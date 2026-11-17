Es ist die Woche, auf die Gamer seit 13 Jahren warten – und ausgerechnet jetzt zeigt die Take-Two Aktie Nerven. Am Freitag hatte das Papier des GTA-Publishers noch bei 227,82 Dollar geschlossen. Am Montag folgte ein Minus von 6,3 Prozent auf 213,47 Dollar, am Dienstag ging es um weitere rund 4 Prozent abwärts, zeitweise bis auf 201,66 Dollar. Damit hat die Take-Two Aktie binnen zwei Handelstagen rund 10 Prozent verloren – unmittelbar bevor Grand Theft Auto VI am Donnerstag, 19. November, erscheint. Für Swingtrader, die auf Bewegungen über einige Tage bis Wochen setzen, ist das eine seltene Konstellation: ein gesetzter Termin, ein klarer Auslöser und ein Kurs, der vorher deutlich nachgegeben hat.
Take-Two Aktie vor dem GTA-VI-Start: Rund 10 Prozent Rücksetzer in zwei Tagen – die Swingtrading-Chance des Jahres oder die Sell-the-News-Falle?
48 Stunden vor dem größten Spielestart der Geschichte rutscht die Take-Two Aktie von 228 auf rund 205 Dollar. Ein Unternehmensgrund fehlt, der Ausverkauf kommt vom Gesamtmarkt. Für kurzfristig orientierte Trader beginnt jetzt die spannendste Phase des Jahres: Testberichte am Mittwoch, Verkaufsstart am Donnerstag, erste Verkaufszahlen danach. Die Analyse der Kursmarken, Termine und Szenarien.
Der Auslöser
Warum die Take-Two Aktie ausgerechnet jetzt fällt
Die wichtigste Erkenntnis für Trader: Take-Two hat in dieser Woche nichts Negatives gemeldet. Weder eine Pflichtmitteilung noch eine Verschiebung oder eine Gewinnwarnung stehen hinter dem Rückgang. Der Druck kam vom Gesamtmarkt. Am Montag verloren der S&P 500 rund 1,9 Prozent und die Nasdaq rund 2,5 Prozent, ausgelöst vom Ausverkauf bei KI- und Technologiewerten rund um die Führungskrise bei Nvidia. Auch andere Spieleaktien wie Roblox gaben deutlich nach. Bemerkenswert: Noch am Montagmorgen hatte die Take-Two Aktie vorbörslich zugelegt, nachdem die US-Bank Jefferies ihre Schätzung für die GTA-VI-Verkäufe im laufenden Geschäftsjahr an das obere Ende einer Spanne von 40 bis 50 Millionen Exemplaren angehoben hatte. Der Marktdruck war stärker als die gute Nachricht.
Der Fahrplan
Drei Tage, drei Kurstreiber
Mittwoch, 18. November: Die Testberichte
Laut Branchen-Insidern und Insider Gaming sollen die ersten Testberichte am Mittwoch erscheinen, Rockstar hat den Termin nicht offiziell bestätigt. Die Wertung auf Metacritic gilt als erster harter Qualitätstest. GTA V und Red Dead Redemption 2 erreichten jeweils 97 Punkte, GTA IV sogar 98.
Donnerstag, 19. November: Der Verkaufsstart
GTA VI erscheint für PlayStation 5 und Xbox Series X|S, die PC-Version folgt später. Die Standardversion kostet 79,99 Dollar. Am selben Tag startet auch der Handel mit der Anthropic-Aktie an der Nasdaq – ein Ereignis, das die Stimmung bei Technologiewerten insgesamt prägen dürfte.
Die Tage danach: Erste Verkaufszahlen
Bei GTA V hatte Take-Two 2013 kurz nach dem Start Umsatzrekorde gemeldet. Ob es diesmal ähnlich schnell Zahlen gibt, ist offen. Jede offizielle Verkaufsmeldung könnte den Kurs der Take-Two Aktie deutlich bewegen.
