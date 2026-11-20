Die Dimension wird erst im Vergleich greifbar. Die Vorbestellungen liefen seit Juni 2026; ein erweiterter Trailer, der im August auf Netflix zu sehen war, löste laut Sensor Tower einen sechsfachen Anstieg der Vorbestellungen aus. Die Entwicklungskosten schätzt Reuters auf eine Milliarde Dollar oder mehr. Das Spiel wurde zudem von der Fachpresse mit einem Metascore von 99 gefeiert, wie unsere Redaktion bereits berichtet hat.

Wichtig für Anleger: Alle Starttags-Zahlen sind Schätzungen von Dritten. Weder Sensor Tower noch Branchenberichte ersetzen die Bilanz. Verbindliche Zahlen liefert Take-Two erst mit dem nächsten Quartalsbericht, dessen Termin in den ausgewerteten Quellen nicht genannt wird.