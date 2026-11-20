Die Take-Two-Aktie (Nasdaq: TTWO, ISIN US8740541094) steht vor dem vielleicht wichtigsten Wochenende ihrer Geschichte: Seit Donnerstag ist „Grand Theft Auto VI“ im Handel, und die ersten Zahlen klingen nach Rekord. Der Markt reagierte dennoch nüchtern.
Take-Two-Aktie: Sensor Tower schätzt 19 Millionen GTA-VI-Exemplare am Starttag – reicht das für den Kurs?
Take-Two-Aktie nach dem GTA-VI-Start: Rund 19,1 Millionen Einheiten und 1,84 Milliarden Dollar Umsatz am ersten Tag (Schätzung), die Aktie gab nach +6 Prozent zuletzt etwas nach.
Steckbrief
- Unternehmen
- Take-Two Interactive Software, Inc.
- Handelssymbol
- TTWO (Nasdaq)
- Schlusskurs
- 216,61 US-Dollar
- 52-Wochen-Spanne
- 183,86 bis 265,94 US-Dollar
Stand: 18.11.2026, Schlusskurs Nasdaq vom 18.11.2026; 52-Wochen-Spanne laut Motley Fool
Der Spieleverleger hinter Rockstar Games hat ein knappes Jahrzehnt auf diesen Moment hingearbeitet. Nach Schätzungen des Marktforschers Sensor Tower, die Reuters am Donnerstag wiedergab, gingen bis zum Donnerstagmorgen rund 19,1 Millionen Exemplare über die Ladentheke und durch die digitalen Shops, was etwa 1,84 Milliarden Dollar Umsatz entspräche. Zum Vergleich: Der Vorgänger GTA V brachte es 2013 laut Reuters am ersten Tag auf rund 800 Millionen Dollar. Take-Two selbst nennt keine Zahlen, spricht aber von Vorbestellungen, die die ursprünglichen Erwartungen „bei Weitem“ übertreffen.
Der Starttag
Wie groß ist der GTA-VI-Start für die Take-Two-Aktie wirklich?
Die Dimension wird erst im Vergleich greifbar. Die Vorbestellungen liefen seit Juni 2026; ein erweiterter Trailer, der im August auf Netflix zu sehen war, löste laut Sensor Tower einen sechsfachen Anstieg der Vorbestellungen aus. Die Entwicklungskosten schätzt Reuters auf eine Milliarde Dollar oder mehr. Das Spiel wurde zudem von der Fachpresse mit einem Metascore von 99 gefeiert, wie unsere Redaktion bereits berichtet hat.
Wichtig für Anleger: Alle Starttags-Zahlen sind Schätzungen von Dritten. Weder Sensor Tower noch Branchenberichte ersetzen die Bilanz. Verbindliche Zahlen liefert Take-Two erst mit dem nächsten Quartalsbericht, dessen Termin in den ausgewerteten Quellen nicht genannt wird.
|Titel
|Umsatz am ersten Tag
|Einheiten
|GTA V (2013)
|rund 800 Mio. $
|–
|GTA VI (2026, Schätzung)
|rund 1,84 Mrd. $
|rund 19,1 Mio.
GTA-VI-Werte sind Schätzungen von Sensor Tower, keine Unternehmensangaben.
Quelle: Reuters (19.11.2026)
Der Kurs
Warum steigt die Take-Two-Aktie nach dem Rekordstart nicht einfach weiter?
Die Antwort steckt im Kalender. Die Take-Two-Aktie schloss am Mittwoch, dem Tag vor dem Start, 6,22 Prozent höher bei 216,61 Dollar, bei einem Handelsvolumen von 12,1 Millionen Aktien, rund dem Vierfachen des Durchschnitts von 3,1 Millionen. Am Donnerstagmorgen lag der Kurs laut Reuters rund 1 Prozent im Minus. Händler kennen das Muster „Buy the rumor, sell the news“: Wer die Erwartung schon vorab eingepreist hat, nimmt am Starttag Gewinne mit.
Zum Kontext gehört auch die Ausgangslage. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 183,86 bis 265,94 Dollar; das Jahrestief markierte die Aktie nach Angaben von Motley Fool am 30. Oktober bei 183 Dollar. Vor dem Kurssprung vom Mittwoch lag das Papier seit Jahresbeginn noch rund 15 Prozent im Minus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der kommenden zwölf Monate beziffert Motley Fool auf 28.