Die Charttechnik
Diese Kursmarken beobachten Trader jetzt
Charttechnisch hat die Take-Two Aktie in zwei Tagen gleich zwei wichtige Linien unterschritten: am Montag die 200-Tage-Linie bei rund 218 Dollar, am Dienstag die 50-Tage-Linie knapp unter 208 Dollar. Nach unten richtet sich der Blick auf die psychologisch wichtige Marke von 200 Dollar, darunter auf das Jahrestief auf Schlusskursbasis bei 189,69 Dollar vom März und das 52-Wochen-Tief bei 183,86 Dollar. Nach oben bildet die Zone um 218 bis 220 Dollar den ersten Widerstand – dort scheiterte am Dienstag der Erholungsversuch. Darüber liegen der Schlusskurs vom 10. November bei 224,64 Dollar, das Freitagsniveau um 228 Dollar und das Wochenhoch bei 237,41 Dollar, das Marktbeobachter als Ausbruchsmarke nennen.
Die Vorbestellungen für Grand Theft Auto VI liegen weit über unseren ursprünglichen Erwartungen.
Die Szenarien
Was nach dem Start passieren kann
Szenario 1: Erleichterungsrally
Überragende Testberichte, ein reibungsloser Start und eine Beruhigung am Gesamtmarkt nach den Nvidia-Zahlen könnten die Take-Two Aktie schnell zurück über die 200-Tage-Linie und in Richtung der Vorwochenhochs tragen. Der Rücksetzer der vergangenen Tage hat die Erwartungen bereits gedämpft.
Szenario 2: Sell the News
An der Börse wird oft die Vorfreude bezahlt, nicht das Ereignis. Liegen die Wertungen unter den hohen Erwartungen oder gibt es technische Probleme zum Start, könnten Anleger Gewinne mitnehmen. Dann rücken die Marken um 200 Dollar und das Jahrestief in den Fokus.
Szenario 3: Seitwärts bis zu den Zahlen
Ohne offizielle Verkaufszahlen könnte die Aktie bis zum Quartalsbericht Anfang Februar zwischen den Marken pendeln, getrieben eher vom Gesamtmarkt als von GTA VI.
Das große Bild
Ein Spiel, das einen ganzen Konzern trägt
Selten hing die Bewertung eines Konzerns mit rund 38 Milliarden Dollar Börsenwert so sehr an einem einzigen Produkt.
Im dritten Geschäftsquartal, das den GTA-VI-Start enthält, erwartet Take-Two Buchungen von 3,35 bis 3,5 Milliarden Dollar – rund doppelt so viel wie im Vorjahresquartal. Für das Gesamtjahr stehen 8 bis 8,2 Milliarden Dollar im Plan. Zum Vergleich: Im zweiten Quartal waren es nur 1,6 Milliarden Dollar, ein Minus von 18 Prozent, weil NBA 2K27 hinter den internen Erwartungen blieb. Der Vorgänger GTA V wurde mehr als 235 Millionen Mal verkauft und finanziert über GTA Online bis heute einen großen Teil der laufenden Einnahmen. Genau dieses Muster soll sich wiederholen. Für Swingtrader heißt das: Die Schwankungen dürften in den kommenden Tagen hoch bleiben – in beide Richtungen.
Häufige Fragen zur Take-Two Aktie vor dem GTA-VI-Start
Warum ist die Take-Two Aktie vor dem GTA-VI-Start gefallen?
Ohne Unternehmensnachricht. Der Rückgang fiel in einen breiten Ausverkauf bei Technologiewerten, ausgelöst von der Unsicherheit rund um Nvidia und KI-Aktien.
Wann erscheinen die GTA-VI-Testberichte?
Nach Berichten von Branchen-Insidern am Mittwoch, 18. November. Rockstar hat den Termin nicht offiziell bestätigt.
Welche Kursmarken sind für die Take-Two Aktie wichtig?
Nach unten die Marke von 200 Dollar und das Jahrestief um 190 Dollar, nach oben die Zone um 218 bis 220 Dollar sowie das Wochenhoch bei rund 237 Dollar.
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