Dreizehn Jahre haben Millionen Spieler auf diesen Moment gewartet, jetzt sind es nur noch Stunden: Am Donnerstag, 19. November, erscheint Grand Theft Auto VI für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Doch ausgerechnet auf der Zielgeraden verliert die Take-Two Aktie (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, FSE: TKE, NASDAQ: TTWO) die Nerven. Vom Freitagsschluss bei 227,82 Dollar rutschte das Papier am Montag und Dienstag auf zuletzt rund 205 Dollar, das Tagestief lag am Dienstag bei 201,66 Dollar. Das sind rund 10 Prozent in zwei Handelstagen - ohne dass Take-Two auch nur eine negative Zeile gemeldet hätte. Für Anleger stellt sich damit die Frage aller Fragen: Ist der Rücksetzer die letzte Einstiegsgelegenheit vor dem größten Launch der Unterhaltungsgeschichte – oder der Vorbote einer klassischen „Sell the News“-Reaktion?
Take-Two Aktie Prognose: Countdown zu GTA 6 - Zündet morgen die größte Wette der Gaming-Börse?
Noch ein Tag bis Grand Theft Auto VI - und die Take-Two Aktie geht mit rund 10 Prozent Minus in den wichtigsten Start ihrer Geschichte. Heute werden die ersten Testberichte erwartet, morgen öffnen die virtuellen Ladentüren. Die große Take-Two Aktie Prognose: was News und Chartbild kurzfristig signalisieren und warum über die langfristige Kursentwicklung erst GTA Online, die PC-Version und die Gewinne ab 2028 entscheiden.
Die Lage am Morgen
Was die Take-Two Aktie jetzt bewegt
Der Kursrutsch der vergangenen zwei Tage hat einen klaren Absender - und der heißt nicht Rockstar Games.
Der Druck kam vom Gesamtmarkt. Am Montag verloren der S&P 500 rund 1,9 Prozent und die Nasdaq rund 2,5 Prozent, getrieben vom Ausverkauf bei KI- und Chipwerten im Vorfeld der Nvidia-Zahlen. Auch Branchenwerte wie Roblox gaben deutlich nach. Bemerkenswert: Noch am Montagmorgen hatte die Take-Two Aktie vorbörslich zugelegt, weil die US-Bank Jefferies ihre Schätzung für die GTA-VI-Verkäufe im laufenden Geschäftsjahr an das obere Ende einer Spanne von 40 bis 50 Millionen Exemplaren gehoben hatte. Die gute Nachricht ging im Abverkauf unter. Für den heutigen Mittwoch zählen deshalb zwei Faktoren: wie der Markt die Nvidia-Zahlen vom Dienstagabend verarbeitet - und wie die ersten Testberichte zu GTA VI ausfallen.
Nach Berichten von Branchen-Insidern soll das Embargo für die Testberichte heute fallen, Rockstar hat das nicht offiziell bestätigt. Die Messlatte liegt extrem hoch: GTA V und Red Dead Redemption 2 erreichten auf Metacritic jeweils 97 Punkte, GTA IV sogar 98. Alles unter dem Niveau der Vorgänger dürfte an der Börse als kleine Enttäuschung gelesen werden - Wertungen auf Rekordniveau dagegen könnten der Take-Two Aktie schon vor dem eigentlichen Start Rückenwind geben.
Die Vorbestellungen für Grand Theft Auto VI liegen weit über unseren ursprünglichen Erwartungen.
Das Chartbild
Die Take-Two Aktie am Scheideweg
Charttechnisch hat sich das Bild binnen 48 Stunden spürbar eingetrübt. Am Montag fiel die Take-Two Aktie unter die 200-Tage-Linie bei rund 218 Dollar, am Dienstag auch unter die 50-Tage-Linie knapp unter 208 Dollar. Ein Erholungsversuch scheiterte am Dienstag exakt an der 200-Tage-Linie: Das Tageshoch lag bei 220,13 Dollar, danach drehte der Kurs nach unten. Damit ist die Zone um 218 bis 220 Dollar vom Unterstützer zum Widerstand geworden. Nach unten rückt die psychologisch wichtige 200-Dollar-Marke in den Fokus, die am Dienstag nur knapp verteidigt wurde.
|Marke
|Kurs
|Bedeutung
|52-Wochen-Hoch
|265,94 $
|Rund 30% über dem aktuellen Niveau
|Wochenhoch / Ausbruchsmarke
|237,41 $
|Wird von Marktbeobachtern als Ausbruchsmarke genannt
|200-Tage-Linie
|rund 218 $
|Am Dienstag als Widerstand bestätigt
|50-Tage-Linie
|rund 208 $
|Am Dienstag unterschritten
|Aktuelles Niveau
|rund 205 $
|Unter beiden Durchschnittslinien
|Psychologische Marke
|200 $
|Dienstagstief bei 201,66 $
|Jahrestief (Schlusskurs)
|189,69 $
|Vom 27. März 2026
|52-Wochen-Tief
|183,86 $
|Letzte große Unterstützung
Kurse in US-Dollar, Nasdaq. Gleitende Durchschnitte laut MarketBeat, Stand 17.11.2026; sie verschieben sich täglich.
