Für die Take-Two Aktie beginnt heute der Countdown zum vielleicht wichtigsten Moment der Firmengeschichte. Nach Berichten von Insider Gaming endet das Testverbot für Grand Theft Auto VI am Mittwoch um 12 Uhr deutscher Zeit, also um 6 Uhr an der US-Ostküste. Rockstar Games hat diesen Termin offiziell nicht bestätigt. Fällt der Vorhang tatsächlich, erfahren Anleger noch vor Handelsbeginn in New York, wie die Fachpresse das teuerste Spiel aller Zeiten bewertet. Am Donnerstag, dem 19. November, kommt GTA VI dann in den Handel.
Take-Two Aktie vor der Stunde der Wahrheit: Heute um 12 Uhr fallen die ersten GTA VI-Wertungen - Rekord-Metascore oder nächster Absturz?
Zwei Tage, fast zehn Prozent Minus: Die Take-Two Aktie geht nervös in den wichtigsten Tag des Jahres. Mittags sollen die ersten Testberichte zu GTA VI erscheinen, am Donnerstag folgt der Verkaufsstart. Die große Analyse: welche Wertung der Markt erwartet, was die Analysten sagen und warum für die Take-Two Aktie jetzt jeder Punkt zählt.
Die Nervosität
Zwei Tage Ausverkauf vor dem Start
Die Take-Two Aktie ging alles andere als entspannt in diese Woche. Am Montag fiel sie um 6,3 Prozent auf 213,47 Dollar, am Dienstag folgte nach vorläufigen Daten ein weiteres Minus von rund 3,7 Prozent auf etwa 205 Dollar. Das klassische Muster „Kaufe das Gerücht, verkaufe die Nachricht" ist in vollem Gang: Viele Anleger sichern Gewinne, bevor die Testberichte für Klarheit sorgen. Damit liegt die Aktie näher am unteren Ende ihrer 52-Wochen-Spanne von 183,86 bis 265,94 Dollar.
Die Messlatte
Welche Wertung der Markt erwartet
Die Rockstar-Historie
GTA IV erreichte bei Metacritic 98 Punkte, GTA V und Red Dead Redemption 2 jeweils 97 Punkte. An diesen Werten wird GTA VI gemessen.
Über 95 Punkte
Eine Wertung auf dem Niveau der Vorgänger dürfte die Sorge vor einer Enttäuschung schnell vertreiben und könnte Shortseller zum Eindecken zwingen.
Unter 90 Punkte
Schon ein für andere Spiele exzellentes Ergebnis könnte bei GTA VI als Enttäuschung gelesen werden, weil die Erwartungen außergewöhnlich hoch sind.
Mehr als eine Zahl
Entscheidend sind auch Kritik an Technik, Umfang und Online-Modus. Sie prägen die Verkaufszahlen über Monate.
Die Analysten
Kaufen bleibt der Tenor, aber die Ziele sinken
Die Bank of America sieht das Kursziel der Take-Two Aktie bei 330 Dollar. BTIG mit Analyst Clark Lampen hat das Ziel zuletzt von 313 auf 262 Dollar gesenkt, die Kaufempfehlung aber bestätigt. Beide Ziele sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Für das laufende dritte Geschäftsquartal erwartet Take-Two Netto-Buchungen von 3,35 bis 3,5 Milliarden Dollar. Daran wird sich zeigen, wie viel des GTA-Effekts bereits in den ersten Wochen ankommt.
Häufige Fragen zur Take-Two Aktie
Wann erscheinen die Testberichte zu GTA VI?
Nach Berichten von Insider Gaming am 18. November um 12 Uhr deutscher Zeit. Rockstar hat das nicht offiziell bestätigt.
Wann startet GTA VI?
Am Donnerstag, dem 19. November 2026.
Warum ist die Take-Two Aktie vor dem Start gefallen?
Viele Anleger sichern vor den Testberichten Gewinne. Zudem haben einzelne Häuser ihre Kursziele gesenkt.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.