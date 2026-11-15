Take-Two-Aktie: Quartalszahlen Q2 2027 mit 18 Prozent weniger Buchungen – und trotzdem steigt die Aktie: GTA VI überstrahlt alles

aktiencheck.de Redaktion 15.11.2026, 08:02 6 Min.

Die Take-Two Quartalszahlen zum zweiten Geschäftsquartal 2027 zeigen sinkende Buchungen, ein schwaches Mobilgeschäft und ein enttäuschendes NBA 2K27. Doch die Take-Two-Aktie steigt nachbörslich um 3,91 Prozent. Der Grund: Die Vorbestellungen für Grand Theft Auto VI liegen weit über den eigenen Erwartungen, für das Weihnachtsquartal stellt der Konzern fast eine Verdopplung der Buchungen in Aussicht. Die große Analyse der Take-Two Zahlen: was die Analysten erwartet hatten, was GTA VI wirklich bringen kann und wo die Risiken lauern.

Es ist das paradoxeste Zahlenwerk der Berichtssaison. Die Take-Two Quartalszahlen vom 9. November 2026 zeigen sinkende Buchungen, ein schwächelndes Mobilgeschäft und einen Quartalsverlust. Und doch stieg die Take-Two-Aktie nachbörslich um 3,91 Prozent auf 215,50 Dollar. Die Erklärung hat einen Namen, der die Spielebranche seit 13 Jahren elektrisiert: Grand Theft Auto VI. Am 19. November kommt das wohl meisterwartete Videospiel aller Zeiten in den Handel. Und Konzernchef Strauss Zelnick lieferte genau die Botschaft, auf die Anleger gewartet hatten: Die Vorbestellungen laufen weit besser als geplant, der Starttermin steht, und das Weihnachtsquartal soll so groß werden wie keines zuvor. TTWO TTWO — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Bild: KI-generiert Net Bookings im zweiten Geschäftsquartal, minus 18 Prozent 1,60 Mrd. $ GAAP-Ergebnis je Aktie nach minus 0,73 Dollar im Vorjahr –0,29 $ Prognose für die Net Bookings im GTA-VI-Weihnachtsquartal 3,35–3,50 Mrd. $ Bestätigte Jahresprognose für die Net Bookings 8,0–8,2 Mrd. $ Quelle : Take-Two Interactive, Quartalsmitteilung vom 9. November 2026 Take-Two Quartalszahlen Q2 2027 Ein Quartal im Wartemodus: die Take-Two Zahlen im Detail Gemessen an den eigenen Zielen war das zweite Geschäftsquartal gemischt. Gemessen an den Erwartungen der Analysten war es besser als befürchtet. Im Quartal von Juli bis September sanken die Net Bookings – die wichtigste Kennzahl der Spielebranche, die auch digitale Verkäufe erfasst, die erst später als Umsatz verbucht werden – um 18 Prozent auf 1,60 Milliarden Dollar. Damit lag Take-Two knapp unter der eigenen Prognose. Der GAAP-Umsatz von 1,50 Milliarden Dollar übertraf dagegen die Prognose, und der Verlust je Aktie fiel mit 29 Cent deutlich geringer aus als von Analysten erwartet – im Vorjahr hatte Take-Two noch 73 Cent je Aktie verloren. Der Anteil wiederkehrender Ausgaben der Spieler, etwa für Zusatzinhalte und virtuelle Währungen, lag bei 81 Prozent der Buchungen. 01 Mobilgeschäft schwächelt Die Tochter Zynga mit ihren Smartphone-Spielen blieb hinter den Erwartungen zurück – ein Punkt, den Analysten von BTIG schon vor den Zahlen bemängelt hatten. 02 NBA 2K27 enttäuscht Die jährliche Basketball-Simulation, sonst ein verlässlicher Umsatzbringer im Herbst, blieb unter den Erwartungen. 03 Vorsichtige Jahresprognose Die Prognose von 8,0 bis 8,2 Milliarden Dollar Net Bookings für das Geschäftsjahr bis März 2027 bestätigte Take-Two – auffallend vorsichtig angesichts der GTA-Vorbestellungen. 04 Cash-Wende in Sicht Für das Gesamtjahr erwartet Take-Two einen operativen Cashflow von mehr als 1 Milliarde Dollar. Der Ausblick Fast eine Verdopplung: das größte Quartal der Firmengeschichte Für das dritte Geschäftsquartal von Oktober bis Dezember stellt Take-Two Net Bookings von 3,35 bis 3,50 Milliarden Dollar in Aussicht – fast doppelt so viel wie im Vorjahr. Der Gewinn je Aktie soll auf 1,30 bis 1,44 Dollar springen. Der digitale Vorab-Download für GTA VI startete am 10. November, das Spiel erscheint am 19. November für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Zelnick schloss eine erneute Verschiebung aus und bezeichnete die Vorbestellungen als „weit über“ den eigenen Erwartungen. Wie groß der Hebel ist, zeigen die Schätzungen der Analysten. Wells Fargo rechnet mit 50 Millionen verkauften Exemplaren zu einem Durchschnittspreis von 90 Dollar – rund 4,5 Milliarden Dollar allein aus dem Spielverkauf. Piper Sandler befragte rund 9.000 Jugendliche: 70 Prozent der Besitzer aktueller Konsolen wollen GTA VI kaufen. Die vorsichtige Jahresprognose ist damit Risiko und Chance zugleich: Sie schützt vor Enttäuschungen und lässt Raum für eine Anhebung, sobald die ersten echten Verkaufszahlen vorliegen. Das große Bild 13 Jahre Warten, ein Spiel, eine neue Basis für Take-Two Bei Take-Two geht es um weit mehr als ein Quartal. GTA VI erscheint rund 13 Jahre nach seinem Vorgänger, dessen Online-Modus GTA Online bis heute zu den größten Einnahmequellen des Konzerns zählt. Genau dieses Muster ist der Kern des Investmentcases: Ein Blockbuster bringt nicht nur einmalige Verkaufserlöse, sondern über viele Jahre wiederkehrende Ausgaben der Spieler. Zelnick deutete an, dass Rockstar Games künftig nicht mehr ein Jahrzehnt zwischen zwei großen Titeln verstreichen lassen will. Mit einem Börsenwert von knapp 39 Milliarden Dollar hängt allerdings fast die gesamte Bewertung an einem einzigen Starttermin. 28 von 29 Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf, das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 284 Dollar. Die Bank of America sieht 330 Dollar, Macquarie 300 Dollar, Wedbush 280 Dollar. BTIG senkte vor den Zahlen am deutlichsten auf 262 Dollar, wegen schwächerer Mobildaten und niedrigerer Erwartungen an NBA 2K – genau die Schwachstellen, die die Zahlen bestätigt haben. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion. Was gegen die Take-Two-Aktie spricht Ein-Titel-Risiko: Fast die gesamte Bewertung hängt am Erfolg von GTA VI.