Quelle: MarketBeat; tradingnews; Trefis; Yahoo Finance
Die kurzfristige Prognose
Drei Szenarien für die Launch-Woche
Kurzfristig ist die Take-Two Aktie eine Ereigniswette. Die Redaktion sieht das Chance-Risiko-Profil nach dem Rücksetzer ausgeglichener als noch vor einer Woche - die Schwankungen dürften aber in beide Richtungen extrem bleiben.
Erleichterungsrally: Rekordwertungen und reibungsloser Start
Testberichte auf dem Niveau der Vorgänger, stabile Server und eine Beruhigung bei Technologiewerten könnten die Take-Two Aktie zügig zurück über die 200-Tage-Linie bei rund 218 Dollar tragen. Dann rückt die Zone um 228 bis 237 Dollar in den Blick. Der Rücksetzer hat überzogene Erwartungen bereits aus dem Kurs genommen - genau das macht positive Überraschungen wirkungsvoller.
Sell the News: Die Vorfreude ist bezahlt
An der Börse wird oft die Erwartung gehandelt, nicht das Ereignis. Bleiben die Wertungen unter dem Rekordniveau oder gibt es Startprobleme, könnten Anleger Kasse machen. Fällt die 200-Dollar-Marke nachhaltig, rücken das Jahrestief um 190 Dollar und das 52-Wochen-Tief bei 183,86 Dollar in den Fokus.
Seitwärts bis Februar: Warten auf harte Zahlen
Take-Two hat nicht zugesagt, kurz nach dem Start Verkaufszahlen zu melden. Ohne offizielle Daten könnte die Aktie bis zum Quartalsbericht im Februar zwischen 200 und 220 Dollar pendeln - getrieben eher von Zinsen, Nvidia und dem Gesamtmarkt als von GTA VI.
Die Fundamentaldaten
Ein schwaches Quartal vor dem großen Sprung
Das zweite Geschäftsquartal (Juli bis September) war ein Übergangsquartal. Die Net Bookings - die wichtigste Kennzahl der Branche für verkaufte Inhalte - sanken um 18 Prozent auf 1,60 Milliarden Dollar, weil NBA 2K27 hinter den internen Erwartungen blieb. Unter dem Strich stand ein Verlust von 0,29 Dollar je Aktie. Umso größer ist der Sprung, den das Management für das Launch-Quartal von Oktober bis Dezember plant: Buchungen von 3,35 bis 3,5 Milliarden Dollar, fast eine Verdopplung gegenüber 1,76 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal. Für das Gesamtjahr bis Ende März 2027 bestätigte Take-Two 8,0 bis 8,2 Milliarden Dollar Net Bookings, einen GAAP-Gewinn von 0,57 bis 0,75 Dollar je Aktie und einen operativen Cashflow von mehr als einer Milliarde Dollar. Die Bilanz ist solide: Ende September standen 1,67 Milliarden Dollar Barmittel und kurzfristige Anlagen Finanzschulden von 2,52 Milliarden Dollar gegenüber, die Nettoverschuldung liegt damit bei überschaubaren rund 0,85 Milliarden Dollar.
Take-Two: Net Bookings je Quartal
Mrd. US-Dollar
- Prognose des Managements
Quelle: Take-Two, Quartalsmitteilung vom 9.11.2026
Daten als Tabelle
|Quartal
|Net Bookings
|Q2 GJ 2026 (Jul–Sep 25)
|1,96
|Q3 GJ 2026 (Okt–Dez 25)
|1,76
|Q2 GJ 2027 (Jul–Sep 26)
|1,60
|Q3 GJ 2027 (Okt–Dez 26)
|3,35–3,50
Spannend für die Take-Two Aktie Prognose: Der Analystenkonsens für das Launch-Quartal lag laut boerse-global mit 3,51 Milliarden Dollar bereits leicht über der oberen Spanne des Managements. Die Gewinnschätzungen für das Quartal sind laut 24/7 Wall St. binnen einer Woche von 1,78 auf 2,11 Dollar je Aktie gestiegen. Konzernchef Strauss Zelnick lehnte es dennoch ab, die Prognose vor dem Start anzuheben - ein Muster, das bei Take-Two schon häufiger Raum für positive Überraschungen gelassen hat.
