-Linie bei rund 218 Dollar und die 50-Tage-Linie bei rund 208 Dollar.