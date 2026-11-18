Die Rekordkritiken für Grand Theft Auto VI waren kein Strohfeuer an der Börse. Die Take-Two Aktie hielt ihr Plus bis kurz vor Handelsschluss: Am späten Nachmittag New Yorker Zeit notierte sie mit 217,12 Dollar 6,5 Prozent über dem Vortag. Im Tagesverlauf ging es bis auf 222,65 Dollar nach oben. Bemerkenswert ist das Volumen: Mehr als 10 Millionen Aktien wechselten den Besitzer, mehr als dreimal so viele wie an einem durchschnittlichen Tag. Ein solcher Anstieg bei hohem Volumen gilt unter Börsianern als Zeichen, dass auch große Investoren kaufen.
Take-Two Aktie: Rally mit dreifachem Handelsvolumen – jetzt beginnt der Countdown zu den ersten GTA-VI-Verkaufszahlen
Die Take-Two Aktie hält ihren Kurssprung bis in den Abend. Mehr als dreimal so viele Aktien wie üblich wechseln den Besitzer, in Neuseeland spielen die ersten Fans bereits GTA VI. Die große Analyse: wie stark die Rally wirklich ist, welche Zahlen die Analysten erwarten und welche Szenarien in den nächsten Tagen drohen.
Der Start
GTA VI ist bereits unterwegs
Während Anleger in New York kauften, hat der weltweite Start bereits begonnen. In Neuseeland sind die ersten Spieler schon in Vice City unterwegs, in den übrigen Märkten erscheint GTA VI am Donnerstag. Die Kritiken setzen Maßstäbe: Metacritic weist einen Durchschnitt von 99 Punkten aus, der Bloomberg-Journalist Jason Schreier nannte das Spiel nach mehr als 45 Stunden ein Meisterwerk. Für die Take-Two Aktie zählt jetzt aber nicht mehr das Urteil der Kritiker, sondern das der Käufer.
Die Messlatte
Welche Zahlen die Häuser erwarten
Die Einschätzungen der Häuser – keine Prognose der Redaktion – geben die Messlatte vor. Oppenheimer rechnet laut Investing.com mit rund 20 Millionen verkauften Exemplaren und mehr als 1,85 Milliarden Dollar Bruttoumsatz in den ersten drei Tagen. Allein die Vorbestellungen schätzt das Analysehaus Sensor Tower auf 15,88 Millionen Einheiten. Die Bank of America bestätigte am 12. November ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 330 Dollar. Wie schnell erste offizielle Zahlen kommen, ist offen – Beobachter halten Angaben zwischen dem 20. und 23. November für möglich.
Die Kritiker haben gesprochen. Jetzt entscheidet die Kasse über die nächste Etappe der Rally.
Die Szenarien
Drei Wege für die Take-Two Aktie
Rekordstart
Take-Two meldet schnell Verkäufe deutlich über 20 Millionen Exemplaren. Dann könnte die Aktie ihre Erholung fortsetzen. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 265,94 Dollar, rund 22 Prozent über dem aktuellen Kurs.
Solider Start
Die Zahlen treffen die Erwartungen ungefähr. Die gute Nachricht wäre dann weitgehend eingepreist, die Take-Two Aktie dürfte seitwärts schwanken.
Enttäuschung
Bleiben die Verkäufe hinter der Messlatte zurück oder gibt es technische Probleme zum Start, droht ein Rücksetzer – wie schon in den Tagen vor den Tests.
Auch nach dem Sprung ist die Take-Two Aktie weit von ihren Höchstständen entfernt. Die Spanne der vergangenen zwölf Monate reicht von 183,86 bis 265,94 Dollar. Fundamental hängt fast alles an GTA VI: Für das laufende Dezemberquartal erwartet Take-Two Nettobuchungen von 3,35 bis 3,50 Milliarden Dollar, für das gesamte Geschäftsjahr 8,0 bis 8,2 Milliarden Dollar. Liefert der Start, könnten diese Ziele konservativ wirken. Enttäuscht er, wären sie schnell in Gefahr.
Häufige Fragen zur Rally der Take-Two Aktie
Warum steigt die Take-Two Aktie?
GTA VI hat auf Metacritic 99 Punkte erreicht, einen Tag vor dem weltweiten Start. Die Aktie stieg daraufhin um rund 6,5 Prozent bei mehr als dreifachem Handelsvolumen.
Wann kommen die ersten Verkaufszahlen zu GTA VI?
Einen festen Termin gibt es nicht. Beobachter halten erste Angaben zwischen dem 20. und 23. November für möglich.
Wie viele Exemplare erwarten Analysten?
Oppenheimer rechnet mit rund 20 Millionen Exemplaren und mehr als 1,85 Milliarden Dollar Umsatz in den ersten drei Tagen. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Wo liegt das 52-Wochen-Hoch der Take-Two Aktie?
Bei 265,94 Dollar.
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