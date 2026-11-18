Warum steigt die Take-Two Aktie?

GTA VI hat auf Metacritic 99 Punkte erreicht, einen Tag vor dem weltweiten Start. Die Aktie stieg daraufhin um rund 6,5 Prozent bei mehr als dreifachem Handelsvolumen.

Wann kommen die ersten Verkaufszahlen zu GTA VI?

Einen festen Termin gibt es nicht. Beobachter halten erste Angaben zwischen dem 20. und 23. November für möglich.

Wie viele Exemplare erwarten Analysten?

Oppenheimer rechnet mit rund 20 Millionen Exemplaren und mehr als 1,85 Milliarden Dollar Umsatz in den ersten drei Tagen. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.

Wo liegt das 52-Wochen-Hoch der Take-Two Aktie?

Bei 265,94 Dollar.