Wann erscheint GTA 6?

Grand Theft Auto VI erscheint am Donnerstag, 19. November 2026, für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Die Standardversion kostet 79,99 Dollar, eine PC-Version soll später folgen.

Warum ist die Take-Two Aktie vor dem GTA-6-Start gefallen?

Take-Two hat nichts Negatives gemeldet. Der Rückgang fiel in einen breiten Ausverkauf bei Technologie- und KI-Werten vor den Nvidia-Zahlen; hinzu kommen Gewinnmitnahmen nach dem Anstieg seit den Quartalszahlen vom 9. November.

Welche Chartmarken sind für die Take-Two Aktie wichtig?

Nach oben die 200-Tage-Linie um 218 Dollar und die Zone um 228 bis 237 Dollar, nach unten die 200-Dollar-Marke, das Jahrestief um 190 Dollar und das 52-Wochen-Tief bei 183,86 Dollar.

Wie lautet die Take-Two Aktie Prognose der Analysten?

29 Analysten sehen im Schnitt ein Kursziel von 283,93 Dollar, das höchste liegt bei 330 Dollar (Stand 17.11.2026). Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.

Wann legt Take-Two die ersten Zahlen mit GTA 6 vor?

Der Bericht zum dritten Geschäftsquartal (Oktober bis Dezember) wird Anfang Februar 2027 erwartet, laut TradingView voraussichtlich am 8. Februar.