Technische Probleme: Fehler beim Start oder überlastete Server könnten die ersten Verkaufswochen belasten.

Schwaches Kerngeschäft: Mobilspiele und NBA 2K liefern derzeit weniger als erhofft.

Hohe Erwartungen: Analystenschätzungen von 50 Millionen Exemplaren lassen wenig Raum für Enttäuschungen.

„Sell the news“: Nach dem Start könnten Anleger Gewinne mitnehmen. Die Take-Two-Aktie auf einen Blick Take-Two Interactive Software, Inc. (ISIN: US8740541094, Handelssymbol: TTWO, Nasdaq) – nachbörslich 215,50 US-Dollar (+3,91 Prozent) am 9. November 2026 Q2 GJ 2027: Net Bookings 1,60 Mrd. Dollar (–18 Prozent), GAAP-Umsatz 1,50 Mrd. Dollar, Ergebnis je Aktie –0,29 Dollar

Prognose Q3 GJ 2027: Net Bookings 3,35 bis 3,50 Mrd. Dollar, Ergebnis je Aktie 1,30 bis 1,44 Dollar

Prognose GJ 2027: Net Bookings 8,0 bis 8,2 Mrd. Dollar (bestätigt), operativer Cashflow über 1 Mrd. Dollar

GTA VI: Start am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S

52-Wochen-Hoch: 265,94 Dollar

Analysten: 28 von 29 mit Kaufempfehlung, durchschnittliches Kursziel rund 284 Dollar Häufige Fragen zu den Take-Two Quartalszahlen Wie fielen die Take-Two Quartalszahlen Q2 2027 aus?

Die Net Bookings sanken um 18 Prozent auf 1,60 Milliarden Dollar und lagen knapp unter der eigenen Prognose. Der Umsatz von 1,50 Milliarden Dollar übertraf die Prognose, der Verlust je Aktie von 29 Cent fiel geringer aus als erwartet. Warum steigt die Take-Two-Aktie trotz sinkender Zahlen?

Die Vorbestellungen für GTA VI liegen weit über den Erwartungen, der Starttermin am 19. November steht, und für das Weihnachtsquartal erwartet Take-Two fast eine Verdopplung der Buchungen. Wann erscheint GTA VI?

Grand Theft Auto VI erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Welches Handelssymbol und welche ISIN hat die Take-Two-Aktie?

Die Take-Two-Aktie wird an der Nasdaq unter dem Symbol TTWO gehandelt. Die ISIN lautet US8740541094. Fazit: Die Take-Two Quartalszahlen sind Nebensache – die Wahrheit kommt am 19. November Die Take-Two Quartalszahlen Q2 2027 zeigen ein Unternehmen im Wartemodus: sinkende Buchungen, ein schwaches Mobilgeschäft, ein enttäuschendes NBA 2K27. Darauf kam es diesmal nicht an. Zelnick lieferte die drei Botschaften, die zählen: Der Starttermin steht, die Vorbestellungen übertreffen die Planung, und das Weihnachtsquartal soll alles bisher Dagewesene überstrahlen. Für die Take-Two-Aktie beginnt jetzt die entscheidende Phase – am 19. November zeigt sich, ob GTA VI zur neuen Basis des Konzerns wird.

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