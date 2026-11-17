Die wichtigste Erkenntnis für Trader: Take-Two hat in dieser Woche nichts Negatives gemeldet. Weder eine Pflichtmitteilung noch eine Verschiebung oder eine Gewinnwarnung stehen hinter dem Rückgang. Der Druck kam vom Gesamtmarkt. Am Montag verloren der S&P 500 rund 1,9 Prozent und die Nasdaq rund 2,5 Prozent, ausgelöst vom Ausverkauf bei KI- und Technologiewerten rund um die Führungskrise bei Nvidia. Auch andere Spieleaktien wie Roblox gaben deutlich nach. Bemerkenswert: Noch am Montagmorgen hatte die Take-Two Aktie vorbörslich zugelegt, nachdem die US-Bank Jefferies ihre Schätzung für die GTA-VI-Verkäufe im laufenden Geschäftsjahr an das obere Ende einer Spanne von 40 bis 50 Millionen Exemplaren angehoben hatte. Der Marktdruck war stärker als die gute Nachricht.