Das große Bild
Warum die eigentliche Take-Two Aktie Prognose erst 2028 beginnt
Über den Wert der Take-Two Aktie entscheidet nicht das erste Verkaufswochenende, sondern die Frage, wie lange GTA VI Geld verdient.
Das Vorbild ist bekannt: GTA V wurde mehr als 235 Millionen Mal verkauft und finanziert über GTA Online seit über einem Jahrzehnt einen großen Teil der laufenden Einnahmen. Schon heute stammen rund 81 Prozent der Buchungen von Take-Two aus wiederkehrenden Ausgaben der Spieler, etwa für virtuelle Währungen und Inhalte. GTA VI soll dieses Modell auf eine neue Stufe heben: mit einem eigenständigen Online-Modus, der laut TipRanks 2027 separat starten soll, einer später geplanten PC-Version und einem Startpreis von 79,99 Dollar für die Standardversion. Gelingt das, wandelt sich Take-Two vom zyklischen Hit-Produzenten zur Plattform mit stetigen, margenstarken Einnahmen.
Wie groß die Unsicherheit trotz aller Euphorie ist, zeigen die Gewinnschätzungen für das Geschäftsjahr 2028 (April 2027 bis März 2028): Laut 24/7 Wall St. reichen sie bei 15 Analysten von 3,04 bis 11,05 Dollar je Aktie, im Schnitt sind es 5,98 Dollar. Auf Basis des aktuellen Kurses von rund 205 Dollar entspricht das einem Kurs-Gewinn-Verhältnis zwischen gut 18 im optimistischsten und über 67 im vorsichtigsten Fall. Im Durchschnitt zahlen Anleger heute das rund 34-Fache der für 2028 erwarteten Gewinne. Anders formuliert: Die Take-Two Aktie ist nur dann günstig, wenn GTA VI eher am oberen Ende der Erwartungen liefert.
Take-Two Aktie: KGV auf Basis der Gewinnschätzungen für das Geschäftsjahr 2028
Kurs-Gewinn-Verhältnis
- Rechenbeispiel, keine Prognose
Eigene Rechnung: Kurs von rund 205 US-Dollar geteilt durch die niedrigste, die durchschnittliche und die höchste Gewinnschätzung je Aktie für das Geschäftsjahr bis März 2028.
Quelle: 24/7 Wall St. (Gewinnschätzungen von 15 Analysten, 17.11.2026); eigene Berechnung
Daten als Tabelle
|Szenario
|KGV
|Vorsichtigste Schätzung (3,04 $)
|67,4
|Durchschnitt (5,98 $)
|34,3
|Optimistischste Schätzung (11,05 $)
|18,6
Die Wall Street hat sich längst festgelegt: Laut den von 24/7 Wall St. ausgewerteten Daten stufen 28 von 29 Analysten die Take-Two Aktie mit „Buy“ oder „Strong Buy“ ein, einer mit „Hold“, eine Verkaufsempfehlung gibt es nicht. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 283,93 Dollar und damit knapp 40 Prozent über dem aktuellen Niveau, das höchste Ziel bei 330 Dollar. Diese Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Sie zeigen aber, wie groß die Lücke zwischen den Erwartungen der Profis und der aktuellen Nervosität am Markt inzwischen ist.
FAQ
Häufige Fragen zur Take-Two Aktie Prognose
Wann erscheint GTA 6?
Grand Theft Auto VI erscheint am Donnerstag, 19. November 2026, für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Die Standardversion kostet 79,99 Dollar, eine PC-Version soll später folgen.
Warum ist die Take-Two Aktie vor dem GTA-6-Start gefallen?
Take-Two hat nichts Negatives gemeldet. Der Rückgang fiel in einen breiten Ausverkauf bei Technologie- und KI-Werten vor den Nvidia-Zahlen; hinzu kommen Gewinnmitnahmen nach dem Anstieg seit den Quartalszahlen vom 9. November.
Welche Chartmarken sind für die Take-Two Aktie wichtig?
Nach oben die 200-Tage-Linie um 218 Dollar und die Zone um 228 bis 237 Dollar, nach unten die 200-Dollar-Marke, das Jahrestief um 190 Dollar und das 52-Wochen-Tief bei 183,86 Dollar.
Wie lautet die Take-Two Aktie Prognose der Analysten?
29 Analysten sehen im Schnitt ein Kursziel von 283,93 Dollar, das höchste liegt bei 330 Dollar (Stand 17.11.2026). Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Wann legt Take-Two die ersten Zahlen mit GTA 6 vor?
Der Bericht zum dritten Geschäftsquartal (Oktober bis Dezember) wird Anfang Februar 2027 erwartet, laut TradingView voraussichtlich am 8. Februar.
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