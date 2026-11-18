Wann erscheinen die Testberichte zu GTA VI?

Nach Berichten von Insider Gaming am 18. November um 12 Uhr deutscher Zeit. Rockstar hat das nicht offiziell bestätigt.

Wann startet GTA VI?

Am Donnerstag, dem 19. November 2026.

Warum ist die Take-Two Aktie vor dem Start gefallen?

Viele Anleger sichern vor den Testberichten Gewinne. Zudem haben einzelne Häuser ihre Kursziele gesenkt.