Die Zahlen
Was sagt die Prognose von Take-Two zur Quartalszahlen-Lücke?
Das jüngste Quartal war schwach: Die Net Bookings sanken im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 um 18 Prozent auf 1,6 Milliarden Dollar, unterm Strich stand ein Verlust von 54 Millionen Dollar. Die Zahlen zeigen, wie stark Take-Two am GTA-Zyklus hängt. Für das Gesamtjahr stellt das Unternehmen Net Bookings von 8,0 bis 8,2 Milliarden Dollar in Aussicht, nach rund 6,7 Milliarden im Vorjahr. Den Umsatz hob das Management auf 7,98 bis 8,18 Milliarden Dollar an, den Gewinn je Aktie auf 0,57 bis 0,75 Dollar.
Die Last liegt auf dem dritten Quartal, in dem der Start verbucht wird: Take-Two erwartet dort Net Bookings von 3,35 bis 3,5 Milliarden Dollar, einen Nettogewinn von 250 bis 276 Millionen Dollar und einen Gewinn je Aktie von 1,30 bis 1,44 Dollar.
|Kennzahl
|Prognose
|Net Bookings Gesamtjahr
|8,0–8,2 Mrd. $
|Umsatz Gesamtjahr
|7,98–8,18 Mrd. $
|Gewinn je Aktie Gesamtjahr
|0,57–0,75 $
|Net Bookings Q3
|3,35–3,5 Mrd. $
|Gewinn je Aktie Q3
|1,30–1,44 $
Net Bookings sind der Wert aller im Zeitraum verkauften Spiele und Zusatzinhalte.
Quelle: Take-Two-Prognose, wiedergegeben von Motley Fool (19.11.2026)
Die Stimmen
Was sagen Analysten zur Take-Two-Aktie nach dem Start?
Eine Einordnung liefert TD Cowen: Das Haus hat Take-Two laut Reuters unter die „Best Ideas“ für 2027 aufgenommen. Ein Kursziel nennt die Quelle nicht. Wichtiger als die Einheitenzahl seien nach Einschätzung von TD Cowen wiederkehrende Umsätze, etwa aus dem Online-Modus. Motley Fool gibt an, dass 94 Prozent der Analysten die Aktie zum Kauf einstufen; einzelne Banken nennt der Beitrag nicht. Das ist eine Drittmeinung, kein Urteil von aktiencheck.de.
Die Risiken
Welche Risiken stecken in der Take-Two-Aktie?
Der Ausblick
Welche Termine zählen für die Take-Two-Aktie jetzt?
Kurzfristig steht das Wochenende im Fokus: Am 21. und 22. November laufen laut Reuters die „GTA VI: The Festival“-Auftritte unter anderem mit Cardi B, Metro Boomin und Travis Scott, ein Marketing-Echo für die Folgetage. Danach richtet sich der Blick auf die Frage, ob Rockstar den Online-Modus und die PC-Version zeitnah terminiert. Der nächste Quartalsbericht von Take-Two ist in den ausgewerteten Quellen nicht datiert.
Häufige Fragen
FAQ zur Take-Two-Aktie
Wie viele GTA-VI-Exemplare wurden am ersten Tag verkauft? Sensor Tower schätzt rund 19,1 Millionen Einheiten und etwa 1,84 Milliarden Dollar Umsatz bis Donnerstagmorgen. Take-Two hat die Zahlen nicht bestätigt.
Wo steht die Take-Two-Aktie? Am Mittwoch schloss sie bei 216,61 Dollar (+6,22 Prozent); am Donnerstagmorgen lag sie laut Reuters rund 1 Prozent im Minus.
Wie lautet die Prognose von Take-Two? Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet das Unternehmen Net Bookings von 8,0 bis 8,2 Milliarden Dollar.
Zahlt Take-Two eine Dividende? In den ausgewerteten Quellen ist keine Dividende genannt.
Wann gibt es den nächsten Take-Two-Quartalsbericht? Ein Termin steht in den ausgewerteten Quellen nicht.
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